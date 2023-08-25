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Погода в СНГ: в Казахстане объявили штормовое предупреждение, в Кыргызстане жара

25.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане объявили штормовое предупреждение, в Кыргызстане жара
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Переменная облачность, без осадков и плюс 23 градуса в Москве 25 августа. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Сразу в 17 регионах Казахстана сегодня объявлено штормовое предупреждение. В республике сохраняется неустойчивый характер погоды. На западе и юге – чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем плюс 34. На улицу без маски лучше не выходить. В одном из районов мегаполиса, на складах в ночь на 25 августа горели едкие материалы. Из-за отсутствия ветра смог пеленой накрыл город. Спасатели рекомендуют пожилым людям и тем, у кого есть заболевания органов дыхания, по возможности не выходить из дома.

Беларусь

Погода в Беларуси переменчивая. На севере страны плюс 20 градусов, на юге около 30. В Минске пасмурно с прояснениями, но осадки маловероятны. А вот в некоторых районах грозы и порывистый ветер. Несмотря на это, все больше лесов закрывают для посещения. Сбор грибов и ягод, охота, просто отдых, пикники запрещены или ограничены в 81 районе страны. Все из-за высокого риска возникновения лесных пожаров. За нарушение правил придется заплатить штраф, а это около 350 белорусских или чуть более 10 тысяч российских рублей.

Кыргызстан

В Бишкеке жарко. Днем синоптики обещают плюс 35 и без осадков. Такая же погода на юге страны. Но вечерами температура опускается до 25 градусов. В горах временами дожди. В конце августа по традиции открывается сезон охоты на некоторых диких животных, а также птиц. До первого воскресенья декабря можно отстреливать кабанов и голубей. Лимит добычи власти уже утвердили.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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