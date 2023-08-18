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Фестиваль рекламы ЛАМА добавит баллы агентствам в рейтинге креативности 2023
18.08.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Фестиваль рекламы
Генеральным партнером события выступает международная платежная система
Фестиваль рекламы ЛАМА — единственный фестиваль, ежегодно проводящийся в Беларуси, который влияет на формирование
Рейтинг призван продвигать успешные маркетинговые практики, служить индустриальным ориентиром при выборе партнера для работы на рынке и повышать конкурентоспособность брендов на рынке Беларуси и за ее пределами.
Конкурсные работы на Фестиваль принимаются только от участников из Беларуси, но могут быть реализованы как для локальных, так и зарубежных брендов.
Разнообразие конкурсов Фестиваля дает возможность всем желающим продемонстрировать свою креативность профессиональному сообществу. Ведь каждый может найти для себя именно то направление, в котором он в полной мере покажет себя.
Конкурсы ЛАМА разделены на две вертикали: категорийную и индустриальную. Всего на фестивале 118 номинаций. Работы можно подать как в одну, так и обе вертикали.
Категорийная вертикаль предполагает разделение конкурсов по товарным категориям, независимо от вида рекламы. В данных конкурсах оценивается креативность, оригинальность творческого решения с учетом его результативности для бизнес-задач. Конкурсные работы в данной вертикали будет оценивать состав клиентского жюри, в который войдут представители международных и локальных брендов, эксперты, чьи рекламные кампании наиболее активно и креативно представлены на локальном рынке, в том числе, представители
Номинации индустриальной вертикали подойдут для любого формата: от биллборда или видеоролика, до интегрированной кампании, разработки фирменного стиля и маркетинговой стратегии. Проекты в данной вертикали будет оценивать состав агентского жюри, в который войдут ярчайшие представители рекламного рынка: креативные, арт-директора, топ-менеджеры, в том числе, представители агентств, вошедших в
В рамках фестиваля рекламы ЛАМА проходит конкурс
Победители фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА 2023 будут объявлены в октябре и опубликованы на профессиональных индустриальных ресурсах Беларуси.
Ознакомиться с полным перечнем номинаций, условиями участия, а также подать конкурсные проекты можно на официальном сайте фестиваля
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