«Скоро мы будем знать, когда пойдет дождь почти в любой точке мира с точностью до минуты». Как известные белорусские стартаперы создают прорывной сервис прогнозов погоды для всей планеты

Источник материала: ProBusiness



Юрий Мельничек. Фото в тексте предоставлены героями статьи.

22 августа мир отмечает День катания на радуге — метафоричный праздник, который призывает людей подключить фантазию и осуществить что-то «невозможное». Пожалуй, для нового белорусского стартапа Rainbow.ai более символичной даты для широкого релиза и не придумаешь. Известные белорусские венчурные предприниматели Юрий Мельничек и Александр Матвеенко обещают «прорывной сервис точного прогнозирования погоды, который охватит более 95% населения Земли». «Про бизнес» пообщался с опытными стартаперами о том, как родилась идея проекта, в чем заключается их ноу-хау и насколько сложно искать инвестиции в условиях мирового кризиса.

«Идея сформировалась на фоне собственного опыта и хорошей экспертизы в ИИ»

Юрий:

— Идея приложения, которое дает точный прогноз погоды на основе Big Data, отпечаталась в моей памяти после неудачного горного похода, где я попал под сильный дождь и намочил паспорт. Дело в том, что сервис, которым я пользовался, чтобы ориентироваться в прогнозах, показывал, что грозовое облако пройдет мимо нашей группы, но в реальности оно уперлось в гору и начался сильный дождь. Промокший паспорт создал небольшие трудности при общении с пограничниками. Поэтому я для себя четко уловил, насколько порой могут быть важны лишние проценты в точности прогноза.

Кстати, когда начал анализировать рынок, неожиданно обнаружил, что самое большое приложение прогнозов погоды в мире по выручке и пользовательской базе до конца 2020 года разрабатывалась в Минске компанией «Аполлон».



Юрий Мельничек — венчурный предприниматель и инвестор. Основатель картографического сервиса Maps.me и компании AIMATTER. Создатель инвестиционной компании Bulba Ventures, которая до 2022 года помогала развиваться белорусским стартапам.

Хорошенько разобравшись в теме, я докрутил общую концепцию и пошел обсуждать идею с Александром. Мы дружим с самого детства, но профессиональные пути пересеклись, когда я позвал его на работу в Maps.me, чтобы преодолеть трудный период в жизни компании. После успешной продажи картографического сервиса мы вместе остались работать в Mail.ru, выполняя договорные обязательства, но вскоре наши карьерные пути на время разошлись.



Александр Матвеенко — ИТ-предприниматель и CEO Rainbow.ai. Работал project-менеджером в Maps.me, а позже основал свой стартап MapData, который через год вошел в состав американской компании Mapbox. До Rainbow.ai работал над картографическим сервисом Huawei в минском офисе компании.

Александр:

— После ухода из Mail.ru я занялся развитием собственного стартапа MapData — сервиса навигации и отображения дорожной обстановки, доступного для водителя на любом смартфоне. После объединения с американским Mapbox в 2017 году минский офис стал самым большим подразделением компании. За 2 года плодотворной работы мы добились хорошего результата в развитии продукта и перешли на стадию построения стабильных процессов, где мне было уже не так интересно, как раньше, поэтому я решил уйти.

Тогда взял паузу в карьере почти на год, потому что родилась дочка и нужно было уделять больше времени семье. Но вдруг на меня неожиданно выходит Huawei и настойчиво предлагает помочь с разработкой нового картографического сервиса компании. Дело в том, что в то время они сильно увеличили свою активность в Минске, потому что компанию только что забанил Google, и нужно было позаботиться о создании аналогичных сервисов под своим брендом. Там проработал около 6 месяцев, пока ко мне не пришел Юра с идеей создать сервис точного прогнозирования погоды с использованием ИИ и Big Data. После нескольких разговоров мы пришли к тому, что все люди на земле зависят от этой темы, но парадокс в том, что она до сих пор предсказывается довольно плохо. Те прогнозы, которые дают приложения на недели или месяцы — это почти как гадание на кофейной гуще. Разумеется, есть более точные прогнозы на день, но на них тоже не всегда получается положиться по разным причинам. Например, прогнозы по осадкам даются сразу на большую территорию, и когда ты находишься в условном Нью-Йорке, то понять, будет ли дождь конкретно в твоем районе вряд ли возможно.



