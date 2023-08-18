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Специальные номинации премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023
18.08.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Генеральным партнером Премии выступает международная платежная система
Ежегодно по результатам профессиональной премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS формируются
Премия Advertising & Marketing Awards включает 2 категории
Широкий спектр номинаций в категории товаров и услуг позволяет представителям брендов и агентств продемонстрировать эффективность креативных маркетинговых проектов в рамках конкретных продуктовых или сервисных секторов.
Участники могут подать свои проекты в неограниченное число специальных номинаций, которые призваны демонстрировать маркетинговую эффективность с учетом различных факторов, например, ограниченный бюджет, использование SMM, сезонный маркетинг, длительность периода реализации кампании, социальная направленность и в других бизнес-ситуациях.
Жюри ADMA AWARDS формируется из числа опытных профессионалов — руководители компаний, директора по маркетингу, бренд-менеджеры, стратеги и другие яркие представители международных и локальных брендов, в том числе, представители
Победители Премии Advertising & Marketing Awards, доказавшие эффективность своих маркетинговых проектов, будут награждены фирменными статуэтками, символизирующими вершину профессионально мастерства в маркетинге.
Компания
С условиями участия в Advertising & Marketing Awards можно ознакомиться на официальном сайте Премии
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Advertising & Marketing Awards- престижная профессиональная Премия в сфере маркетинга, которая проводится c 2016 года по инициативеАКМА. Премия ADMA AWARDS проходит по международным...
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