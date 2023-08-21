«В 20 лет думал, что пора отсюда валить, а теперь знаю реальный потенциал белорусов». История парня, который к 29 годам объездил 50 стран и стал владельцем 3-х бизнесов

Источник материала: ProBusiness



Алексей Анушкин.

«Про бизнес» уже рассказывал два года назад о путешественнике и предпринимателе Алексее Анушкином. Тогда он поделился, как возит белорусов по всему миру. Но за это время Алексей многое осознал и переосмыслил. Во времена больших перемен такой опыт особенно ценен. Поэтому мы решили копнуть историю 29-летнего предпринимателя глубже. В соцсетях Алексей называет себя дизайнером впечатлений, но нам кажется, что парень больше похож на белорусского Уолтера Митти. Читайте, к каким выводам он пришел, объездив 50 стран мира и организовав 3 бизнеса.

«На старом микроавтобусе из Минска доехал до берегов Атлантического океана»

— С самого детства родители прививали мне любовь к исследованиям и приключениям: пешие походы, байдарки, рыбалка и прочие активности — это то, что меня заряжало еще ребенком. Не могу сказать, что вместе мы много чего объездили, но все же на отдых нередко выбирались: Турция, Черногория, Чехия и другие популярные курорты. Мой отец, историк по образованию, в таких поездках всегда рассказывал мне много занимательных вещей, поэтому интерес к миру только возрастал. Несмотря на тягу к познаниям, в юности я все еще понятия не имел, чем конкретно хочу заниматься, но, чтобы не пойти в армию, после школы решил поступать на экономический факультет БГУ по специальности «управление недвижимостью».





Этот вариант мне показался самым компромиссным среди всех, но, став студентом, быстро понял, что обучение в ВУЗе — это просто набор сухой теории и скучных зачетов. После первого курса решил, что пора начать зарабатывать, потому что молодость бьет ключом, а на карманные расходы денег мне никто не дает. Сначала я работал официантом, а потом устроился в агентство недвижимости на зарплату в районе $ 300. Мне казалось, что я просто красавчик, потому что совмещаю работу с учебой и получаю неплохой доход. В этой компании задержался на год, пока не пришел кризис и штат не сократили. Получился хороший опыт, который подсказал, что работа в найме точно не сможет закрыть все мои потребности и желания в будущем.





Я думаю, что мой жизненный компас указал на предпринимательство по нескольким причинам. Во-первых, родители сами стали делать первые шаги в этом направлении и вдохновляли меня. Отец, как директор небольшой ИТ-компании, запустил обучающие курсы для корпоративных менеджеров, а мать начала работать психологом как фрилансер. И как раз в тот момент мне повезло попасть на большой бизнес-тренинг в Киеве, который просто взорвал мозг и открыл большой мир предпринимательства.

Там я познакомился с бизнесменами из разных сфер, в том числе туризма, а назад возвращался на очень «заряженном» мерседесе с директором солидной компании. Тогда и пришло осознание, чего я хочу в жизни.

На эту судьбоносную конференцию я попал примерно через два года после окончания университета, а до нее успел поработать барменом и на год съездить в Словению в качестве волонтера.





Жизнь в другой стране научила меня большей толерантности и открытости. А еще, так как я работал с детьми, прокачались навыки невербальной коммуникации: приходилось постоянно преодолевать языковой барьер, потому что не все дети могли говорить по-английски.





После возвращения в Беларусь через родительских друзей устроился преподавателем в школу юных инженеров, потому что мне было прикольно и дальше работать с детьми, обучая их чему-то новому. Это было интересно, но по деньгами совсем грустно. Тогда снова стал искать варианты поехать куда-то еще. В процессе поисков наткнулся на интересную программу в Китае, где молодые ребята со всего мира приезжали, чтобы создать летний лагерь для детей из местной элиты. В этот раз сыграл мой опыт вожатого, работа с детьми в Европе и хороший английский. Я съездил на 2 лагерные смены по 3 месяца, где занимался организацией детского досуга. Мне платили примерно $ 1000 в месяц, что тогда казалось очень солидной суммой.





