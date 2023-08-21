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Каравай-фест «Бацькава булка» привлек в белорусскую Свислочь сотни туристов
21.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошел каравай-фест. «Бацькава булка» – так называется фестиваль, который родился благодаря президенту. Лучшие хлеборобы страны соревновались за первое место. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева оценила изделия на вид и вкус.
Жарко здесь не только из-за погоды. Запах свежей выпечки чувствуется даже на другом конце города. Побороться за звание лучшего хлебороба страны в Свислочь приехали сотни пекарей и кондитеров. Открыли праздник по традиции хлебом-солью.
Изящная форма, яркие краски и творческий подход. Евгений Гаравский выпек целый храм – точную копию Гродненского собора. Создавал шедевр больше месяца.
«Сначала вынашивал идею в голове, потом рисовал, потом лепил. Важно, когда много мелких деталей, когда виден объем работы», – сказал конкурсант Евгений Гаравский,
Здесь важна каждая деталь, от декора шатра и сервировки стола до внешнего вида самого пекаря. Конкурсанты шутят: залог успеха – заинтересовать не только членов жюри, но и простых посетителей.
Попробовать уникальную выпечку, увидеть творчество белорусских ремесленников и сделать селфи у тематических фотозон приехали сотни туристов. На выбор – интерактивные площадки, и целая концертная программа.
После сытного ужина – на танцы. Ведущие радио «МИР»-Беларусь превратили городскую площадь в настоящий танцпол. На дискотеке до самого утра звучали хиты.
«Мы подготовили для горожан и гостей этого прекрасного места танцевальные, музыкальные конкурсы, привезли лучших диджеев страны. Зрители смогут не только потанцевать, но и попеть всеми любимые песни, начиная от 80-х и заканчивая современными хитами», – рассказал ведущий радио «МИР»-Беларусь Кирилл Громов,
Лучшие хлеборобы получили памятные призы. Остались довольны и гости – хлеб из первого урожая считается самым вкусным и полезным.
Начало празднику положил визит Александра Лукашенко в Свислочь. Во время рабочей поездки в июне 2021 года президент попробовал в местной пекарне плетенку «из своего детства». Булочка и стала еще одним символом города.
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Фестиваль родился благодаря президенту. Лучшие хлеборобы страны соревновались за первое место.
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