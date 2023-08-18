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Вкусная ностальгия: как изготавливают плавленый сыр в России и Беларуси?

18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вкусная ностальгия: как изготавливают плавленый сыр в России и Беларуси?
 Фото: МТРК «Мир»

Плавленый сыр многие любят и помнят с детства. Однако не каждый задумывался о нюансах его приготовления. Сегодня, строго следуя советским стандартам, молочный продукт изготавливают сырные предприятия России и Беларуси. Корреспонденты «МИР 24» Мария Крошкина и Руслан Турков отправились на местное производство и пообщались с сотрудниками, которые наглядно показали, как готовится любимое лакомство.

Смотрите в этом выпуске программы «Сделано в Евразии»:

  • Можно ли приготовить плавленый сыр в домашних условиях?
  • Отличается ли современный рецепт плавленого сыра от рецепта из советского времени?
  • Что такое соли-плавители и для чего они нужны?
  • Как упаковывают плавленый сыр?


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Соли-плавители, щелочи и титрование. О том, как это используют на местном производстве, узнаем в программе «Сделано в Евразии».
 
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