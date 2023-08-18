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Продукцию с мухоморами запретили в Беларуси
18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси запретили ввоз, продажу, хранение, транспортировку и использование
Грибных магазинов теперь станет меньше. Площадки по продаже этой продукции проверят. Если найдут среди товара мухоморы или БАДы с ними в составе, точку закроют.
В Минздраве отметили: в интернете нашли предложения по продаже пищевой продукции с мухоморами сомнительного качества. Медики призвали не заниматься самолечением.
По данным ведомства, за год в стране зафиксировано девять случаев отравления ядовитыми грибами. Среди пострадавших чаще встречаются взрослые пациенты. В их меню опасные вещества попадают по их собственной инициативе. В Беларуси этот гриб включен в перечень ядовитых и несъедобных.
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Грибных магазинов теперь станет меньше. Площадки по продаже этой продукции проверят.
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