Лукашенко призвал относиться к лесам по-хозяйски

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Порядок в лесу – самое главное. Александр Лукашенко на встрече с руководителями лесхоза подчеркнул, что природные ресурсы нужно использовать по-хозяйски, передает «МИР 24».

«Почти половина страны – это лес. Это наше достояние, данное нам Богом. Мы должны не просто сохранить его , и относиться к нему как рачительные хозяева. Вовремя изымать спелый лес, перерабатывать, чтобы в стране был результат от этой работы», – отметил президент Беларуси.

Для отрасли важно увеличить объемы экспортных поставок древесины в условиях санкций Запада, а также обеспечить сырьем собственные деревообрабатывающие предприятия. Также Александр Лукашенко поинтересовался, как выполняются поручения по обеспечению населения доступными лесоматериалами. Узнал и о работе по воспроизводству зеленой зоны.