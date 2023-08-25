О чем пишут мировые СМИ: возвращение Трампа в Twitter и запрет рыбы из Японии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в Twitter. Он опубликовал собственный «тюремный» снимок, сообщает ABC News . Эта публикация стала первой с 8 января 2021 года. Фотография была сделана вскоре после того, как Трамп сдался властям Джорджии после предъявления ему обвинения во вмешательстве в выборы. Также по этому делу сдались еще девять обвиняемых, включая бывшего главу администрации Белого дома Марка Медоуза и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.

Китай ввел запрет на ввоз всех морепродуктов из Японии. Это связано с решением о сливе загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан, сообщает CNN . Запрет может коснуться не только рыбы, но и таких продуктов, как водоросли и морская соль. Таможенный департамент Китая подчеркнул, что он обеспечивает защиту здоровья китайских потребителей. Япония, в свою очередь, утверждает, что сброс воды безопасен. В течение 17 дней планируется выпустить в океан около 7800 кубометров.

В Туркменистане выбрали лучшего садовода. Победу в конкурсе «Мастер-садовод» одержал житель Байрамалинского этрапа Марыйского велаята Довлетджан Овезмырадов, сообщает Turkmenportal . На 25 сотках земли он выращивает более 100 сортов хурмы. Каждое дерево дает от 100 до 150 кг урожая. Также садовод выращивает 50 лимонных деревьев, с каждого можно собрать 700-900 лимонов. Конкурс садоводов проводится ежегодно. В финальном туре, который организуют в столице, принимают участие победители велаятских туров.

В Казахстане уточнили срок запуска нового терминала аэропорта Алматы. Строительные работы идут с опережением графика, сообщает «Казахстанская правда» . Запуск нового терминала запланирован на лето 2024 года. Площадь нового международного терминала составит 55 тысяч квадратных метров. Он будет соединен с существующими зданиями через надземный переход. Введение нового терминала позволит повысить пропускную способность аэропорта до 14 млн пассажиров в год.