Погода в СНГ: на север Казахстана обрушился ураган, в Молдове установилась жара

В Молдове объявлен желтый код опасности в связи с повышенным риском возникновения пожаров. Всему виной жара. Температура воздуха в дневное время поднимается до плюс 40. По прогнозу синоптиков, зной в республике продержится как минимум неделю.

Жителям Молдовы рекомендуют не разводить огонь вблизи полей, парков и лесов, а также позаботиться о своем здоровье – не находиться долго на солнце и пить больше воды.

Беларусь

В четверг в Беларуси облачно и тепло. Днем до плюс 28 градусов. На севере республики сгустятся тучи. В Витебской области днем пройдут дожди с сильным ветром. На остальной части страны без осадков.

Пока погода радует теплом перед сезоном простуд, самое время запастись ягодным провиантом. В стране утвердили сроки сбора урожая клюквы и брусники. Последнюю можно собирать уже по всей стране. С «красным золотом» лучше подождать до середины сентября. За нарушение сроков предусмотрены штрафы до 740 белорусских рублей (22 тысячи российских рублей).