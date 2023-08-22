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О чем пишут мировые СМИ: сброс воды с «Фукусимы» и Байден на Мауи

22.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Япония начнет сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан уже в четверг, 24 августа. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида, сообщает CNN. К загрязнению воды высокорадиоактивными материалами привели разрушительное землетрясение и цунами 2011 года. Место для ее хранения в резервуарах заканчивается. План по сбросу воды разрабатывали в течение двух лет; эксперты МАГАТЭ заявили, что он не нарушает международных стандартов безопасности. Но соседние страны это не успокоило, они выступают резко против сброса радиоактивной воды.

Президент США Джо Байден вместе с первой леди посетил пострадавший от разрушительных пожаров остров Мауи. Погибли более ста человек, 850 числятся пропавшими без вести, сообщает The Guardian. Глава государства выступил в центре Лахайны рядом с баньяновым деревом, также поврежденным огнем. Он заявил, что мероприятия по восстановлению острова будут профинансированы государством и выполнены с соблюдением гавайских традиций. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Мауи оправиться от этой трагедии», – подчеркнул Байден.

В Казахстане введут маркировку на все лекарства. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2024 года, сообщает «Казахстанская правда». 1 июля 2022 года стартовал первый этап цифровой маркировки лекарственных средств, который охватил 90 наименований. Это позволит более эффективно бороться с контрафактной продукцией и незаконной продажей лекарств. Для сотрудников медицинских учреждений будут организованы разъяснительные семинары по работе данной системы.

В международном аэропорту города Ош в Кыргызстане приземлился первый регулярный рейс из Джидды (Саудовская Аравия). Его торжественно встретили водяной аркой, сообщает 24.kg. Авиакомпания Саудовской Аравии будет осуществлять регулярные рейсы по маршруту Джидда-Ош-Джидда три раза в неделю, заявили в пресс-службе аэропорта. Вылеты организуют по понедельникам, средам и пятницам. Первым рейсом из Оша в Джидду вылетели 157 пассажиров.

В 2023 году в Беларуси планируют ввести в эксплуатацию 4,3 миллиона квадратных метров общей площади жилья. В будущем объемы строительства будут поэтапно увеличены, сообщает «Беларусь сегодня». Так, в 2025 году они возрастут до 4,5 млн «квадратов». Для граждан, состоящих на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, за первое полугодие 2023 года было введено 702,2 тысячи квадратных метров. Продолжается строительство не только в городах, но и в сельской местности.



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Власти Японии раскрыли дату начала сброса воды с АЭС. Президент США посетил пострадавший от пожаров гавайский остров.
 
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