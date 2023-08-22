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Погода в СНГ: смерчи накрыли юго-запад Казахстана, жара задержалась в Беларуси
22.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями и плюс 23 градуса будет
Казахстан
Только в центре Казахстана без осадков, в остальных регионах – дожди с грозами и градом. При этом в нескольких областях жара до плюс 40.
Накануне в Мангистау был погодный апокалипсис. На регион обрушились ливни и град. Физкультурный комплекс в Жанаозене не выдержал мощного потока. Улицы и дороги затопило вместе с машинами, сошли грязевые потоки. Воду пришлось откачивать в селах Рахат и Тенге.
Вместе с дождем и селями по региону прошлись смерчи. Такие вихри образуются во время сильной грозы – когда теплый поток воздуха сталкивается с холодным, они закручиваются в разрушительную воронку.
Беларусь
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильной жары. Августовский зной не отступает – днем столбики термометров покажут 31 градус. В некоторых районах пройдут дожди и грозы.
Спасатели и медики напоминают белорусам, как избежать солнечных и тепловых ударов. Прогулки с 11 до 16 часов просят отложить. Если оказался на улице в самое жаркое время суток – нужно надевать головной убор, по возможности прятаться в тени и пить много воды. Отказаться в эти дни нужно от алкоголя и сладких газированных напитков. Автомобилистов просят не оставлять в машинах детей и животных.
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