Александр с дочерью Алиной.

Юрий:

— К тому же, большие города — это всегда высокие застройки, которые меняют микроклимат вокруг тебя, и для того, чтобы предсказывать погоду как в фильме «Назад в будущее», прогноз должен даваться на очень локальном уровне.

Александр:

— После нашего первого разговора мне было не совсем понятно, как на этом делать бизнес и где потребность, которая стимулирует пользователя платить за то, что традиционно считается бесплатным, но Юре удалось быстро меня переубедить. Кроме того, я вспомнил, как во время путешествия по Шри-Ланке сам оказался в ситуации, где точный прогноз очень бы помог. Как-то раз я плавал в море, но внезапно начался дождь и местные скорее побежали на берег. А я подумал, что дождь в море — это не очень страшно, поэтому продолжил плавать. Очень быстро понял, что ошибся, потому что пришлось закрывать рукой нос, чтобы иметь возможность дышать под таким сильном потоком воды.

Стало очевидно, что в таких дождливых регионах прогноз погоды имеет жизненно важное значение, особенно в горных районах, где еще опаснее.

Эти мысли дали мне уверенность в том, что люди точно согласятся платить за наш сервис.



Так выглядит ураган на метеорадаре.

Юрий:

— К тому же я, как инвестор, вместе с командой из Bulba Ventures, а позже Melnichek Investments всегда искал темы на пересечении машинного обучения и глобальной истории, которая могла бы повлиять на мир. До этого уже были раунды в OneSoil — платформа, которая повышает эффективность сельского хозяйства во всем мире, VOCHI — сложные видеоэффекты, доступные любому человеку, и еще ряд других проектов с похожими принципами. Я уделяю так много внимания искусственному интеллекту, потому что эту сферу я понимаю и она мне очень нравится. Я считаю, что люди до недавнего времени сильно недооценивали возможности ИИ, но сейчас ситуация меняется.

Именно из-за моего опыта и интереса к ИИ я понял, что краткосрочный прогноз погоды можно сильно улучшить, если подключить все современные возможности машинного обучения и технологий Big Data.

«Мы добились хорошей точности прогноза на час вперед, но хотим смотреть на сутки»

Александр:

— Примерно до 2022 года было принято считать, что лучше всего погода предсказывается путем физического моделирования процессов в атмосфере. Строилась физическая модель мира, а потом множество спутников и радиостанций собирали данные о погоде и передавали в математическую модель, чтобы на их основе сконструировать прогнозы на день, неделю или месяц. Этот метод имеет право на жизнь, особенно если касается долгосрочных трендов вроде глобального потепления или похолодания, но не очень хорошо подходит для оперативных предсказаний с учетом быстрых изменений. В нашем случае задача — давать наиболее точные краткосрочные прогнозы. Сейчас мы хорошо справляемся с прогнозами на час вперед, но все еще дорабатываем диапазон в 4 часа. Основная цель — добиться высокой точности при прогнозировании на сутки, чтобы люди могли планировать свои активности сразу на день.





Юрий:

— Погода — это очень хаотичный процесс, поэтому, чтобы математическая модель давала точные прогнозы, нужно экспоненциально больше данных. А сейчас мы живем в мире, где будет править Big Data, в том числе и в нашей области. Главная идея Rainbow в том, чтобы объединить и структурировать очень разные данные о погоде в одном месте. Данные могут приходить от спутниковых систем, метеорадаров и в аэропортах, и даже в обычных смартфонах. Первое, что мы сделали — создали свою объединенную сеть для сбора данных с метеорадаров и станций из разных стран мира, чтобы видеть картину глобально.

А еще в каждом современном смартфоне есть барометр, поэтому несколько миллионов пользователей могут дать гигантское число полезной информации для прогнозирования.

