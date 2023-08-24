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Лама продолжает прием конкурсных работ
24.08.2023 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Фестиваль рекламы
Генеральным партнером Фестиваля выступает международная платежная система
В рамках Фестиваля ЛАМА отмечаются наиболее яркие и креативные проекты и агентства на национальном уровне и поощряется развитие рынка рекламы и коммуникаций в Беларуси.
Персонаж Фестиваля ЛАМА появился из англоязычной аббревиатуры LAMA (Local Аdvertising & Marketing Аwards) и стал визуальным образом с первого года появления Фестиваля в 2016 году. Как известно, облик ламы является воплощением оригинальности и символизирует креативность, что свойственно представителям рекламной сферы.
В этом году прием конкурсных работ на Фестиваль осуществляется
Кейсы могут быть представлены как отдельные видео и радио ролики, логотипы, дизайны упаковки FMCG и промышленных товаров, так и интегрированные кампании, digital проекты и многое другое — всего на Фестивале
Конкурсные проекты можно подавать в различные номинации в двух категориях: индустриальной и категорийной. При этом особенно интересной экспертизой для участников является оценка разных состав жюри, которые ежегодно работают на Фестивале параллельными составами: клиентское и агентское жюри. В составы жюри входят ярчайшие представители профессионального сообщества, которые имеют награды на международных и локальных фестивалях, а также входят в Рейтинги
В рамках Фестиваля рекламы ЛАМА продолжается также прием проектов на участие в Конкурсе
Победы на фестивалях рекламы — это не только вдохновение для всех участников рынка, агентств и компаний-победителей, но и инвестиции в подтверждение своей профессиональной состоятельности и мастерства.
Баллы, полученные за призовые места Фестиваля ЛАМА, учитываются в
Победителей Фестиваля ожидает почётная награда — статуэтки ЛАМА, которые символизируют безграничное творческое мышление и креативность ее обладателей.
Ознакомиться с полным перечнем номинаций, условиями участия, а также загрузить кейсы можно на
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Фестиваль рекламы ЛАМА — ежегодный конкурс креативности для представителей индустрии маркетинга и коммуникаций Беларуси, где профессионалы...
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