Школы Беларуси обновили классы, столовые и системы безопасности к началу учебного года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские школы закончили подготовку к новому учебному году . Обновили классы, мебель, системы безопасности, отремонтировали спортивные площадки и столовые. Комиссии проверили каждое учреждение образования, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

На партах – подклеенные учебники, в коридорах – новые игровых зоны, а в учительской – шелест страниц свежих журналов. У этой столичной школы уже есть паспорт готовности. За материально-техническую базу и педагогический состав получила твердую «пятерку». Строгой комиссия была к безопасности.

«Это наличие пропускной системы, обеспечение столовым оборудованием, наличие видеонаблюдения. На сегодняшний момент видеонаблюдение у нас есть в главном холле и в бассейне, в спортивных залах в том числе – то есть в местах повышенной опасности», – рассказала заместитель директора по учебной работе средней школы N 52 Минска Ольга Коптик.

Позаботились и об учителях. Для них в этом году сделали отдельную комнату для приема пищи. Школы вообще меняют концепцию. В этой, например, не столовая, а кафе, не коридор, а зона для отдыха. Спортзал стал большим комплексом с бассейном и лыжной базой.

«Современному школьнику нужна современная школа, которая бы отвечала его требованиям. Ведь сейчас ребенок берет телефон, делает пару кликов и попадает в какой-то волшебный мир. Если он приходит в учреждение, в котором проводит значительную часть своего времени, и видит другую картинку – что-то унылое, то это будет не мотивировать ребенка, а, наоборот, вызывать апатию к учебе», – рассказала директор по учебной работе средней школы N 52 Минска Оксана Цуран.

В этом году учреждения образования начали активно работать над программой шестого учебного дня. Вместо обычных уроков будут кружки и секции. Школы готовились с начала лета. Каждый класс наделили атмосферой предмета.

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