Эти источники появились относительно недавно, поэтому потенциал таких массивов пока не используется на 100%.

Александр:

— Как правило, метеоданные находятся в открытом доступе, чтобы ученые или обычные энтузиасты могли их использовать для своих исследований. Разумеется, мы не продаем бесплатные данные, а монетизируем именно прогнозы на их основе. Есть определенные технические сложности в вопросе объединения информации, потому что данные очень разнородные: они из разных источников и разного качества, но все же мы справляемся.

Преимущество нашей вычислительной модели в том, что она обновляется раз в 10 минут, в то время как при классическом метеорологическом подходе для пересчета модели нужно 3−4 часа.

Очевидно, что чем меньше временной промежуток обновления информации, тем точнее учитываются изменения. Второе преимущество — точность прогноза находится в пределах одного квадратного километра, а классические модели работают в пределах 13−27 км. Сейчас мы знаем, как уменьшить размер точки до 100 квадратных метров.





Из-за отсутствия источников информации в некоторых районах планеты для нас все еще существуют серые пятна, но, как правило, это нежилые зоны планеты вроде океанов, пустыней или полюсов.

Я думаю, что сейчас мы покрываем своим сервисом 95% населения планеты, но, чтобы еще больше увеличить охваты, мы будем активно использовать данные со спутников.

Наше потенциальное ноу-хау — способность прогнозировать погоду на основе спутниковых снимков облаков, тогда мы точно устраним любые пробелы.

Юрий:

— Повторюсь, что еще один важный для нас источник — смартфоны пользователей.

Нам жизненно необходимо, чтобы люди дали доступ к использованию данных с барометров их телефонов.

Для этого достаточно лишь дать разрешение на использование геолокации при работе с приложением.

«Возможный ключ к успеху проекта — ориентация на страны азиатского бассейна, где нет такой острой конкуренции как в Западной Европе и США»

Александр:

— Приложение будет условно бесплатным, но с возможностью приобрести премиум-подписку. С ней пользователь сможет рассчитывать на более долгосрочные прогнозы и настраиваемые уведомления.

Наша задача — создать сервис, который будет сам информировать без необходимости заходить в приложение.

Пользователь также сможет выбрать, какой аспект погоды для него является наиболее существенным: ветер, дождь, температура или давление и получать более конкретную информацию. Пока мы находимся на этапе тестирования тарифных планов, поэтому ценовая политика еще не сформирована. Сейчас пользователи могут приобретать подписки на неделю, месяц, целый год или только на время пользования приложением.









Мы запустились примерно год назад и специально работали в режиме «стелс», потому что нужно было тестировать гипотезы и дорабатывать продукт. Этот процесс продолжается до сих пор, потому что нам нужно достичь баланса, чтобы с одной стороны приложение на спамило, а с другой — вовремя доносило нужную информацию.

Сейчас в зависимости от месяца количество активных пользователей в диапазоне от 40 до 60 тысяч, а общее число установок превысило 400 тысяч.

География пользователей очень разная: мы видим хорошую активность в Западной Европе и США, но в Азии она еще лучше — Индия, Пакистан, Филиппины и другие страны азиатского бассейна. Я думаю, что как раз в Азии может находиться ключ к нашему успеху, потому что на Западе достаточно сервисов очень приличного качества. Например, Apple пару лет назад купил Dark Sky, и после этого они выпустили очень достойный релиз. Есть и ряд других компаний, которые ориентируются именно на западные рынки, а вот азиатские несправедливо игнорируются. Мы видим в этом большую возможность сделать качественный сервис для региона, который страдает от погодных изменений сильнее, чем США или Европа.

Юрий:

— Мы почти полтора года вели разработку и не были готовы делать анонсов для широкой публики. Дело в том, что погода — это слишком хаотичная вещь, поэтому сделать хороший сервис прогнозирования не так просто. Наше приложение и сейчас достаточно сырое, но нам важно получать данные от пользователей, поэтому мы будем активно призывать людей давать данные из барометров на их смартфонах.

