|
Вкусная ностальгия: как изготавливают плавленый сыр в России и Беларуси?
18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фото: МТРК «Мир»
Плавленый сыр многие любят и помнят с детства. Однако не каждый задумывался о нюансах его приготовления. Сегодня, строго следуя советским стандартам, молочный продукт изготавливают сырные предприятия России и Беларуси. Корреспонденты «МИР 24» Мария Крошкина и Руслан Турков отправились на местное производство и пообщались с сотрудниками, которые наглядно показали, как готовится любимое лакомство.
Смотрите в этом выпуске программы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соли-плавители, щелочи и титрование. О том, как это используют на местном производстве, узнаем в программе «Сделано в Евразии».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)