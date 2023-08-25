О чем пишут мировые СМИ: возвращение Трампа в Twitter и запрет рыбы из Японии

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в Twitter. Он опубликовал собственный «тюремный» снимок, сообщает ABC News. Эта публикация стала первой с 8 января 2021 года. Фотография была сделана вскоре после того, как Трамп сдался властям Джорджии после предъявления ему обвинения во вмешательстве в выборы. Также по этому делу сдались еще девять обвиняемых, включая бывшего главу администрации Белого дома Марка Медоуза и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.
Китай ввел запрет на ввоз всех морепродуктов из Японии. Это связано с решением о сливе загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан, сообщает CNN. Запрет может коснуться не только рыбы, но и таких продуктов, как водоросли и морская соль. Таможенный департамент Китая подчеркнул, что он обеспечивает защиту здоровья китайских потребителей. Япония, в свою очередь, утверждает, что сброс воды безопасен. В течение 17 дней планируется выпустить в океан около 7800 кубометров.
В Туркменистане выбрали лучшего садовода. Победу в конкурсе «Мастер-садовод» одержал житель Байрамалинского этрапа Марыйского велаята Довлетджан Овезмырадов, сообщает Turkmenportal. На 25 сотках земли он выращивает более 100 сортов хурмы. Каждое дерево дает от 100 до 150 кг урожая. Также садовод выращивает 50 лимонных деревьев, с каждого можно собрать 700-900 лимонов. Конкурс садоводов проводится ежегодно. В финальном туре, который организуют в столице, принимают участие победители велаятских туров.
В Казахстане уточнили срок запуска нового терминала аэропорта Алматы. Строительные работы идут с опережением графика, сообщает «Казахстанская правда». Запуск нового терминала запланирован на лето 2024 года. Площадь нового международного терминала составит 55 тысяч квадратных метров. Он будет соединен с существующими зданиями через надземный переход. Введение нового терминала позволит повысить пропускную способность аэропорта до 14 млн пассажиров в год.
Более миллиона школьников сядут за парты в начале учебного года в Беларуси, заявили в Минобразования страны. В их число войдут 110 тысяч первоклассников, сообщает БелТА. В ведомстве отметили, что общее количеств учащихся остается на уровне прошлого года (в 2022 году в стране насчитывалось 1 млн 85 тысяч школьников). Будут работать 2865 учреждений общего среднего образования. Введены две новые школы: в Гродно (1020 мест) и агрогордке Сенница (720 мест).