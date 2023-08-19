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На II Международном антифашистском конгрессе в Минске отметили важность сохранения исторической правды

19.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На II Международном антифашистском конгрессе в Минске отметили важность сохранения исторической правдыМинске отметили важность сохранения исторической правды" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Восстановление исторической правды и наследия – это один из рычагов противодействия современным вызовам и угрозам, заявил Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. В Минске прошел II Международный антифашистский конгресс.

«Сегодня развязана самая настоящая гибридная война, информационная война, когда пытаются перевернуть историю с ног на голову, когда наследники фашистов подняли голову и начали говорить про фашизм, неонацизм. Человечество, наверное, забыло, сколько бед фашизм принес миру и кто освободил мир от коричневой чумы фашизма. Сегодня, говоря об этих фактах, этой истории, мы напоминаем мировому сообществу, что фашизм надо остановить», – отметил Вольфович.

В конгрессе принимают участие представители 28 стран. Белорусская сторона выразила уверенность, что результаты форума внесут весомый вклад в сохранение исторической правды, укрепление мира, сотрудничества и справедливости.



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Теги: Минск
 
 
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Восстановление исторической правды и наследия – это один из рычагов противодействия современным вызовам и угрозам, заявил Государственный секретарь Совета...
 
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