Отработав полгода в Китае, понял, что жить там я бы не хотел. Совсем другие нравы, еда и экология. Помню, что однажды ехал в метро, будучи единственным европейцем в вагоне, и на меня все реально смотрели с удивлением. Мне было не очень комфортно в китайских реалиях, но в целом ребята очень дружелюбные. В любом случае, стоило туда поехать чтобы увидеть китайскую цивилизацию.

Нам, в СНГ, и сейчас кажется, что условная Москва-Сити — это чудо инженерной мысли, а в Китае такое в каждом крупном городе. Это совсем другой мир и цивилизация.





Кстати, как раз в перерыве между лагерными сменами в Китае, я съездил на авторский тур автостопом по Грузии. В те годы это направление только зарождалось, и известные трэвел-блогеры из России собрали 30 человек, разбив всех на пары с заданиями по типу «Заработайте денег в Тбилиси».

Некоторые ребята даже умудрились договориться на бесплатную вертолетную прогулку, а вот моей коммуникации хватило, чтобы зайти к местным в дом и принять душ. Эта поездка оставила невероятный спектр эмоций и сто процентов вдохновила попробовать что-то свое в будущем.





Когда вернулся из Китая, знакомые ребята из Москвы предложили заняться организацией образовательных конференций. Это был мой первый предпринимательский опыт. Я провел два мероприятия на 100−150 человек и на комиссионных заработал в районе $ 2 тысяч. На волне успеха ребята хотели от меня большого вовлечения, но эта работа не вызывала у меня интереса, поэтому я быстро ушел, а проект, кстати, до сих пор существует.

После Москвы вновь проснулась тяга к путешествиям. Друзья как раз купили старенький микроавтобус, я закинул в рюкзак десяток армейских сухпайков и с пятьюстами евро в кармане отправился вместе с ними к берегам Атлантического океана, попутно заглядывая в самые известные города Европы. Так мы добрались до Португалии и на берегу открыли праздничную бутылку портвейна.





Да, в какой-то степени с таким бешеным ритмом в жизни я себя совсем не щадил, но зато разноплановый опыт кратно увеличил масштаб моей личности и дал возможность мыслить глобально.

«Съездил в авторский тур по Исландии от своего знакомого, написал об этом статью и получил сразу 150 лидов»

После евротура я периодически находил в Минске разные подработки, но о них рассказывать особо нечего. А вот реально важным событием в контексте моего будущего стало приглашение от знакомого поехать в тур по Исландии. Это была не коммерческая история, а скорее дружеская поездка без четкого плана. Впервые оказавшись там, я понял, что у Исландии просто огромный туристический потенциал, который можно использовать в бизнесе. В те времена еще ходил прямой поезд Минск-Вильнюс, откуда можно было улететь прямо в Рейкьявик за 30 евро — это был идеальный вариант.





Сразу после поездки я написал статью в kvadrat.io о том, как бюджетно путешествовать по Исландии. Моим условием было то, что в конце они добавят ссылку на телеграмм-канал для желающих съездить так же. Публикация откликнулась у аудитории, и я получил сразу 150 заявок, хотя у меня не было даже черновика с планом, что делать дальше.

Конечно, было очень страшно делать тур самому, поэтому я позвал партнера. Самыми чувствительными были вопросы с арендой жилья, транспортом и питанием, потому что это все нужно было бюджетно организовать и представить человеку, хотя тогда у нас не было ни сайта, ни соцсетей — только pdf-файл. Первый тур стоил всего 390 евро + авиабилеты и своя еда из Польши. Потом цена поднялась до 500, но все равно люди хотели его купить, ведь найти что-то дешевле было невозможно. Секрет в том, что все расходы делились на группу, поэтому высокие цены Исландии уже не казались таковыми. На первой поездке мы заработали около 1600 евро, разделили сумму с партнером и разошлись. Дальше я стал развиваться сам и благодаря сарафанному радио новые группы очень быстро формировались.





«Чтобы разгрузить людей после долгого карантина, запустил серию офлайн-мероприятий в формате цифрового детокса»

До наступления пандемии я провел примерно десять туров в Исландию и один в Иорданию. Чтобы люди реально получали удовольствие и яркие эмоции, делал ставку на атмосферу и старался брать похожих по духу и мышлению участников. Т.е. это были поездки своих «для своих». Благодаря такому подходу дела шли в гору, и в моменте я готовил сразу четыре тура: два в Исландию, и по одному в Марокко и Швейцарию.





