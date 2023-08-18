Продукцию с мухоморами запретили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси запретили ввоз, продажу, хранение, транспортировку и использование мухоморов , в том числе биологически активные добавки с их содержанием, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Грибных магазинов теперь станет меньше. Площадки по продаже этой продукции проверят. Если найдут среди товара мухоморы или БАДы с ними в составе, точку закроют.

В Минздраве отметили: в интернете нашли предложения по продаже пищевой продукции с мухоморами сомнительного качества. Медики призвали не заниматься самолечением.

«Нет научных доказательств. А доказательство есть лишь одно, что мухомор является ядовитым веществом и он оказывает негативное воздействие на организм человека. Прежде всего, сердечно-сосудистую систему, мозг, генетику. И вызывает ряд других побочных явлений, в том числе психические расстройства», – отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.