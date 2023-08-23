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О чем пишут мировые СМИ: жертвы пожара в Греции и первый международный рейс КНДР

23.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тела 18 погибших были найдены на северо-востоке Греции, где бушует крупный лесной пожар. Огонь вспыхнул в районе Аванта к северу от города Александруполис, недалеко от границ Греции с Турцией и Болгарией, сообщает The Guardian. Волна лесных пожаров стала уже второй в стране за последний месяц. Пожарные борются с десятками вспышек, некоторые из них вышли из-под контроля. Общее число жертв пожаров в Греции достигло 20 – ранее в том же районе нашли тело мужчины, предположительно мигранта, также пожилой пастух был обнаружен погибшим к северу от Афин.

Первый с начала пандемии международный коммерческий рейс Северной Кореи успешно приземлился в Китае. Флагманская авиакомпания страны не выполняла рейсы за рубеж с 2020 года, сообщает The Independent. Первый после долгого перерыва рейс вылетел из Пхеньяна и совершил посадку в международном аэропорту Пекина. По словам экспертов, самолет предназначался для возвращения на родину северокорейцев, которые после введения ограничений остались в Китае. Также авиакомпания из КНДР совершит рейс в Россию во Владивосток, он запланирован на пятницу, 25 августа.

В Астане построят локальные поливочные системы. Это позволит улучшить качество полива деревьев, цветов и кустарников, сообщает «Казахстанская правда». Трубопроводы планируют проложить с канала Нура-Ишим, рек Есиль и Акбулак, также власти города намерены организовать бурение глубинных скважин. В настоящий момент зеленый фонд Астаны поливают двумя способами: ручным (посредством поливомоечных машин) и автоматизированным.

Кыргызстан получил награду «Лучшая делегация» на выставке «ЭКСПО Китай – Евразия: товары и торговля – 2023». В Минэкономики страны рассказали, что предприятия Кыргызстана добились важных результатов в сфере международной торговли, сообщает 24.kg. Наиболее значимыми эксперты признали контракты на экспорт натурального меда, рыбы и рыбной продукции объемом 20 тысяч тонн и мяса в объеме 100 тысяч тонн.

Вертолет МЧС Беларуси помогает тушить лесные пожары в Турции. Экипаж вертолета 22 августа совершил три вылета, сообщает БелТА. Общий налет составил 4 часа 58 минут. На очаги пожара провели 19 сливов воды. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси рассказали, что два вертолета авиации МЧС находятся на боевом дежурстве для оказания помощи Турции в тушении лесных пожаров.



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Число погибших из-за лесных пожаров в Греции достигло 20 человек. Первый после пандемии рейс из КНДР приземлился в Китае.
 
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