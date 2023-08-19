На II Международном антифашистском конгрессе в Минске отметили важность сохранения исторической правды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске отметили важность сохранения исторической правды" height="100%" width="670">

Восстановление исторической правды и наследия – это один из рычагов противодействия современным вызовам и угрозам, заявил Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. В Минске прошел II Международный антифашистский конгресс.

«Сегодня развязана самая настоящая гибридная война, информационная война, когда пытаются перевернуть историю с ног на голову, когда наследники фашистов подняли голову и начали говорить про фашизм, неонацизм. Человечество, наверное, забыло, сколько бед фашизм принес миру и кто освободил мир от коричневой чумы фашизма. Сегодня, говоря об этих фактах, этой истории, мы напоминаем мировому сообществу, что фашизм надо остановить», – отметил Вольфович.

В конгрессе принимают участие представители 28 стран. Белорусская сторона выразила уверенность, что результаты форума внесут весомый вклад в сохранение исторической правды, укрепление мира, сотрудничества и справедливости.