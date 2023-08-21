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О чем пишут мировые СМИ: шторм «Хилари» в Калифорнии и причина пожара на Тенерифе
21.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тропический шторм «Хилари» стал причиной мощных наводнений в Калифорнии. В штате побито по меньшей мере девять рекордов по количеству осадков, сообщает
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В Калифорнии побито девять рекордов осадков из-за тропического шторма. Причиной пожара на Тенерифе признали поджог.
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