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Лукашенко поручил системе образования провести работу над ошибками
18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Работа над ошибками предстоит системе образования Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за недостаточную подготовку к новому учебному году.
1 сентября за парты сядут около миллиона учащихся. Из них больше ста тысяч первоклассников. В стране активно работают
Госконтроль и генеральная прокуратура указали на множество недочетов в процессе подготовки к учебному году. На некоторые школьные товары завышены цены, подвоз детей из отдаленных населенных пунктов организован не везде, страдает и профилактика ДТП с участием школьников. Отдельное поручение президента по детям-сиротам: они должны быть обеспечены всем, что нужно для учебы.
Президент поручил устранить все недочеты в течение недели и провести итоговое заседание на базе правительства.
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Президент Беларуси раскритиковал чиновников за недостаточную подготовку к новому учебному году.
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