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Погода в СНГ: смерчи накрыли юго-запад Казахстана, жара задержалась в Беларуси

22.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: смерчи накрыли юго-запад Казахстана, жара задержалась в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно с прояснениями и плюс 23 градуса будет в понедельник в Москве. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Только в центре Казахстана без осадков, в остальных регионах – дожди с грозами и градом. При этом в нескольких областях жара до плюс 40.

Накануне в Мангистау был погодный апокалипсис. На регион обрушились ливни и град. Физкультурный комплекс в Жанаозене не выдержал мощного потока. Улицы и дороги затопило вместе с машинами, сошли грязевые потоки. Воду пришлось откачивать в селах Рахат и Тенге.

Чем опасны затяжная жара и стойкий запах гари

Комментарий врача

Вместе с дождем и селями по региону прошлись смерчи. Такие вихри образуются во время сильной грозы – когда теплый поток воздуха сталкивается с холодным, они закручиваются в разрушительную воронку.

Беларусь

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильной жары. Августовский зной не отступает – днем столбики термометров покажут 31 градус. В некоторых районах пройдут дожди и грозы.

Спасатели и медики напоминают белорусам, как избежать солнечных и тепловых ударов. Прогулки с 11 до 16 часов просят отложить. Если оказался на улице в самое жаркое время суток – нужно надевать головной убор, по возможности прятаться в тени и пить много воды. Отказаться в эти дни нужно от алкоголя и сладких газированных напитков. Автомобилистов просят не оставлять в машинах детей и животных.



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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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