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Спортивно-культурный фестиваль прошел на юге Беларуси
20.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спектакль, игры и модное дефиле. На выходные город Костюковичи превратился в культурно-спортивную столицу Беларуси. Там прошел фестиваль «Вытоки. Крок да Алимпу», что в переводе на русский означает «Истоки. Шаг к Олимпу», передает телеканал «МИР 24».
Гости узнали об известных уроженцах Могилевщины. Один из них – писатель Александр Кулешов, автор песни «Алеся», многолетнего хита группы «Песняры». Музыкальную часть фестиваля продолжила гастрономическая. Гостей привлекло оригинальное картофельное блюдо – бабка из печи. Рассказали мастера и о традициях региона, в том числе о Гусином празднике.
Мастер-класс от именитых художников превратил главную площадь города в картинную галерею. Свой вклад внесли и юные любители живописи.
Ранее сообщалось, что в городе Костюковичи
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На выходные город Костюковичи превратился в культурно-спортивную столицу Беларуси.
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