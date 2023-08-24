Лама продолжает прием конкурсных работ

Источник материала: ProBusiness





Фестиваль рекламы ЛАМА — ежегодный конкурс креативности для представителей индустрии маркетинга и коммуникаций Беларуси, где профессионалы могут продемонстрировать свои лучшие реализованные кейсы для локальных и международных брендов.

Генеральным партнером Фестиваля выступает международная платежная система Mastercard . Как глобальная финансовая и технологическая компания Mastercard не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке.

В рамках Фестиваля ЛАМА отмечаются наиболее яркие и креативные проекты и агентства на национальном уровне и поощряется развитие рынка рекламы и коммуникаций в Беларуси.

Персонаж Фестиваля ЛАМА появился из англоязычной аббревиатуры LAMA (Local Аdvertising & Marketing Аwards) и стал визуальным образом с первого года появления Фестиваля в 2016 году. Как известно, облик ламы является воплощением оригинальности и символизирует креативность, что свойственно представителям рекламной сферы.

В этом году прием конкурсных работ на Фестиваль осуществляется онлайн с начала июля и закончится 10 октября. В течение трех месяцев представители коммуникационных, маркетинговых, рекламных, брендинговых, digital, event и PR-агентств, продакшн-студий, инхаус-агентств международных и локальных брендов, рекламодатели, частные авторы и другие представители креативной индустрии могут загружать свои проекты, реализованные в Беларуси и за ее пределами.

Кейсы могут быть представлены как отдельные видео и радио ролики, логотипы, дизайны упаковки FMCG и промышленных товаров, так и интегрированные кампании, digital проекты и многое другое — всего на Фестивале 118 номинаций .

Конкурсные проекты можно подавать в различные номинации в двух категориях: индустриальной и категорийной. При этом особенно интересной экспертизой для участников является оценка разных состав жюри, которые ежегодно работают на Фестивале параллельными составами: клиентское и агентское жюри. В составы жюри входят ярчайшие представители профессионального сообщества, которые имеют награды на международных и локальных фестивалях, а также входят в Рейтинги креативности и эффективности брендов и агентств.

В рамках Фестиваля рекламы ЛАМА продолжается также прием проектов на участие в Конкурсе «Молодые креаторы» . Победители Конкурса войдут в Рейтинг Young Creators 2023, партнером которого выступает МТБанк . Подробнее по ссылке .





Победы на фестивалях рекламы — это не только вдохновение для всех участников рынка, агентств и компаний-победителей, но и инвестиции в подтверждение своей профессиональной состоятельности и мастерства.

Баллы, полученные за призовые места Фестиваля ЛАМА, учитываются в Рейтинге креативности агентств, который ежегодно публикует АКМА . Рейтинг служит одним из основных инструментов для международных и локальных брендов по выбору индустриального партнёра в сфере коммуникаций, а победы на фестивалях рекламы являются обязательным элементом для приглашения агентств к участию в тендерах и повышают их конкурентоспособность на рынке Беларуси и за ее пределами.

Победителей Фестиваля ожидает почётная награда — статуэтки ЛАМА, которые символизируют безграничное творческое мышление и креативность ее обладателей.



