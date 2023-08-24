В Беларуси оценят эффективность маркетинга брендов

Источник материала: ProBusiness





Эффективность маркетинга – одна из ключевых метрик, которая ведет компании к успеху. Умение действовать оперативно, принимая вызовы времени, добиваться поставленных целей – это мастерство, которое по праву заслуживает поощрения и признания профессионального сообщества.

В Беларуси лучшие маркетинговые проекты с 2016 года определяет Премия эффективности маркетинга ADMA AWARDS , которая проводится в соответствии с международными стандартами оценки маркетинга по инициативе Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств.

Генеральным партнером события выступает международная платежная система Mastercard . Как глобальная финансовая и технологическая компания Mastercard не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке.

Премия Advertising & Marketing Awards включает 23 номинации в категории товаров и услуг и 25 специальных номинаций , в которые можно представить проекты с доказанной эффективностью за последние два-три года во всех возможных бизнес ситуациях – в рамках конкретных продуктовых или сервисных секторов, как эффективно использовать ключевой фактор влияния, как создать краткосрочный результат, как добиться долгосрочного успеха и так далее.

Оценивать конкурсные проекты Advertising & Marketing Awards 2023 будут руководители компаний, директора по маркетингу, бренд-менеджеры, стратеги и другие яркие представители международных и локальных брендов, обладатели многочисленных наград международных премий креативности и эффективности, в том числе, представители Персонального рейтинга эффективности 2022 .

Оценка конкурсных проектов пройдет с 14 по 19 октября в два этапа: выбор шорт-листа конкурса и выбор победителей. Члены жюри будут работать в группах, составы которых станут известны только в день судейства и будут сформированы таким образом, чтобы члены жюри не могли оценивать свои конкурсные кейсы или кейсы конкурентов. Члены жюри будут оценивать проекты, основываясь на доказанной в них эффективности и особенностях категории, в которую они поданы.

В Премии могут принять участие бренды и агентства, которые хотят получить профессиональное признание за свои высокие результаты в сфере эффективности маркетинга, достижение и превышение поставленных KPI и реальные положительные изменения бизнес-показателей компании.





По итогам Премии Advertising & Marketing Awards будут составлены Рейтинг эффективности брендов 2023, Рейтинг эффективности агентств 2023, а также Персональный рейтинг маркетологов 2023.