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Погода в СНГ: на север Казахстана обрушился ураган, в Молдове установилась жара
24.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Четверг, 24 августа, может стать самым холодным днем на этой неделе в Москве.
Казахстан
В Казахстан пришла непогода. Почти по всей стране сильный ветер и град. На севере Казахстана прошли дожди, похолодало до 9 градусов. В регионе устраняют последствия страшного урагана. Накануне вечером на севере страны скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Сильные порывы повредили деревья, два села остались без электричества. От града и дождя жители укрывались дома. Но и там было небезопасно. В селе Новоишимском сорвало кровлю с четырех многоквартирных домов. В них проживают почти 200 человек. Стихия повредила фасады нескольких зданий. Жертв и пострадавших нет, ущерб оценивают специалисты.
Молдова
В Молдове объявлен желтый код опасности в связи с повышенным риском возникновения пожаров. Всему виной жара. Температура воздуха в дневное время поднимается до плюс 40. По прогнозу синоптиков, зной в республике продержится как минимум неделю.
Жителям Молдовы рекомендуют не разводить огонь вблизи полей, парков и лесов, а также позаботиться о своем здоровье – не находиться долго на солнце и пить больше воды.
Беларусь
В четверг в Беларуси облачно и тепло. Днем до плюс 28 градусов. На севере республики сгустятся тучи. В Витебской области днем пройдут дожди с сильным ветром. На остальной части страны без осадков.
Пока погода радует теплом перед сезоном простуд, самое время запастись ягодным провиантом. В стране утвердили сроки сбора урожая клюквы и брусники. Последнюю можно собирать уже по всей стране. С «красным золотом» лучше подождать до середины сентября. За нарушение сроков предусмотрены штрафы до 740 белорусских рублей (22 тысячи российских рублей).
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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