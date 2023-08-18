Белорусскому Сберу - 100 лет

Источник материала: ProBusiness

18 августа Сбер Банк (Беларусь) отмечает свой юбилей: ровно 100 лет назад в Минске была открыта Белорусская контора Промбанка, с которой и началась история одного из крупнейших банков страны.

Свой день рождения Сбер отпраздновал торжественным мероприятием на площадке возле головного офиса на проспекте Независимости, 32А с выступлением джазового оркестра, викториной по финансовой грамотности, сюрпризами от партнеров. Кульминацией праздника стало появление гигантского поздравительного баннера на фасаде Сбера, а также живые голуби, которых выпустили в небо как символ мира и добра.

Подарки к юбилею для клиентов были подготовлены заранее: еще в начале августа Сбер запустил масштабные акции и специальные предложения для розничных и корпоративных клиентов. Самое яркое из них — 100% манибэка во всех музеях Беларуси при оплате СберКартой или Ultra Сard Сбер Банка с помощью приложения Белкарт Pay.





«История Сбера в Беларуси тесно переплетена с историей самой страны. С первого дня наш банк участвовал в реализации многих знаковых для нее проектов, помогал строить и восстанавливать хозяйственный комплекс. А сегодня предлагает полный спектр передовых банковских услуг с акцентом на технологичность, инновационность и доступность. 100-летний юбилей — прекрасный повод, чтобы сказать “спасибо” всем нашим клиентам за доверие, сотрудникам — за вклад в общий успех. Мы гордимся каждым годом своей истории и готовы создавать не менее впечатляющее будущее», — прокомментировал председатель Правления Сбер Банка (Беларусь) Игорь Меркулов.

Сегодня Сбер входит в число лидеров банковской отрасли Беларуси с объемом кредитного портфеля в размере 2 млрд белорусских рублей; в банке более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 1,6 млн счетов физических лиц. Сбер Банк активно развивает экосистему финансовых сервисов, выступает в качестве трендсеттера в сфере цифровизации белорусского банкинга. Важным направлением в деятельности Сбера является работа в области социальной и экологической ответственности и корпоративного управления (ESG-стратегия).

Историческая справка:

18 августа 2023 года — в Минске начала работу Белорусская контора Промбанка. С этого момента ведет отсчет своей истории ОАО «Сбер Банк».

C самых первых лет работы Белорусская контора Промбанка рассчетно-кассовые, учетно-ссудные, инкассовые, вексельные, торгово-комиссионные, страховые и другие операции. Одним из ключевых направлений ее работы стало кредитование промышленных предприятий.

В годы Великой Отечественной войны Белорусская контора Промбанка приостанавливала свою деятельность только на время оккупации, а уже 6 июля 1944 года ее сотрудники вернулись в Минск, чтобы возобновить работу.

Особенно важную роль в развитии экономики БССР банк играл в послевоенные десятилетия: через его учреждения осуществлялось финансирование практически всех работ по восстановлению промышленных предприятий, объектов энергетического комплекса и др. Белорусское отделение Промбанка стояло у истоков рождения новых для белорусской промышленности отраслей: автомобильной, тракторной, дорожных машин, строительных механизмов.

В 1950-е – 1960-е годы в республике активно строились новые заводы и фабрики: Минский часовой и подшипниковый завод, камвольный комбинат, Кричевский цементно-шиферный комбинат, Березовская и Василевичская ГРЭС и другие. Их создание также финансировалось белорусским отделением Промбанка.

В 1959 году Промбанк СССР был переименован в Стройбанк СССР. В Белорусской конторе Стройбанка было сосредоточено примерно 90% капитальных вложений всех отраслей народного хозяйства.

В 1987 году произошла реорганизация Стройбанка СССР: он был преобразован в Промышленно-строительный банк (Промстройбанк). Белорусские отделения банка сформировали Белорусский республиканский банк Промстройбанка СССР (Белпромстройбанк).

Реорганизация подразумевала расширение круга банковских услуг, оказываемых клиентам. В сжатые сроки в портфолио банка были внедрены факторинг, лизинг, аккредитив, операции на фондовом рынке. В итоге Белпромстройбанк стал оказывать полный комплекс операций и услуг, связанных с инвестиционной, производственной и снабженческо-бытовой деятельностью предприятий и организаций.

28 декабря 1991 года АКБ «Белпромстройбанк» получил от Национального банка Республики Беларусь Общую лицензию на осуществление банковских операций. В этот период банк сделал весомый вклад в реформирование национальной экономики и финансовую стабилизацию белорусских предприятий.

В 1992 году решением собрания учредителей банк стал акционерным обществом открытого типа, а в 1999 году был переименован из АКБ «Белпромстройбанк» в ОАО «Белпромстройбанк».

В декабре 2009 года Сбербанк России приобрел 93,27% акций ОАО «БПС-Банк», впоследствии увеличив эту долю до 98,43%. В октябре 2011 года банк был переименован в ОАО «БПС-Сбербанк», а в основе его ребрендинга лежал фирменный стиль Сбербанка России.





Одновременно с приобретением пакета акций Сбербанк подписал с Правительством Республики Беларусь инвестиционное соглашение о долгосрочном развитии. Это положило начало коренным преобразованиям в работе дочернего банка в Беларуси с акцентов на внедрение инноваций и запуск новых технологичных сервисов, цифровую трансформацию и расширение перечня доступных клиентам современных банковских услуг, а также реализацию масштабных инвестиционных проектов.

Сегодня СберБанк предоставляет своим корпоративным клиентам мобильный эквайринг, digital-кредиты и быстрые бизнес-платежи, а физическим лицам — доступные кредиты на различные цели (приобретение авто, ремонт, потребительские нужды), депозиты в белорусских рублях и валюте. Один из востребованных продуктов Сбера — СберКарта с манибэком до 100%, которой удобно оплачивать любые ежедневные покупки и услуги.

В 2021 году на собрании акционеров было принято решение о переименовании ОАО «БПС-Сбербанк» в ОАО «Сбер Банк».