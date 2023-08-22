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Лукашенко потребовал рассчитаться с крестьянами за сырье

22.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко потребовал рассчитаться с крестьянами за сырье
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Уйти от импорта по противовирусным вакцинам и улучшить показатели в сельском хозяйстве. Такие задачи поставил Александр Лукашенко перед руководством Витебской области на совещании по развитию региона, сообщает «МИР 24».

На севере страны создают биотехнологический кластер. Уже выпущена опытная серия противовирусной вакцины. Президент поручил расширять производственную линейку.

Еще одно направление – развитие агропромышленного комплекса. Витебская область – отстающая. Ей оказали господдержку, до сих пор некоторые предприятия загружены не полностью. Появились и долги за поставленное сырье.

«Это недопустимо! Если у предприятия нет денег рассчитаться с крестьянами – с бюджета отдавайте. Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. Особенно за поставленные молоко и мясо. Самое печальное, что и с населением не рассчитываемся, от которого поступают систематические жалобы», – заявил Лукашенко.

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Самым острым вопросом президент назвал уборочную кампанию и заготовку кормов. Урожайность зерновых в этом сезоне существенно ниже прошлогодней. Александр Лукашенко предлагает компенсировать это за счет кукурузы.

«Если Витебщина или другие районы нашей страны чего-то не добрали зерновыми, колосовыми, рапсом, у нас стоит прекрасная кукуруза. Тяжелейший и важнейший этап впереди – подготовиться и убрать кукурузу. Особенно на зерно. Я уверен: если мы все уберем, то мы еще два миллиона тонн можем получить кукурузного зерна», – отметил глава государства.

Обсудили у президента и подготовку к предстоящему Форуму регионов Беларуси и России. Он пройдет летом 2024 года в Витебске.



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Теги: Витебск
 
 
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По словам президента Беларуси, самым острым вопросом на данный момент является уборочная кампания и заготовка кормов.
 
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