Но неожиданно вмешалась пандемия и поставила меня в сложное положение, потому что авиакомпании не хотели возвращать средства реальными деньгами и отдавали только бонусными баллами. И не за все билеты. Учитывая, что я бросил все силы в туризм, в ковидный период у меня вообще не было понимания, чем сейчас заниматься. Пытался делать туры по Беларуси, но быстро понял, что рынок слишком мал и люди не были готовы платить.

Как раз в тот момент написала знакомая, которая работала HR-менеджером, и попросила дать рекомендацию, куда можно отправить коллектив из 30 человек для ментальной разгрузки после карантина.





Мне пригодился опыт организации ивентов, и я сделал мероприятие на свежем воздухе. Примерно так и родилась идея ивентов в формате цифрового детокса. Я придумал название и общую концепцию ретритов, а потом взял в команду пару ребят.

Самой главной своей ошибкой считаю отсутствие долгосрочного планирования и обесценивание собственного труда. Мы работали по принципу «о, эти даты свободны, значит делаем ивент» и часто не успевали набрать нужное количество людей. К тому же, мы вообще не тратились на какой-либо маркетинг. Все превратилось в работу ради работы, но за счет классного нетворкинга первое время мы могли закрывать глаза на маржу. Если представить, что деньги — это энергия, то получится, что мы очень много вкладывали, но почти ничего не получали.





На восьмом мероприятии мы жестко зафакапили с экономикой и заработали максимум 100 рублей на всю команду. Когда в конце ивента участники делились восторженными отзывами, мы сидели с каменными лицами. После этого поменяли бизнес-модель и стали делать корпоративные детоксы, что приносило больше прибыли. К сожалению, позже большая часть моей целевой аудитории и организаторской команды переехали в Польшу и Литву, а поэтому я сконцентрировался на туризме и пока поставил проект на паузу.





«На фоне украинских событий переехал в Грузию, но вскоре вернулся и полгода выходил из депрессии»

После начала февральских событий 2022 года в Украине, я переехал в Грузию и решил продвигать услуги внутреннего туризма для экспатов, а еще гонять с турами в Турцию. Но все оказалось сложнее, чем я думал. На мой взгляд, у Грузии есть такая особенность — пока ты турист, страна будет к тебе дружелюбной, а вот если переедешь и начнешь конкурировать с местными, то это уже совсем другая история.

Грузинские предприниматели не очень привыкли много работать и внедрять инновации, поэтому выигрывать конкуренцию они предпочитают через банальный демпинг цен. Мне было очень сложно стабильно зарабатывать, потому что, во-первых, в Грузии меня никто особо не знал, а во-вторых, люди думали о простом бытовом обустройстве, а не о путешествиях. К тому же, имея возможность купить туры у местных в два раза дешевле, я не был особо востребован у русскоговорящих эмигрантов. До Грузии на турах я зарабатывал 1,5−2 тысячи евро в месяц, но здесь доходы упали до тысячи. Спасало то, что периодически меня находили всякие подработки. Например, я разрабатывал туристические гайды для известной блогерки Александры Митрошиной . Учитывая, что я тогда жил с девушкой и снимал арендное жилье, без стабильного заработка все имеющиеся накопления испарились за полгода, поэтому, все взвесив, я решил вернуться домой.





Когда вернулся, поймал что-то близкое к состоянию депрессии и 3 месяца просто ничего не хотел делать. Это было полное моральное и физическое истощение, которое скопилось за годы бешеного ритма жизни с постоянными переменами. Дошло до того, что я «ходил в гости» к родителям, ибо банально не было денег на еду.

Когда все-таки появились минимальные подработки, начал ходить на сеансы групповой терапии и пытался разгрузиться. В итоге, рецептом выздоровления стали личная терапия, трекерство, много сна и «ничегонеделание». За полгода я пришел к принятию самого себя и нашел в себе силы оттолкнуться от дна, чтобы идти вперед.





