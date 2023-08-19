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Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью
19.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Литва на границе с Беларусью временно закрыла два пункта пропуска. А это значит, что литовцам станет сложнее приезжать по безвизу, а белорусам – навещать родных в соседней стране, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В белорусском пункте пропуска «Лоша» слышно только пение ласточек под крышей. Шлагбаум закрыт, на светофоре – красный, пограничники ждут дальнейших указаний. Последние машины здесь пропустили накануне в 23:55. В полночь Литва закрыла границу.
В это время у столбов границ двух стран литовские службы разматывают колючую проволоку. Свой пункт пропуска они будут контролировать по видеокамерам, а людям придется искать новые пути.
Сегодня багажник машины Евгения Бродюка превратился в кровать. Из Германии вместе с женой и дочкой он ездил в Россию к родственникам. Туда – через закрытый сегодня пункт «Лоша» за пару часов. Обратно – через ближайший открытый «Каменный лог», но уже за половину суток.
Есть вопросы и у жителей Литвы. По безвизу они приезжают в Беларусь в магазины, санатории, на экскурсии.
В приграничных пунктах пропуска Беларуси с Литвой находится около 300 легковушек. Больше всего в «Каменном Логе» – свыше 100 машин. Предполагая возможные риски и перераспределение потоков, белорусские таможенники усиливают рабочие смены.
«Последнее время литовская сторона и так неритмично работала. Не было объективных причин этому. То есть они, как правило, выполняли 30 процентов от той пропускной способности, которая была заложена в пункты пропуска. Исходя из этого мы можем прогнозировать очереди на границе, увеличение напряженности определенное», – поделился начальник таможенного поста «Каменный лог» Гродненской таможни Сергей Матвеев.
Здесь же в ожидании томятся и фуры. По два с половиной дня водители проводят на границе. К ним уже скоро добавятся пустые грузовики с закрытых пунктов пропуска.
Безвиз для жителей Польши, Литвы и Латвии в Беларуси ввели в прошлом году. После условия продлили на весь 2023. И за первые шесть месяцев страну посетили больше шестисот тысяч жителей приграничья.
Ранее Польша на границе с Беларусью закрыла часть своих пунктов пропуска. Сейчас работают только два. Один для пассажиров, другой – для грузовиков.
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Теперь потоки людей и машин перераспределятся. Пограничники ожидают снижения пропускной способности.
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