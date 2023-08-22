Погода в СНГ: смерчи накрыли юго-запад Казахстана, жара задержалась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями и плюс 23 градуса будет в понедельник в Москве . О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Только в центре Казахстана без осадков, в остальных регионах – дожди с грозами и градом. При этом в нескольких областях жара до плюс 40.

Накануне в Мангистау был погодный апокалипсис. На регион обрушились ливни и град. Физкультурный комплекс в Жанаозене не выдержал мощного потока. Улицы и дороги затопило вместе с машинами, сошли грязевые потоки. Воду пришлось откачивать в селах Рахат и Тенге.

Чем опасны затяжная жара и стойкий запах гари

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