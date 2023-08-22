Лукашенко потребовал рассчитаться с крестьянами за сырье

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уйти от импорта по противовирусным вакцинам и улучшить показатели в сельском хозяйстве. Такие задачи поставил Александр Лукашенко перед руководством Витебской области на совещании по развитию региона, сообщает «МИР 24».

На севере страны создают биотехнологический кластер. Уже выпущена опытная серия противовирусной вакцины . Президент поручил расширять производственную линейку.

Еще одно направление – развитие агропромышленного комплекса. Витебская область – отстающая. Ей оказали господдержку, до сих пор некоторые предприятия загружены не полностью. Появились и долги за поставленное сырье.

«Это недопустимо! Если у предприятия нет денег рассчитаться с крестьянами – с бюджета отдавайте. Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. Особенно за поставленные молоко и мясо. Самое печальное, что и с населением не рассчитываемся, от которого поступают систематические жалобы», – заявил Лукашенко.

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