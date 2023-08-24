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Лукашенко призвал относиться к лесам по-хозяйски
24.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Порядок в лесу – самое главное. Александр Лукашенко на встрече с руководителями лесхоза подчеркнул, что природные ресурсы нужно использовать по-хозяйски, передает «МИР 24».
Для отрасли важно увеличить объемы экспортных поставок древесины в условиях санкций Запада, а также обеспечить сырьем собственные деревообрабатывающие предприятия. Также Александр Лукашенко поинтересовался, как выполняются поручения по обеспечению населения доступными лесоматериалами. Узнал и о работе по воспроизводству зеленой зоны.
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Президент Беларуси заявил о необходимости увеличить объемы экспортных поставок древесины и обеспечить сырьем собственные деревообрабатывающие предприятия.
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