Вкусная ностальгия: как изготавливают плавленый сыр в России и Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

Плавленый сыр многие любят и помнят с детства. Однако не каждый задумывался о нюансах его приготовления. Сегодня, строго следуя советским стандартам, молочный продукт изготавливают сырные предприятия России и Беларуси. Корреспонденты «МИР 24» Мария Крошкина и Руслан Турков отправились на местное производство и пообщались с сотрудниками, которые наглядно показали, как готовится любимое лакомство.

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