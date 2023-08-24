ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко призвал относиться к лесам по-хозяйски

24.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал относиться к лесам по-хозяйски
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Порядок в лесу – самое главное. Александр Лукашенко на встрече с руководителями лесхоза подчеркнул, что природные ресурсы нужно использовать по-хозяйски, передает «МИР 24».

«Почти половина страны – это лес. Это наше достояние, данное нам Богом. Мы должны не просто сохранить его, и относиться к нему как рачительные хозяева. Вовремя изымать спелый лес, перерабатывать, чтобы в стране был результат от этой работы», – отметил президент Беларуси.

Для отрасли важно увеличить объемы экспортных поставок древесины в условиях санкций Запада, а также обеспечить сырьем собственные деревообрабатывающие предприятия. Также Александр Лукашенко поинтересовался, как выполняются поручения по обеспечению населения доступными лесоматериалами. Узнал и о работе по воспроизводству зеленой зоны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси заявил о необходимости увеличить объемы экспортных поставок древесины и обеспечить сырьем собственные деревообрабатывающие предприятия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: на север Казахстана обрушился ураган, в Молдове установилась жара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2023
Mir24.TV Belarus
24.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика