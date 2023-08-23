О чем пишут мировые СМИ: жертвы пожара в Греции и первый международный рейс КНДР

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тела 18 погибших были найдены на северо-востоке Греции, где бушует крупный лесной пожар. Огонь вспыхнул в районе Аванта к северу от города Александруполис, недалеко от границ Греции с Турцией и Болгарией, сообщает The Guardian . Волна лесных пожаров стала уже второй в стране за последний месяц. Пожарные борются с десятками вспышек, некоторые из них вышли из-под контроля. Общее число жертв пожаров в Греции достигло 20 – ранее в том же районе нашли тело мужчины, предположительно мигранта, также пожилой пастух был обнаружен погибшим к северу от Афин.

Первый с начала пандемии международный коммерческий рейс Северной Кореи успешно приземлился в Китае. Флагманская авиакомпания страны не выполняла рейсы за рубеж с 2020 года, сообщает The Independent . Первый после долгого перерыва рейс вылетел из Пхеньяна и совершил посадку в международном аэропорту Пекина. По словам экспертов, самолет предназначался для возвращения на родину северокорейцев, которые после введения ограничений остались в Китае. Также авиакомпания из КНДР совершит рейс в Россию во Владивосток, он запланирован на пятницу, 25 августа.

В Астане построят локальные поливочные системы. Это позволит улучшить качество полива деревьев, цветов и кустарников, сообщает «Казахстанская правда» . Трубопроводы планируют проложить с канала Нура-Ишим, рек Есиль и Акбулак, также власти города намерены организовать бурение глубинных скважин. В настоящий момент зеленый фонд Астаны поливают двумя способами: ручным (посредством поливомоечных машин) и автоматизированным.

Кыргызстан получил награду «Лучшая делегация» на выставке «ЭКСПО Китай – Евразия: товары и торговля – 2023». В Минэкономики страны рассказали, что предприятия Кыргызстана добились важных результатов в сфере международной торговли, сообщает 24.kg . Наиболее значимыми эксперты признали контракты на экспорт натурального меда, рыбы и рыбной продукции объемом 20 тысяч тонн и мяса в объеме 100 тысяч тонн.