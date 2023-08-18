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Продукцию с мухоморами запретили в Беларуси

18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Продукцию с мухоморами запретили в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси запретили ввоз, продажу, хранение, транспортировку и использование мухоморов, в том числе биологически активные добавки с их содержанием, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Грибных магазинов теперь станет меньше. Площадки по продаже этой продукции проверят. Если найдут среди товара мухоморы или БАДы с ними в составе, точку закроют.

В Минздраве отметили: в интернете нашли предложения по продаже пищевой продукции с мухоморами сомнительного качества. Медики призвали не заниматься самолечением.

«Нет научных доказательств. А доказательство есть лишь одно, что мухомор является ядовитым веществом и он оказывает негативное воздействие на организм человека. Прежде всего, сердечно-сосудистую систему, мозг, генетику. И вызывает ряд других побочных явлений, в том числе психические расстройства», – отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

От шизофрении до тяжелого отравления

Нарколог предостерег от употребления мухоморов
Отравление красным мухомором происходит быстро. Реакция организма может проявиться уже через полчаса.

По данным ведомства, за год в стране зафиксировано девять случаев отравления ядовитыми грибами. Среди пострадавших чаще встречаются взрослые пациенты. В их меню опасные вещества попадают по их собственной инициативе. В Беларуси этот гриб включен в перечень ядовитых и несъедобных.



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Грибных магазинов теперь станет меньше. Площадки по продаже этой продукции проверят.
 
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