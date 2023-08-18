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В затопленное Приморье доставили 72 тонны гуманитарной помощи из Беларуси

18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число жертв тайфуна «Канун» в Приморье достигло шести. Тело мужчины обнаружили в реке, еще одного – после спада воды во дворе жилого дома в городе Спасск-Дальний. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. Тем временем, в Приморье продолжает поступать помощь из разных регионов России и не только – накануне во Владивосток прибыл самолет с гуманитарной помощью из Беларуси, сообщает «МИР 24».

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Помощь от братского народа – по поручению Александра Лукашенко в Приморье доставили 72 тонны гуманитарного груза. На борту продукты, одежда, насосы для откачки воды, дизельные генераторы, лекарства и многое другое. В агентстве международного сотрудничества Приморского края отметили: груз из Беларуси доставили очень быстро, буквально за сутки. А ведь расстояние между Минском и Владивостоком – больше девяти тысяч километров.

В ликвидации последствий тайфуна «Канун» задействовано более 600 человек. В шести районах Приморья пока еще есть проблемы с проездом, дороги восстанавливают. В Спасск-Дальнем подтопленными остаются 150 частных домов.

Сотни жителей до сих пор остаются в пунктах временного размещения. Всего из зоны бедствия были эвакуированы около пяти тысяч человек, из них 750 детей. Жителям, оставшимся в своих домах, развозят продукты и питьевую воду.

Власти сообщили, что около четырех тысяч жителей Приморья подали заявления на единовременные выплаты и компенсации за утрату имущества. Сейчас муниципальные комиссии оценивают ущерб, так как работы очень много, им помогут специалисты из Владивостока и других городов.

«Канун» принес в Приморье две месячные нормы осадков. Жертвами стихии стали шесть человек. Больше всех пострадали Спасск-Дальний и Уссурийск, где потоки воды разрушили недостроенную дамбу.



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Груз привезли очень быстро, буквально за сутки, несмотря на то, что расстояние между Минском и Владивостоком – больше девяти тысяч километров.
 
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