«Вернулся в туризм с новыми силами и основал свое визовое агентство»

Как только разобрался с ментальным здоровьем, первое, что сделал, — вернулся к турам по Исландии и поднял цены в два раза. Однако поток людей остался прежним. Думаю, секрет в отложенном спросе, качестве программы и единомышленниках, которые собираются в туры. Я проводил много времени за изучением разных путеводителей, тематических сайтов, а еще каждый раз пробовал в стране что-то новое. В этом деле главное играть на ожиданиях клиента по законам театральной драматургии. Т.е. сначала ты показываешь самую скромную локацию, а к концу, наоборот, лучшее. Тогда и случается разрывной вау-эффект, который не оставляет шансов быть безразличным. Исландия — страна визуального восторга, поэтому таких мест там хватает.

Интересно, что когда я вернулся к турам, у меня заканчивалась виза, поэтому я обратился в агентство, с которым давно сотрудничал. Они мне говорят — 600 рублей. Я думаю: «Ребята, вы совсем что ли? Я вам клиентов привожу, а вы мне 600 рублей?». Решил изучить рынок и понял, что спрос бешеный, а вот записаться на подачу документов реально сложно.





Стал дальше углубляться в визовые вопросы, договорился со знакомым из этой сферы, и мы на пару запустили свое визовое агентство. Он взялся за оформление виз, а я — за маркетинг. У нас хорошо получилось, поэтому за последние полгода в активе больше 300 открытых виз. На 10 лидов приходится примерно 3 закрытых клиента.

Мы нащупали рабочую связку — экспертные рилсы с целью «сообщения» и закрытие возражений через отзывы предыдущих клиентов.

Визовые агентства — это хороший и маржинальный бизнес, но, как долго все это продлится, никому неизвестно.

Если говорить о турах, то сейчас я, наконец-то, пришел к тому, что могу делегировать их организацию новым ребятам. Раньше думал, что я тут самый крутой и на мне все держится. По сути, был узким горлышком своего же роста.





Теперь в планах делать туры на 8 человек с 2 организаторами, чтобы полностью загрузить два джипа и дать максимум внимания клиентам. Пока тестирую трех ребят: посмотрим, что из этого получится.

Сам хочу уйти в сегмент премиум-туризма и уменьшить количество поездок, сделав упор на качество и комфорт. У меня есть сильный бренд и большая экспертиза, поэтому если человек хочет ехать именно со мной на премиум-условиях, то и стоимость будет соответствующая.





Кроме Исландии, сейчас активно продвигаю туры в Норвегию, Иорданию, а также испанский остров Тенерифе.

А еще у меня сильное желание сделать свой инфопродукт для турлидеров, основанный на моем опыте.

Я уже продал 3 таких консультации, но тогда ребята сами просили совета без какого-то анонса.

«Я реализовал мечту и понял, что белорусы крутые»

Кстати, недавно я реализовал давнюю мечту: приехал в Португалию и прошел знаменитый португальский путь вдоль океана — Камино-де-Сантьяго (самая популярная паломническая тропа в Европе к могиле святого Иакова, — прим. «Про бизнес»). Пеший поход на 280 километров занял 11 дней, но это была лучшая медитация в моей жизни.





В день я проходил примерно 25−30 километров и был с собой наедине — это то, чего мне не доставала в других путешествиях, где я всегда окружен людьми. Хотя по пути, конечно, встречались удивительные персонажи. У всех были разные цели, но моя — распаковать чувствительность к себе и найти выход из экзистенциального кризиса. Я банально не знал чего хочу, кроме работы, а это губительно.

Поход и выход за рамки комфорта дали мне понимание, что я хоть и песчинка в мире, но все равно могу повлиять на очень многое как в своей жизни, так и в жизни окружающих.

Главное, что я понял, проехав больше 50 стран мира, — белорусы реально крутые, но очень скромные. Когда я начинал путешествовать, у меня точно был «синдром белоруса» — казалось, что нам совсем нечего рассказать о стране, которую никто не знает, и, вообще, пора отсюда валить.





Но теперь, имея за плечами большой культурологический багаж, я считаю, что у страны огромный потенциал, потому что мы образованные, воспитанные, гостеприимные, но главное — отзывчивые и добрые.

Всему миру 100 процентов есть чему у нас поучиться.