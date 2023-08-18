Фестиваль рекламы ЛАМА добавит баллы агентствам в рейтинге креативности 2023

Источник материала: ProBusiness





Фестиваль рекламы ЛАМА ежегодно ждут и любят представители индустрии маркетинга и коммуникаций по всей Беларуси, чтобы продемонстрировать свои лучшие реализованные за год кейсы и получить заветные статуэтки.

Генеральным партнером события выступает международная платежная система Mastercard . Как глобальная финансовая и технологическая компания Mastercard не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке.

Фестиваль рекламы ЛАМА — единственный фестиваль, ежегодно проводящийся в Беларуси, который влияет на формирование Рейтинга креативности .





Рейтинг призван продвигать успешные маркетинговые практики, служить индустриальным ориентиром при выборе партнера для работы на рынке и повышать конкурентоспособность брендов на рынке Беларуси и за ее пределами.

Конкурсные работы на Фестиваль принимаются только от участников из Беларуси, но могут быть реализованы как для локальных, так и зарубежных брендов.

Разнообразие конкурсов Фестиваля дает возможность всем желающим продемонстрировать свою креативность профессиональному сообществу. Ведь каждый может найти для себя именно то направление, в котором он в полной мере покажет себя.

Конкурсы ЛАМА разделены на две вертикали: категорийную и индустриальную. Всего на фестивале 118 номинаций. Работы можно подать как в одну, так и обе вертикали.

Категорийная вертикаль предполагает разделение конкурсов по товарным категориям, независимо от вида рекламы. В данных конкурсах оценивается креативность, оригинальность творческого решения с учетом его результативности для бизнес-задач. Конкурсные работы в данной вертикали будет оценивать состав клиентского жюри, в который войдут представители международных и локальных брендов, эксперты, чьи рекламные кампании наиболее активно и креативно представлены на локальном рынке, в том числе, представители Персонального рейтинга маркетологов 2022 .

Номинации индустриальной вертикали подойдут для любого формата: от биллборда или видеоролика, до интегрированной кампании, разработки фирменного стиля и маркетинговой стратегии. Проекты в данной вертикали будет оценивать состав агентского жюри, в который войдут ярчайшие представители рекламного рынка: креативные, арт-директора, топ-менеджеры, в том числе, представители агентств, вошедших в Рейтинг креативности 2022 .

В рамках фестиваля рекламы ЛАМА проходит конкурс «Молодые креаторы» , победители которого войдут в рейтинг Young Creators 2023. Партнером рейтинга выступает МТБанк . С момента основания МТБанк поддерживает инновационные благотворительные и спонсорские программы. С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке .

Победители фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА 2023 будут объявлены в октябре и опубликованы на профессиональных индустриальных ресурсах Беларуси.