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Каравай-фест «Бацькава булка» привлек в белорусскую Свислочь сотни туристов

21.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каравай-фест «Бацькава булка» привлек в белорусскую Свислочь сотни туристов
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси прошел каравай-фест. «Бацькава булка» – так называется фестиваль, который родился благодаря президенту. Лучшие хлеборобы страны соревновались за первое место. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева оценила изделия на вид и вкус.

Жарко здесь не только из-за погоды. Запах свежей выпечки чувствуется даже на другом конце города. Побороться за звание лучшего хлебороба страны в Свислочь приехали сотни пекарей и кондитеров. Открыли праздник по традиции хлебом-солью.

Изящная форма, яркие краски и творческий подход. Евгений Гаравский выпек целый храм – точную копию Гродненского собора. Создавал шедевр больше месяца.

«Сначала вынашивал идею в голове, потом рисовал, потом лепил. Важно, когда много мелких деталей, когда виден объем работы», – сказал конкурсант Евгений Гаравский,

Здесь важна каждая деталь, от декора шатра и сервировки стола до внешнего вида самого пекаря. Конкурсанты шутят: залог успеха – заинтересовать не только членов жюри, но и простых посетителей.

«Люди приходят сторонние, которые не до конца понимают, из какого материала продукт изготовлен. Сколько времени затрачено, какие силы вложены в эту работу. Поэтому представление немаловажно. Это время ежедневного труда, ежедневной работы», – сказала мастер производственного обучения Гродненского колледжа отраслевых технологий Елена Горбач.

Попробовать уникальную выпечку, увидеть творчество белорусских ремесленников и сделать селфи у тематических фотозон приехали сотни туристов. На выбор – интерактивные площадки, и целая концертная программа.

После сытного ужина – на танцы. Ведущие радио «МИР»-Беларусь превратили городскую площадь в настоящий танцпол. На дискотеке до самого утра звучали хиты.

«Мы подготовили для горожан и гостей этого прекрасного места танцевальные, музыкальные конкурсы, привезли лучших диджеев страны. Зрители смогут не только потанцевать, но и попеть всеми любимые песни, начиная от 80-х и заканчивая современными хитами», – рассказал ведущий радио «МИР»-Беларусь Кирилл Громов,

Лучшие хлеборобы получили памятные призы. Остались довольны и гости – хлеб из первого урожая считается самым вкусным и полезным.

Начало празднику положил визит Александра Лукашенко в Свислочь. Во время рабочей поездки в июне 2021 года президент попробовал в местной пекарне плетенку «из своего детства». Булочка и стала еще одним символом города.



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Фестиваль родился благодаря президенту. Лучшие хлеборобы страны соревновались за первое место.
 
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