Погода в СНГ: в Казахстане объявили штормовое предупреждение, в Кыргызстане жара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность, без осадков и плюс 23 градуса в Москве 25 августа. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Сразу в 17 регионах Казахстана сегодня объявлено штормовое предупреждение. В республике сохраняется неустойчивый характер погоды. На западе и юге – чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем плюс 34. На улицу без маски лучше не выходить. В одном из районов мегаполиса, на складах в ночь на 25 августа горели едкие материалы. Из-за отсутствия ветра смог пеленой накрыл город. Спасатели рекомендуют пожилым людям и тем, у кого есть заболевания органов дыхания, по возможности не выходить из дома.

Беларусь

Погода в Беларуси переменчивая. На севере страны плюс 20 градусов, на юге около 30. В Минске пасмурно с прояснениями, но осадки маловероятны. А вот в некоторых районах грозы и порывистый ветер. Несмотря на это, все больше лесов закрывают для посещения. Сбор грибов и ягод, охота, просто отдых, пикники запрещены или ограничены в 81 районе страны. Все из-за высокого риска возникновения лесных пожаров. За нарушение правил придется заплатить штраф, а это около 350 белорусских или чуть более 10 тысяч российских рублей.

Кыргызстан