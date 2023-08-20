Спортивно-культурный фестиваль прошел на юге Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спектакль, игры и модное дефиле. На выходные город Костюковичи превратился в культурно-спортивную столицу Беларуси. Там прошел фестиваль «Вытоки. Крок да Алимпу», что в переводе на русский означает «Истоки. Шаг к Олимпу», передает телеканал «МИР 24».

Гости узнали об известных уроженцах Могилевщины. Один из них – писатель Александр Кулешов, автор песни «Алеся», многолетнего хита группы «Песняры». Музыкальную часть фестиваля продолжила гастрономическая. Гостей привлекло оригинальное картофельное блюдо – бабка из печи. Рассказали мастера и о традициях региона, в том числе о Гусином празднике.