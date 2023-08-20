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Спортивно-культурный фестиваль прошел на юге Беларуси

20.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спортивно-культурный фестиваль прошел на юге Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Спектакль, игры и модное дефиле. На выходные город Костюковичи превратился в культурно-спортивную столицу Беларуси. Там прошел фестиваль «Вытоки. Крок да Алимпу», что в переводе на русский означает «Истоки. Шаг к Олимпу», передает телеканал «МИР 24».

Гости узнали об известных уроженцах Могилевщины. Один из них – писатель Александр Кулешов, автор песни «Алеся», многолетнего хита группы «Песняры». Музыкальную часть фестиваля продолжила гастрономическая. Гостей привлекло оригинальное картофельное блюдо – бабка из печи. Рассказали мастера и о традициях региона, в том числе о Гусином празднике.

«По поверью, когда устраивали гусиные бега, проигравшего гуся делили. У него было самое жирное, самое вкусное, самое насыщенное мясо», – рассказал участник фестиваля.

Мастер-класс от именитых художников превратил главную площадь города в картинную галерею. Свой вклад внесли и юные любители живописи.

Ранее сообщалось, что в городе Костюковичи прошла белорусская олимпиада для детей и подростков. Она стала частью культурно-спортивного фестиваля «Вытоки. Крок да Алимпу». В празднике участвовали более двух с половиной тысяч детей.



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На выходные город Костюковичи превратился в культурно-спортивную столицу Беларуси.
 
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