Приглашаем принять участие в морской парусной регате в Испании!

Источник материала: ProBusiness





Поучаствовать в парусных гонках и расширить международные деловые контакты в сфере недвижимости? Все это возможно на REALTING Mastercup Regatta 2023 , которая пройдет уже с 4 по 8 октября в городе Камбриль (Испания, Коста Дорада).

Одним из ключевых аспектов этого события является его благотворительная миссия: в этом году часть средств, собранных во время регаты Mastercup 2023, будет направлена на поддержку госпиталя Sant Joan de Deu в Барселоне, специализирующегося на борьбе с детской онкологией.

Для участия в регате приглашаются профессионалы рынка недвижимости, инвесторы, бизнесмены, которые хотят интересно отдохнуть и найти полезные знакомства.

Программа Realting Mastercup Regatta 2023

1. Регата

В течение двух дней, с 4-го по 5-е октября, в прекрасных водах Средиземного моря будут проводиться парусные гонки. Присоединяться могут даже новички в этом деле — всем командам участников будут предоставлены яхты одного класса.

2. Networking Lunch

Во время мероприятия будет организован бизнес-ланч, во время которого вы сможете установить новые деловые контакты и поделиться опытом с другими участниками.

3. Винная дегустация

Вы сможете насладиться местными винами и познакомиться с уникальными сортами и традициями виноделия.

4. Посещение устричной фермы Delt de Ebre

Во время экскурсии на устричную ферму вы узнаете о процессе выращивания устриц и сможете насладиться свежайшими морскими деликатесами.

5. Знакомство с инвестиционными возможностями региона

В рамках события будут организованы специальные встречи и презентации, где вы сможете ознакомиться с инвестиционными возможностями региона и обсудить потенциальные проекты с другими участниками.





Помимо уже описанных мероприятий, в один из вечеров пройдет эксклюзивный концерт, сопровождаемый изысканным фуршетом и живой музыкой. Еще одним особенным событием станет презентация от Realting.com: там вы узнаете о последних трендах и возможностях в сфере мировой недвижимости.