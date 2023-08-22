О чем пишут мировые СМИ: сброс воды с «Фукусимы» и Байден на Мауи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Япония начнет сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан уже в четверг, 24 августа. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида, сообщает CNN . К загрязнению воды высокорадиоактивными материалами привели разрушительное землетрясение и цунами 2011 года. Место для ее хранения в резервуарах заканчивается. План по сбросу воды разрабатывали в течение двух лет; эксперты МАГАТЭ заявили, что он не нарушает международных стандартов безопасности. Но соседние страны это не успокоило, они выступают резко против сброса радиоактивной воды.

Президент США Джо Байден вместе с первой леди посетил пострадавший от разрушительных пожаров остров Мауи. Погибли более ста человек, 850 числятся пропавшими без вести, сообщает The Guardian . Глава государства выступил в центре Лахайны рядом с баньяновым деревом, также поврежденным огнем. Он заявил, что мероприятия по восстановлению острова будут профинансированы государством и выполнены с соблюдением гавайских традиций. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Мауи оправиться от этой трагедии», – подчеркнул Байден.

В Казахстане введут маркировку на все лекарства. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2024 года, сообщает «Казахстанская правда» . 1 июля 2022 года стартовал первый этап цифровой маркировки лекарственных средств, который охватил 90 наименований. Это позволит более эффективно бороться с контрафактной продукцией и незаконной продажей лекарств. Для сотрудников медицинских учреждений будут организованы разъяснительные семинары по работе данной системы.

В международном аэропорту города Ош в Кыргызстане приземлился первый регулярный рейс из Джидды (Саудовская Аравия). Его торжественно встретили водяной аркой, сообщает 24.kg . Авиакомпания Саудовской Аравии будет осуществлять регулярные рейсы по маршруту Джидда-Ош-Джидда три раза в неделю, заявили в пресс-службе аэропорта. Вылеты организуют по понедельникам, средам и пятницам. Первым рейсом из Оша в Джидду вылетели 157 пассажиров.