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О чем пишут мировые СМИ: жертвы пожара в Греции и первый международный рейс КНДР
23.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тела 18 погибших были найдены на северо-востоке Греции, где бушует крупный лесной пожар. Огонь вспыхнул в районе Аванта к северу от города Александруполис, недалеко от границ Греции с Турцией и Болгарией, сообщает
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Число погибших из-за лесных пожаров в Греции достигло 20 человек. Первый после пандемии рейс из КНДР приземлился в Китае.
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