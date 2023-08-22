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Лукашенко потребовал рассчитаться с крестьянами за сырье
22.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уйти от импорта по противовирусным вакцинам и улучшить показатели в сельском хозяйстве. Такие задачи поставил Александр Лукашенко перед руководством Витебской области на совещании по развитию региона, сообщает «МИР 24».
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Еще одно направление – развитие агропромышленного комплекса. Витебская область – отстающая. Ей оказали господдержку, до сих пор некоторые предприятия загружены не полностью. Появились и долги за поставленное сырье.
Самым острым вопросом президент назвал
«Если Витебщина или другие районы нашей страны чего-то не добрали зерновыми, колосовыми, рапсом, у нас стоит прекрасная кукуруза. Тяжелейший и важнейший этап впереди – подготовиться и убрать кукурузу. Особенно на зерно. Я уверен: если мы все уберем, то мы еще два миллиона тонн можем получить кукурузного зерна», – отметил глава государства.
Обсудили у президента и подготовку к предстоящему Форуму регионов Беларуси и России. Он пройдет летом 2024 года в Витебске.
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По словам президента Беларуси, самым острым вопросом на данный момент является уборочная кампания и заготовка кормов.
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