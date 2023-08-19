Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Литва на границе с Беларусью временно закрыла два пункта пропуска. А это значит, что литовцам станет сложнее приезжать по безвизу, а белорусам – навещать родных в соседней стране, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В белорусском пункте пропуска «Лоша» слышно только пение ласточек под крышей. Шлагбаум закрыт, на светофоре – красный, пограничники ждут дальнейших указаний. Последние машины здесь пропустили накануне в 23:55. В полночь Литва закрыла границу.

В это время у столбов границ двух стран литовские службы разматывают колючую проволоку. Свой пункт пропуска они будут контролировать по видеокамерам, а людям придется искать новые пути.

«Пострадали граждане приграничья, которые непосредственно живут в близлежащих городах, как со стороны Республики Беларусь, так и со стороны Литовской республики. Те, кто непосредственно живут, родственники здесь находятся», – начальник отделения пограничного контроля «Лоша» Владислав Дорошук.

Сегодня багажник машины Евгения Бродюка превратился в кровать. Из Германии вместе с женой и дочкой он ездил в Россию к родственникам. Туда – через закрытый сегодня пункт «Лоша» за пару часов. Обратно – через ближайший открытый «Каменный лог», но уже за половину суток.

«Причем здесь мы, когда мы, например, едем из Европы посетить родителей, и из-за каких-то амбиций мы должны теперь страдать и стоять так долго на границе? Мы простояли только в зоне ожидания двенадцать часов. И это еще не конец, еще впереди Литва. И не знаем, сколько там еще потратим времени», – задается вопросом житель Германии Евгений Бродюк.

Есть вопросы и у жителей Литвы. По безвизу они приезжают в Беларусь в магазины, санатории, на экскурсии.