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В Беларуси оценят эффективность маркетинга брендов
24.08.2023 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Эффективность маркетинга – одна из ключевых метрик, которая ведет компании к успеху. Умение действовать оперативно, принимая вызовы времени, добиваться поставленных целей – это мастерство, которое по праву заслуживает поощрения и признания профессионального сообщества.
В Беларуси лучшие маркетинговые проекты с 2016 года определяет Премия эффективности маркетинга
Генеральным партнером события выступает международная платежная система
Премия Advertising & Marketing Awards включает
Оценивать конкурсные проекты Advertising & Marketing Awards 2023 будут руководители компаний, директора по маркетингу, бренд-менеджеры, стратеги и другие яркие представители международных и локальных брендов, обладатели многочисленных наград международных премий креативности и эффективности, в том числе, представители
Оценка конкурсных проектов пройдет с 14 по 19 октября в два этапа: выбор шорт-листа конкурса и выбор победителей. Члены жюри будут работать в группах, составы которых станут известны только в день судейства и будут сформированы таким образом, чтобы члены жюри не могли оценивать свои конкурсные кейсы или кейсы конкурентов. Члены жюри будут оценивать проекты, основываясь на доказанной в них эффективности и особенностях категории, в которую они поданы.
В Премии могут принять участие бренды и агентства, которые хотят получить профессиональное признание за свои высокие результаты в сфере эффективности маркетинга, достижение и превышение поставленных KPI и реальные положительные изменения бизнес-показателей компании.
По итогам Премии Advertising & Marketing Awards будут составлены
С условиями участия в Премии можно ознакомиться на
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