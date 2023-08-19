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На II Международном антифашистском конгрессе в Минске отметили важность сохранения исторической правды
19.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске отметили важность сохранения исторической правды" height="100%" width="670">
Восстановление исторической правды и наследия – это один из рычагов противодействия современным вызовам и угрозам, заявил Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. В Минске прошел II Международный антифашистский конгресс.
В конгрессе принимают участие представители 28 стран. Белорусская сторона выразила уверенность, что результаты форума внесут весомый вклад в сохранение исторической правды, укрепление мира, сотрудничества и справедливости.
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На II Международном антифашистском конгрессе в Минске отметили важность сохранения исторической правды
Восстановление исторической правды и наследия – это один из рычагов противодействия современным вызовам и угрозам, заявил Государственный секретарь Совета...
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