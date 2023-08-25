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Грибники похвастались «уловом», несмотря на засушливое лето

25.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грибники похвастались «уловом», несмотря на засушливое лето
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разгар грибного сезона наступил в Беларуси. Где растут белые, почем нынче лисички и почему не везде можно заниматься сбором, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

В этом году грибникам повезло, несмотря на то, что стартовал сезон тихой охоты чуть позже обычного.

«Засуха два месяца. Мы думали, что вообще ничего не будет. Но грибы есть грибы. Можно отдохнуть, погулять и собрать для семьи на суп», – говорит лесничий Радошковичского лесничества Александр Яновский.

Рыжики и подосиновики, лисички и белые, подберезовики и маслята.

«Делаем хорошие пельмени из сыроежек. Даже не скажешь, что это сыроежки», – отмечает грибник Надежда.

«Если вы набрали груздей, их надо замочить, потом посолить. Жуешь – хрустят», – рассказывает грибник Александр.

На торг Сергей приехал из-под Молодечно. Для мужчины грибной бизнес – дело семейное. На тихую охоту выходит вместе с женой. Добытое успешно продает на столичном рынке. За полкилограмма просит 10 белорусских рублей (около 300 российских рублей).

«Люди покупают охотно. Люди знают, что это сезонный грибок, зимой его не купишь. Некоторые говорят, что лисичка – целебный гриб, выводит из организма токсины, гербициды, поэтому покупают хорошо», – отмечает продавец грибов Сергей.

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...которые растут в России

В Беларуси произрастает 60 видов съедобных грибов – весенних, летних, осенних и даже зимних. Но лучшим периодом массового сбора традиционно считается конец августа – начало сентября. Впрочем, есть одно «но» – заядлым грибникам придется подождать: из-за высокого риска возникновения лесных пожаров сбор лесных даров временно запретили или ограничили в 81-м районе страны. В случае нарушения – штраф в размере 350 белорусских рублей (более 10 тысяч российских рублей).



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В белорусских лесах в конце августа можно найти рыжики, подосиновики, лисички, белые и подберезовики.
 
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