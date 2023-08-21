Каравай-фест «Бацькава булка» привлек в белорусскую Свислочь сотни туристов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел каравай-фест. «Бацькава булка» – так называется фестиваль, который родился благодаря президенту. Лучшие хлеборобы страны соревновались за первое место. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева оценила изделия на вид и вкус.

Жарко здесь не только из-за погоды. Запах свежей выпечки чувствуется даже на другом конце города. Побороться за звание лучшего хлебороба страны в Свислочь приехали сотни пекарей и кондитеров. Открыли праздник по традиции хлебом-солью.

Изящная форма, яркие краски и творческий подход. Евгений Гаравский выпек целый храм – точную копию Гродненского собора. Создавал шедевр больше месяца.

«Сначала вынашивал идею в голове, потом рисовал, потом лепил. Важно, когда много мелких деталей, когда виден объем работы», – сказал конкурсант Евгений Гаравский,

Здесь важна каждая деталь, от декора шатра и сервировки стола до внешнего вида самого пекаря. Конкурсанты шутят: залог успеха – заинтересовать не только членов жюри, но и простых посетителей.