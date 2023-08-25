Грибники похвастались «уловом», несмотря на засушливое лето

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Разгар грибного сезона наступил в Беларуси. Где растут белые, почем нынче лисички и почему не везде можно заниматься сбором, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

В этом году грибникам повезло, несмотря на то, что стартовал сезон тихой охоты чуть позже обычного.

«Засуха два месяца. Мы думали, что вообще ничего не будет. Но грибы есть грибы. Можно отдохнуть, погулять и собрать для семьи на суп», – говорит лесничий Радошковичского лесничества Александр Яновский.