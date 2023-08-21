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О чем пишут мировые СМИ: шторм «Хилари» в Калифорнии и причина пожара на Тенерифе

21.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тропический шторм «Хилари» стал причиной мощных наводнений в Калифорнии. В штате побито по меньшей мере девять рекордов по количеству осадков, сообщает The Guardian. В центре Лос-Анджелеса выпало 38,8 мм осадков, что превзошло рекорд 1906 года. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в 12 округах. Тропические штормы – крайне редкое явление для Южной Калифорнии. Ранее шторм «Нора» обрушился на округ Импириал в 1997 году. В 1939 году, когда штормам еще не начали давать имена, стихия поразила Лонг-Бич.

Лесной пожар на Тенерифе стал результатом преднамеренного поджога, заявил президент Канарских островов Фернандо Клавихо. Полиция ведет расследование, сообщает ABC News. Улучшившиеся погодные условия помогли пожарным бороться с вышедшим из-под контроля пламенем. Пожар начался 15 августа, за минувшие дни было эвакуировано 12 тысяч человек. Для борьбы с огнем задействовали более 400 пожарных и солдат, а также более 20 самолетов и вертолетов. Испания сильнее других стран ЕС пострадала от пожаров – огонь уничтожил 75 тысяч га.

В Туркменистане пройдет конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2023». В нем могут принять участие молодые люди, занимающиеся разработкой программного обеспечения и инновационных изобретений и стартапов, сообщает Turkmenportal. Заявки принимаются до 20 октября 2023 года. На конкурсе будут представлены несколько тем, в том числе здравоохранение, транспорт, сельское хозяйство, робототехника и другие.

Более 200 гребцов-академистов из Беларуси и России выступят в Бресте. В первенстве республики примут участие спортсмены в возрасте до 23 лет, сообщает БелТА. В программе турнира – заезды на дистанции 2000 м, как одиночные, так и командные. Парад открытия состоится 24 августа. Завершатся соревнования 26 числа. Россию представит команда из 26 гребцов, также будут представлены сборные команды из Минска и областей.

Требования к сдаче экзаменов на водительские права ужесточили в Казахстане. Поводом для изменения правил стали «многочисленные факты незаконной выдачи водительских удостоверений», сообщает «Казахстанская правда». Одно из нововведений – внедрение обязательной биометрии экзаменуемых. Также экзаменаторы будут вести видеофиксацию всего процесса тестирования.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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В Калифорнии побито девять рекордов осадков из-за тропического шторма. Причиной пожара на Тенерифе признали поджог.
 
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