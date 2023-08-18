В затопленное Приморье доставили 72 тонны гуманитарной помощи из Беларуси

В ликвидации последствий тайфуна «Канун» задействовано более 600 человек. В шести районах Приморья пока еще есть проблемы с проездом, дороги восстанавливают. В Спасск-Дальнем подтопленными остаются 150 частных домов.

Сотни жителей до сих пор остаются в пунктах временного размещения. Всего из зоны бедствия были эвакуированы около пяти тысяч человек, из них 750 детей. Жителям, оставшимся в своих домах, развозят продукты и питьевую воду.

Власти сообщили, что около четырех тысяч жителей Приморья подали заявления на единовременные выплаты и компенсации за утрату имущества. Сейчас муниципальные комиссии оценивают ущерб, так как работы очень много, им помогут специалисты из Владивостока и других городов.