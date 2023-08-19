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Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью

19.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью
 Фото: МТРК «Мир»

Литва на границе с Беларусью временно закрыла два пункта пропуска. А это значит, что литовцам станет сложнее приезжать по безвизу, а белорусам – навещать родных в соседней стране, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В белорусском пункте пропуска «Лоша» слышно только пение ласточек под крышей. Шлагбаум закрыт, на светофоре – красный, пограничники ждут дальнейших указаний. Последние машины здесь пропустили накануне в 23:55. В полночь Литва закрыла границу.

В это время у столбов границ двух стран литовские службы разматывают колючую проволоку. Свой пункт пропуска они будут контролировать по видеокамерам, а людям придется искать новые пути.

«Пострадали граждане приграничья, которые непосредственно живут в близлежащих городах, как со стороны Республики Беларусь, так и со стороны Литовской республики. Те, кто непосредственно живут, родственники здесь находятся», – начальник отделения пограничного контроля «Лоша» Владислав Дорошук.

Сегодня багажник машины Евгения Бродюка превратился в кровать. Из Германии вместе с женой и дочкой он ездил в Россию к родственникам. Туда – через закрытый сегодня пункт «Лоша» за пару часов. Обратно – через ближайший открытый «Каменный лог», но уже за половину суток.

«Причем здесь мы, когда мы, например, едем из Европы посетить родителей, и из-за каких-то амбиций мы должны теперь страдать и стоять так долго на границе? Мы простояли только в зоне ожидания двенадцать часов. И это еще не конец, еще впереди Литва. И не знаем, сколько там еще потратим времени», – задается вопросом житель Германии Евгений Бродюк.

Есть вопросы и у жителей Литвы. По безвизу они приезжают в Беларусь в магазины, санатории, на экскурсии.

«Плохо это все, плохо. Если бы пункты открыты были, через границу быстрее было бы проехать», – отметил житель Литвы Станислав Вайрих.

В приграничных пунктах пропуска Беларуси с Литвой находится около 300 легковушек. Больше всего в «Каменном Логе» – свыше 100 машин. Предполагая возможные риски и перераспределение потоков, белорусские таможенники усиливают рабочие смены.

«Последнее время литовская сторона и так неритмично работала. Не было объективных причин этому. То есть они, как правило, выполняли 30 процентов от той пропускной способности, которая была заложена в пункты пропуска. Исходя из этого мы можем прогнозировать очереди на границе, увеличение напряженности определенное», – поделился начальник таможенного поста «Каменный лог» Гродненской таможни Сергей Матвеев.

Здесь же в ожидании томятся и фуры. По два с половиной дня водители проводят на границе. К ним уже скоро добавятся пустые грузовики с закрытых пунктов пропуска.

«Решение о закрытии пунктов пропуска «Шумскас» и «Твярячус» является очередным недружественным шагом со стороны Литовской Республики. Свое намерение литовская сторона обосновала якобы угрозой безопасности. Озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. Принимая подобные решения, литовское правительство умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям», – констатировал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Безвиз для жителей Польши, Литвы и Латвии в Беларуси ввели в прошлом году. После условия продлили на весь 2023. И за первые шесть месяцев страну посетили больше шестисот тысяч жителей приграничья.

Ранее Польша на границе с Беларусью закрыла часть своих пунктов пропуска. Сейчас работают только два. Один для пассажиров, другой – для грузовиков.



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Теперь потоки людей и машин перераспределятся. Пограничники ожидают снижения пропускной способности.
 
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