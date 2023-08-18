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Специальные номинации премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023

18.08.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Специальные номинации премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023

Advertising & Marketing Awards — престижная профессиональная Премия в сфере маркетинга, которая проводится c 2016 года по инициативе АКМА. Премия ADMA AWARDS проходит по международным стандартам оценки эффективности маркетинговых проектов и определяет наиболее успешные международные и локальные бренды, их стратегии и реализованные проекты.

Генеральным партнером Премии выступает международная платежная система Mastercard. Как глобальная финансовая и технологическая компания Mastercard не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке.

Ежегодно по результатам профессиональной премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS формируются Рейтинги эффективности брендов и агентств, а также Персональный рейтинг эффективности маркетологов. Рейтинги выступают одним из важнейших инструментов выявления эффективных маркетинговых практик, инновационных технологий и креативных решений, поощрения лучших представителей индустрии маркетинга и коммуникаций.

Премия Advertising & Marketing Awards включает 2 категории номинаций.

Широкий спектр номинаций в категории товаров и услуг позволяет представителям брендов и агентств продемонстрировать эффективность креативных маркетинговых проектов в рамках конкретных продуктовых или сервисных секторов.

Участники могут подать свои проекты в неограниченное число специальных номинаций, которые призваны демонстрировать маркетинговую эффективность с учетом различных факторов, например, ограниченный бюджет, использование SMM, сезонный маркетинг, длительность периода реализации кампании, социальная направленность и в других бизнес-ситуациях.

E1.МАЛОБЮДЖЕТНЫЕ КАМПАНИИ

E2.КАМПАНИИ С ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SMM

E3.КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ

E4.КАМПАНИИ С ДОЛГОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ

E5.РЕБРЕНДИНГ

E6.ЗАПУСК НОВОГО БРЕНДА, ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

E7.PR, КОРПОРАТИВНАЯ РЕПУТАЦИЯ

E8.ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

E9.НАТИВНАЯ РЕКЛАМА

E10.БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ

E11.ПАРТНЕРСТВО/СПОНСОРИНГ

E12.СЕЗОННЫЙ МАРКЕТИНГ

E13.B2B КАМПАНИИ

E14.МОЛОДЕЖНЫЙ И ДЕТСКИЙ МАРКЕТИНГ

E15.INFLUENCER-КАМПАНИИ

E16.НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ / МЕДИА ИННОВАЦИИ

E17.КРИЗИСНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

E18.PERFOMANCE-МАРКЕТИНГ

E19.ИННОВАЦИИ В БИЗНЕСЕ, ПРОДУКТЕ ИЛИ УСЛУГАХ

E20.РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ В ПЕРИОД COVID-19

E21.СОЦИАЛЬНЫЕ КАМПАНИИ КОММЕРЧЕСКИХ БРЕНДОВ

E22.СОЦИАЛЬНЫЕ КАМПАНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Жюри ADMA AWARDS формируется из числа опытных профессионалов — руководители компаний, директора по маркетингу, бренд-менеджеры, стратеги и другие яркие представители международных и локальных брендов, в том числе, представители Персонального рейтинга эффективности 2022. Оценка конкурсных проектов пройдет с 14 по 19 октября в два этапа: выбор шорт-листа конкурса и выбор победителей. Как правило, члены жюри работают в группах, составы которых открываются только в день судейства.

Победители Премии Advertising & Marketing Awards, доказавшие эффективность своих маркетинговых проектов, будут награждены фирменными статуэтками, символизирующими вершину профессионально мастерства в маркетинге.

Компания AMDG, digital-партнер Премии ADMA AWARDS 2023, учредила специальный приз за комплексный подход в управлении брендом в digital и стремление увеличить уровень цифровых коммуникаций.

С условиями участия в Advertising & Marketing Awards можно ознакомиться на официальном сайте Премии admaawards.by до 28 сентября. До 5 сентября действует льготная стоимость участия.

 
 
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Advertising & Marketing Awards- престижная профессиональная Премия в сфере маркетинга, которая проводится c 2016 года по инициативеАКМА. Премия ADMA AWARDS проходит по международным...
 
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