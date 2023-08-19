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Последствия урагана ликвидируют в Беларуси: повалены сотни деревьев, молния ударила в церковь

19.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Последствия урагана ликвидируют в Беларуси: повалены сотни деревьев, молния ударила в церковь
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси ликвидируют последствия сильнейшего урагана. В Гродненской и Минской областях повалены сотни деревьев. В одном из районов молния ударила в церковь XVIII века, пожар вовремя потушили. Ливни затопили несколько городов. Но больше всего пострадали лесные угодья, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

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Последствия бури в Минской области лесники устраняют уже вторую неделю. Ураган затронул не все участки леса. Чем пышнее крона, тем больше парусность: деревья вырывало с корнем.

«Корневая система, если она подорванная, высохнет. Либо сломанные ветки: без вершины уже ничего не вырастет. Или, например, дерево падает, цепляет второе, там подрывается корневая система и оно уже жить не будет», – отметил вальщик леса Николай Флерко.

Лес здесь восстановится сам. Сильно пострадавшие участки вырубают полностью и готовят землю для новых деревьев.

«После подготовки почвы в весенний период будет произведено лесовосстановление. Скорее всего, здесь будут ель, сосна. Мы ориентируемся на местные лесорастительные условия и на произрастание стоящего леса», – сказала инженер лесного хозяйства Татьяна Новицкая.

Ни одно дерево не пропадет. Береза, ель, сосна, осина, дуб – все породы оценивают и отдают на переработку. Из них получатся пиломатериалы, целлюлоза, мебельный шпон, щепа.

«Это бурелом, очень много материала потеряло свою техническую годность – довольно значительный процент. Из этого материала получается топливное сырье. Оно не выбрасывается, оно тоже вывозится, сортируется, технически оно учитывается как дрова», – отметил директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронов.

Эта буря принесла немало проблем. От потопов до пожаров и оборванных линий электропередачи. Когда теплые потоки воздуха встречаются с холодными, направление ветра меняется каждую секунду, в этом опасность.

Если буря настигла в лесу, спасатели советуют как можно быстрее уходить подальше от деревьев, метров на 30, и ни в коем случае не прятаться под ними.



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Ливни затопили несколько городов. Но больше всего пострадали лесные угодья. Ураган затронул не все участки леса.
 
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