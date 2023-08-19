Скачки курса рубля, модные тенденции для предпринимателей и козырь для работодателей: новости бизнеса за 14-20 августа 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Нужно ли вашему бизнесу приложение, как обезопасить себя от кибератак и 10 причин слива рекламного бюджета. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В последние несколько недель мы наблюдаем ослабление белорусского рубля по отношению к зарубежным валютам — доллару и евро. Это уже вторая волна роста курса иностранных валют (первая была чуть больше месяца назад, и после нее белорусский рубль немного укреплялся). По мнению финансового аналитика Александра Шкута, дело в том, что сейчас сохраняется сильная корреляция белорусского рубля с российским.

Полезное для бизнеса

Для бизнесмена или руководителя очень важно хорошо выглядеть. Ведь с них берут пример сотрудники и по ним же оценивают всю компанию партнеры. Но сейчас, когда экономическая нестабильнось заставляет бизнес все время быть в тонусе, кажется, что обращать внимание на моду не стоит. Это недальновидная мысль. Образ бизнесмена сегодня, как никогда, должен излучать уверенность на уровне подсознания. Опытный имидж-стилист и фэшн-аналитик Ольга Якушева эксклюзивно для «Про бизнес» рассказала, как предпринимателю стоит одеваться осенью 2023 года и не только .

Согласно отчету State of Mobile 2022 компании App Annie, по итогам 2021 года пользователи в среднем проводили около 4 часов 48 минут в мобильных приложениях в день. Благодаря приложениям бизнес получает дополнительную возможность для контакта с клиентами и повышает количество обращений к бренду. В этой статье Media Director digital-агентства AMDG Ирина Буко объяснила, как понять, нужно ли вашей компании мобильное приложение и какие преимущества получает бизнес с его помощью.

Существует мнение, что малый и средний бизнес не представляет большого интереса для киберзлоумышленников. Однако исследование компании StrongDM показало, что только в 2021 году 61% предприятий МСБ подвергались кибератакам. Представитель Kaspersky в Беларуси Дмитрий Кудревич рассказал о распространенных сценариях и о том, как минимизировать последствия человеческого фактора в кибербезопасности.

Руководитель отдела продаж зарплатных проектов БНБ-Банка Ирина Стец поделилась , как грамотный выбор зарплатного проекта может стать «козырем» в рукаве работодателя.

Собрали 10 причин слива рекламного бюджета в интернете.

Необычное для бизнеса

21−23 июля команда «Про бизнес» проводила кэмп для предпринимателей. 50 участников три дня учились, сплавлялись на байдарках и веселились у костра. Собралась крутая компания: креативные и предприимчивые собственники и руководители бизнеса, даже играючи, смогли удивить своими навыками и способностями. Особенно ярким оказался момент, когда одна из команд, получив задание обменять банку тушенки на что-то более ценное, привезла в лагерь настоящий скутер. Спикер кэмпа Евгений Симоненко отметил эту историю и подчеркнул, что «формула успеха» проста: внутренняя уверенность + мотивация + четкие цели + поиск возможностей + команда единомышленников. Шкипером этой команды «Юг» был Сергей Даник — еще недавно основатель и совладелец компании «Технические газы», а теперь сертифицированный коуч. Мы поговорили с Сергеем о том, действительно ли простым был успех его команды, чем коучинг отличается от тренингов и какие недостатки руководителей мешают бизнесу расти в любых условиях.



