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Грибники похвастались «уловом», несмотря на засушливое лето
25.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Разгар грибного сезона наступил в Беларуси. Где растут белые, почем нынче лисички и почему не везде можно заниматься сбором, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
В этом году грибникам повезло, несмотря на то, что стартовал сезон тихой охоты чуть позже обычного.
Рыжики и подосиновики,
«Делаем хорошие пельмени из сыроежек. Даже не скажешь, что это сыроежки», – отмечает грибник Надежда.
«Если вы набрали груздей, их надо замочить, потом посолить. Жуешь – хрустят», – рассказывает грибник Александр.
На торг Сергей приехал из-под Молодечно. Для мужчины грибной бизнес – дело семейное. На тихую охоту выходит вместе с женой. Добытое успешно продает на столичном рынке. За полкилограмма просит 10 белорусских рублей (около 300 российских рублей).
В Беларуси произрастает 60 видов съедобных грибов – весенних, летних, осенних и даже зимних. Но лучшим периодом массового сбора традиционно считается конец августа – начало сентября. Впрочем, есть одно «но» – заядлым грибникам придется подождать: из-за высокого риска возникновения лесных пожаров сбор лесных даров временно запретили или ограничили в 81-м районе страны. В случае нарушения – штраф в размере 350 белорусских рублей (более 10 тысяч российских рублей).
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В белорусских лесах в конце августа можно найти рыжики, подосиновики, лисички, белые и подберезовики.
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