«Самым сложным испытанием для нас стал поиск инвестиций»

Александр:

— В качестве локации для офиса мы выбрали Варшаву, потому что, с одной стороны, нам не хотелось отдаляться от рынков в Азии, а с другой — терять самых платежеспособных пользователей из Западной Европы и США. Польша казалась идеальным вариантом, потому что здесь неплохие условия для ведения бизнеса и много белорусских ребят. Сейчас у нас интернациональная команда из 15 человек преимущественно из Беларуси, Украины и России, но административный директор местный, потому что без знания польских особенностей тяжело делать бизнес. Я не скажу, что процесс построения компании в Варшаве имел большие сложности, потому что всегда находились люди, которые уже имели аналогичный опыт и могли что-то подсказать.





Думаю, что самым сложным испытанием для нас стал процесс поиска инвестиций. Изначально мы договорились с Юрой о том, что первые деньги вложим из своих накоплений, поэтому на старте финансовых ограничений мы не испытывали. Но именно из-за этого вскоре проект столкнулся с проблемой роста, ведь когда у компании есть деньги, то ресурсы тратятся неэффективно. Мы израсходовали бюджет за 9 месяцев, но не были довольны прогрессом, и пришли к необходимости поиска инвестиций. Интересно то, что наш проект стартовал во время бушующего экономического кризиса, поэтому в новых условиях инвесторы стали обращать внимание на способность стартапа генерировать прибыль.

До кризиса мы планировали построить глобальную историю с большим количеством пользователей, но правила игры изменились и теперь на первом месте стоит вопрос «Как мои деньги помогут вам зарабатывать больше?».

Мы поняли, что проекту со старта нужна модель монетизации, и нам пришлось быстро перестраиваться, чтобы одновременно сохранить глобальную историю и сосредоточить внимание на пользователях, которые уже приносят деньги.





Юрий:

— Тогда мы решили поднять свой нетворкинг и показали проект знакомым инвестором, чтобы закрыть все финансовые вопросы. Идея нашла у них отклик, но на юридические вопросы ушло несколько месяцев.

Почти все текущие инвестиции в проект — это деньги от белорусских инвесторов, которые уже имели опыт работы с нами по другим проектам, а среди новых лиц только один человек.

В контексте инвестиций в Rainbow речь идет не о классических раундах, где мы даем долю в equity, а о конвертируемых займах, но говорить конкретные цифры нам бы не хотелось. Кстати, Melnichek Investments также продолжает вкладывать средства в проект, поэтому текущих финансовых мощностей вполне хватит для реализации наших целей.





Александр:

— Главная тактическая задача проекта — выйти на уровень дохода, который смог бы покрывать текущие расходы компании. Думаю, что при хорошем стечении обстоятельств мы сможем это сделать к середине следующего года. Еще одна задача — объединить вокруг приложения комьюнити пользователей, которые в режиме реального времени смогли бы обмениваться данными. Эта модель похожа на краудсорсинг из Maps.me, где пользователи могли оставлять свои примечания по конкретному объекту на карте.

Ежемесячно мы получаем более 6 тысяч отзывов и это говорит о том, что люди готовы рассказывать о погодных изменениях.

Кстати, подметил интересное наблюдение: первые два месяца после релиза наша команда практически не использовала свой продукт, но теперь ситуация в корне изменилась. Сейчас я постоянно слышу от ребят их личные наблюдения по типу «Дождь пошел на 5 минут раньше прогноза или, наоборот, позже». Ребята действительно вошли в азарт и теперь хотят прогнозировать с нулевой погрешностью, а это очень важно для команды с мировыми амбициями.

Юрий:

— Мы даем это интервью в преддверии нашего глобального запуска и хотим, чтобы как можно больше пользователей внесли собственный вклад в построение глобального проекта для всего мира. В силах каждого человека внести крупицу данных из своего смартфона, чтобы сделать жизнь кого-нибудь другого чуточку комфортнее. 22 августа 2023 года проект выходит на Product Hunt и просит поддержки у белорусов.