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В затопленное Приморье доставили 72 тонны гуманитарной помощи из Беларуси
18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Число жертв тайфуна «Канун» в Приморье достигло шести. Тело мужчины обнаружили в реке, еще одного – после спада воды во дворе жилого дома в городе Спасск-Дальний. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. Тем временем, в Приморье продолжает поступать помощь из разных регионов России и не только – накануне во Владивосток прибыл самолет с гуманитарной помощью из Беларуси, сообщает «МИР 24».
В ликвидации последствий тайфуна «Канун» задействовано более 600 человек. В шести районах Приморья пока еще есть проблемы с проездом, дороги восстанавливают. В Спасск-Дальнем подтопленными остаются 150 частных домов.
Сотни жителей до сих пор остаются в пунктах временного размещения. Всего из зоны бедствия были эвакуированы около пяти тысяч человек, из них 750 детей. Жителям, оставшимся в своих домах, развозят продукты и питьевую воду.
Власти сообщили, что около четырех тысяч жителей Приморья подали заявления на единовременные выплаты и компенсации за утрату имущества. Сейчас муниципальные комиссии оценивают ущерб, так как работы очень много, им помогут специалисты из Владивостока и других городов.
«Канун» принес в Приморье две месячные нормы осадков. Жертвами стихии стали шесть человек. Больше всех пострадали Спасск-Дальний и Уссурийск, где
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Груз привезли очень быстро, буквально за сутки, несмотря на то, что расстояние между Минском и Владивостоком – больше девяти тысяч километров.
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