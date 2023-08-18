Лукашенко поручил системе образования провести работу над ошибками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работа над ошибками предстоит системе образования Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за недостаточную подготовку к новому учебному году.

1 сентября за парты сядут около миллиона учащихся. Из них больше ста тысяч первоклассников. В стране активно работают школьные базары , ремонтируются спортивные площадки и общежития. Многодетные и малообеспеченные семьи получают пособие.

«Так должно быть. Делается это для того, чтобы у наших детей было все необходимое для учебы и они с хорошим настроением встретили День знаний. Можем ли мы с уверенностью сказать, что каждый ребенок будет обеспечен всем необходимым для занятий в школе, особенно если он растет в многодетной или малообеспеченной семье?» – сказал Лукашенко.

Госконтроль и генеральная прокуратура указали на множество недочетов в процессе подготовки к учебному году. На некоторые школьные товары завышены цены, подвоз детей из отдаленных населенных пунктов организован не везде, страдает и профилактика ДТП с участием школьников. Отдельное поручение президента по детям-сиротам: они должны быть обеспечены всем, что нужно для учебы.

Президент поручил устранить все недочеты в течение недели и провести итоговое заседание на базе правительства.