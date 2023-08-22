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Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

22.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

18 августа белорусскому Сберу исполнилось 100 лет. Это стало отличным поводом изучить архивы, книги, диски. В этом материале посмотрим на то, как менялась реклама на протяжении века.

Многое не сохранилось, но как выглядит первая листовка 1923 года об открытии Белорусской конторы Промбанка, мы знаем.

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Дизайнер Сбер Банка Виктория Кравченя:

— Как такового дизайна в СССР не было, он относился к художественному конструированию и отвечал возможностям того времени. 100 лет назад плакаты выглядели как объявления рекламного характера, которые нельзя было отличить от редакционного текста. Сложно назвать такое объявление дизайнерским: отсутствие единого шрифтового стиля, иллюстраций, разное межбуквенное и межстрочное расстояние.

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка
А это уже послевоенные рекламные плакаты

Марки, благодаря надписи в правом нижнем углу доподлинно известно, что они датируются 1972 годом.

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

— Дизайн развивается несмотря на то, что советские дизайнеры создавали рекламу, не имея современных технологий, материалов, программ, многочисленных видов шрифтов, фотографий и иллюстраций. Они работали со своим воображением и придерживались стиля и правил того времени. Советские рекламные плакаты, являлись произведениями изобразительного искусства и отражали элементы советского культурного наследия. Фотомонтаж и рукописные шрифты — основная «фишка» макетов того времени. В плакатах царил стиль ар-деко: яркие слоганы и лаконичные образы, которые вызывают положительные эмоции — поясняет Виктория Кравченя.

К сожалению, плакатов с 1972 г. по 2004 г. не сохранилось, но за этот период произошел заметный скачок в промышленном производстве. Смотрим.

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка
2004−2008 гг.

Макет отвечал требованиям времени, но сейчас смотрится архаично. Визуал явно перегружен, нет акцентов, много слов. В 2000-х рекламы было намного меньше и это было допустимым. Надо признать, что текст адаптирован под рекламную модель написания текстов AIDA. Ко-маркетинг уже есть и активно продвигается.

В эти годы Сбер переживает свой «первый» ребрендинг и становится «синим» Белпромстройбанком. Разработка логотипа и фирменного стиля позволяет выделяться среди других банков.

— С появлением техники, развитием программ, дизайн становится более разнообразным. Маркетологам и дизайнерам хочется использовать все открывшиеся возможности, поэтому макеты перегружены. В визуальной и шрифтовой части царит хаос. Удивительно то, что с резким развитием технологий, дизайн рекламных плакатов советского времени выглядит гармоничнее и красивее, чем дизайн плакатов начала 2000-х. Может быть это связано с особым художественным подходом того времени? — комментирует Виктория.

В период 2009—2011 гг. в рекламе стали активно использоваться фотографии и кричащие слоганы. Дизайнеры перестали перегружать макеты лишней информацией: появляется баланс и воздух. Визуальная часть стала более легкой и отражает суть продукта, шрифтовая часть — более структурирована, несмотря на наличие большого количества мелкого текста.

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

— Тенденцию времени видим в макетах БПС-Банка: из рекламных плакатов постепенно уходит лишняя информация. Остается только визуальная часть, слоган, сайт, телефон и логотип. Мы видим, что БПС-Банк на пути к ещё одному своему преображению.

В декабре 2009 года БПС-Банк покупает Сбербанк России. В октябре 2011 года банк переименовывают в ОАО «БПС-Сбербанк». Тогда и начался самый масштабный ребрендинг, за основу фирменного стиля был взят стиль Сбербанка России.

Так синий БПС-Банк становится зеленым БПС-Сбербанком. Упростился значок логотипа, хотя само название стало тяжелее. «Фишкой» становится зеленая плашка, которая присутствует на всех визуалах. В макетах появляются акценты. Конкуренция растет, борьба за внимание потенциального клиента увеличивается. Предпочтение отдается фотографиям с изображением человека на первом плане. Иллюстрации минималистичные и носят информативный характер.

Рекламные макеты БПС-Сбербанка 2012−2015 гг.

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Рекламные макеты БПС-Сбербанка 2018−2020 гг.

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

В 2021 году БПС-Сбербанк становится высокотехнологичным, инновационным Сбер Банком с новым современным, динамичным дизайном и логотипом. Новый логотип банка — трехцветный градиент, который отражает концепцию «больше чем банк». Зеленую «плашку» БПС-Сбербанка заменил яркий локатор, а его градиентный переход цвета помогает передать идею разнообразия экосистем. Цветовая палитра становится более разнообразной и отвечает требованиям Accessibility.

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка
Как менялись тренды в дизайне рекламы за последние 100 лет? Смотрим на визуалы Сбер Банка

— Сегодня в рекламных плакатах используются единый фирменный шрифт, лаконичные иллюстрации, спокойные и естественные фотографии с малым количеством деталей. Соблюдены все тренды современного дизайна: 3D-графика, глассморфизм, минимализм, нейросети, — комментирует Виктория Кравченя, дизайнер Сбер Банка.

Мир постоянно меняется и скорость изменений с каждым годом возрастает. Бренд «Сбер Банк» реагирует на эти изменения и где-то даже опережает их. Интересно будет взглянуть на эту публикацию через 10−20−30 лет. Какой будет реклама в 2053?

 
 
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18 августа белорусскому Сберу исполнилось 100 лет. Это стало отличным поводом изучить архивы, книги, диски. В этом материале посмотрим на то, как менялась реклама на...
 
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