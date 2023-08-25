Лукашенко призвал ректоров активнее популяризировать белорусское образование

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Непродуманная кадровая политика и пассивное руководство. Так Александр Лукашенко оценил организацию работы главного вуза страны, передает «МИР 24».

В Белорусском госуниверситете президент провел совещание, которому предшествовала масштабная проверка. Кроме того, аттестации подвергли ректоров всех белорусских учебных заведений.

«Результаты, откровенно вам скажу, неутешительные. Отдельные ректоры почивают на лаврах, делегируя свои управленческие функции заместителям, занимаются публицистикой, выполняют исключительно представительские функции. Это недопустимо. Особенно сейчас, когда открылось столько возможностей для популяризации отечественного образования среди дружественных и заинтересованных государств», – сказал Лукашенко.