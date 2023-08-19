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Последствия урагана ликвидируют в Беларуси: повалены сотни деревьев, молния ударила в церковь
19.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси ликвидируют последствия сильнейшего урагана. В Гродненской и Минской областях повалены сотни деревьев. В одном из районов молния ударила в церковь XVIII века, пожар вовремя потушили. Ливни затопили несколько городов. Но больше всего пострадали лесные угодья, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
«Корневая система, если она подорванная, высохнет. Либо сломанные ветки: без вершины уже ничего не вырастет. Или, например, дерево падает, цепляет второе, там подрывается корневая система и оно уже жить не будет», – отметил вальщик леса Николай Флерко.
Лес здесь восстановится сам. Сильно пострадавшие участки вырубают полностью и готовят землю для новых деревьев.
Ни одно дерево не пропадет. Береза, ель, сосна, осина, дуб – все породы оценивают и отдают на переработку. Из них получатся пиломатериалы, целлюлоза, мебельный шпон, щепа.
«Это бурелом, очень много материала потеряло свою техническую годность – довольно значительный процент. Из этого материала получается топливное сырье. Оно не выбрасывается, оно тоже вывозится, сортируется, технически оно учитывается как дрова», – отметил директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронов.
Эта буря принесла немало проблем. От потопов до пожаров и оборванных линий электропередачи. Когда теплые потоки воздуха встречаются с холодными, направление ветра меняется каждую секунду, в этом опасность.
Если буря настигла в лесу, спасатели советуют как можно быстрее уходить подальше от деревьев, метров на 30, и ни в коем случае не прятаться под ними.
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Ливни затопили несколько городов. Но больше всего пострадали лесные угодья. Ураган затронул не все участки леса.
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