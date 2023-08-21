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Школы Беларуси обновили классы, столовые и системы безопасности к началу учебного года
21.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские школы закончили подготовку к
На партах – подклеенные учебники, в коридорах – новые игровых зоны, а в учительской – шелест страниц свежих журналов. У этой столичной школы уже есть паспорт готовности. За материально-техническую базу и педагогический состав получила твердую «пятерку». Строгой комиссия была к безопасности.
Позаботились и об учителях. Для них в этом году сделали отдельную комнату для приема пищи. Школы вообще меняют концепцию. В этой, например, не столовая, а кафе, не коридор, а зона для отдыха. Спортзал стал большим комплексом с бассейном и лыжной базой.
В этом году учреждения образования начали активно работать над программой шестого учебного дня. Вместо обычных уроков будут кружки и секции. Школы готовились с начала лета. Каждый класс наделили атмосферой предмета.
«У них в день пять-шесть уроков и перемена, они должны переключать свое внимание, должны погружаться в атмосферу урока, у них должна перед каждым уроком появляться мотивация. Когда они переходят из тематического кабинета белорусского языка, русского языка, английского, математики и попадают в определенную атмосферу, конечно, 45 минут урока более продуктивны. Это психологический такой щелчок, который переключает их с одной темы на другую», – рассказала директор по учебной работе средней школы N 61 Минска Ирина Цубикова.
Деньги на обновление школ выделили из бюджета столицы. Это больше 100 миллионов белорусских или почти три миллиарда российских рублей. Половина суммы пошла на капитальный ремонт, столько же – на закупку оборудования.
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Комиссии проверили каждое образовательное учреждение и выдали паспорта готовности.
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