Фестиваль «Вытоки» собрал более 2,5 тысячи детей в белорусских Костюковичах

Часть успеха зависит и от логистики. Работают парами – пока одни стоят в очереди, другие выстраивают тактику.

Десятки кроссовок – у борцовского татами. Такая выставка обуви – издержки дресс-кода дзюдо. Одно из популярных увлечений в регионе. На этой площадке за минуту отрабатывают элементы для начинающих. Например, кувырок – основу многих бросков. Научат здесь правильно падать, отжиматься и приседать.

«Замечаешь, у девочек часто бывает такой момент, как чувство обостренного самолюбия. Я даже мальчикам в пример ставлю. Говорю, вы должны быть лидерами. А не у них это развито, когда их зацепили или обидели. Девочки как-то быстрее развиваются», – отметил тренер по дзюдо Александр Геращенко.



Мастер-класс показывают чемпионы страны. Устраивают автограф- и фотосессии.

«Были люди, кто узнают. Земляки подходят, фотографируются, рады встретиться. Селфи делают. В праздничной обстановке все идеально проходит на данный момент», – поделился серебряный призер Олимпийских игр Сергей Новиков.

Но главный приз получит не только сильный, проверяют и знания.

«Выбираем пять участников, приглашаем на сцену. Им задаем еще пару вопросов, и они могут выиграть велосипед. Смысл в том, что там условно: олимпийский девиз, в каком городе будет следующая Олимпиада», – рассказала представитель Белорусской олимпийской академии Наталья Гриво.

В Костюковичах сегодня плюс 30. Справиться с испытанием температурой помогали зонтики и мороженое.

Настоящий праздник устроила команда МЧС. Спасли от зноя всех желающих.

Это – неофициальная финальная точка соревнований, бонус для всех – освежающий дождь. Мокрая одежда есть, значит, фестиваль прошел удачно.

Свой подарок получили не только юные участники. Городу от Национального олимпийского комитета вручили 100 тысяч белорусских или почти три миллиона российских рублей. Эти деньги пойдут на развитие спортивной инфраструктуры.