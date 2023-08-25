Больше тысячи человек из разных стран: в Минске прошла открытая конференция Agile Day в Сбере

Источник материала: ProBusiness





24 августа 2023 года в хэд-офисе белорусского Сбера прошла первая конференция по применению гибких практик и продуктовой трансформации «Agile Day в Сбере». В конференции приняли участие 1000 + человек: 100+ в формате оффлайн и 1000+ человек из разных стран мира, более 50% — из России. Среди участников: собственники и топ-менеджеры банков, ритейла, крупных строительных и IT-компаний, представители телекоммуникационных компаний. Именно для них гуру в области Agile из России и Беларуси выступили со своими докладами и провели воркшопы.

Анна Литвинович, исполнительный директор белорусского Сбера, выступила одной из первых, зажгла интерес к трансформации у всех присутствующих и задала ритм всей конференции:

— Продукт — главная создаваемая ценность любой компании. Его определение в Сбер Банке мы так и формулируем: решение, закрывающее потребности клиентов (внешних или внутренних) и приносящее ценность функционированию банка в целом. Именно от продукта строим организационно-ролевую модель: определяем, кто его будет создавать иразвивать, меняем ключевые процессы компании (бюджетирование, IT-производство, целеполагание и т.д.). В этом и заключается суть реализуемого в Сбер Банке продуктового подхода.





Иван Дубровин, известный Agile Coach, CEO ScrumTrek, эксперт в области управления инновациями, во время воркшопа вместе с участниками выстроили эффективный процесс запуска и тестирования бизнес-инициатив.





Иван Селевёрстов, партнер компании «Лидеры изменений» (Россия), Agile Coach, помог разобраться с понятиями опережающих и запаздывающих метрик, научил отличать метрики действия от метрик результата, помог участникам найти идеи для постановки целей OKR.

Сергей Рогачев, Agile-коуч, эксперт в Agile-трансформации крупных компаний, показал участникам своего воркшопа как с помощью инструмента «Матрица производительности» Джеффри Мура собрать те самые годовые цели в формате OKR. По мнению участников конференции эта активность заставила их пересмотреть свои подходы и даже мышление.





Мария Дьякова, Agile-коуч российского Сбера, автор книги «Настольная книга Scrum-мастера», рассказала на конференции о том, как создать благоприятную среду и дать поддержку агентам изменений:

— Первое и самое важное — это понимать миссию сообщества, для чего большего оно создано и что призвано изменить в жизни участников! Когда такая вдохновляющая миссия понятна, становится проще выбирать, а что тогда нужно делать, чтобы эту миссию воплощать в жизнь, и как измерять успех. Это уже про цели сообщества. И безусловно, создавать пространство для общения и сотворчества! Вовлекать участников в совместные активности, общаться с ними, проявлять искренний интерес и внимание!, — подчеркнула Мария.





— «Agile Day в Сбере» — это конференция, приуроченная к 100-летию Сбер Банка Беларуси. Учитывая, что в ней приняли участие более 1000 человек офлайн и онлайн, можно с уверенностью говорить о том, насколько интересна тема гибких практик и продуктовой трансформации белорусскому бизнесу. Уже сегодня мы готовы анонсировать следующую конференцию, которая состоится осенью. Она будет еще масштабней и затронет широкий круг тем: от искусственного интеллекта до инновационного маркетинга. Спикерами станут в том числе топ-менеджеры «большого» Сбера, который на рынке СНГ опережает время и задает тренды развития не только банкинга, но и смежных областей. Сбер готов делиться опытом — в этом и есть предназначение лидера, — отметил председатель правления Сбер Банка Игорь Меркулов.

После конференции состоялся опрос участников. 2/3 опрошенных оценили конференцию на 9+ баллов. Больше всего участники оценили доклады спикеров, актуальность тем и организацию мероприятия, в целом.



