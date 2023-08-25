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Лукашенко призвал ректоров активнее популяризировать белорусское образование
25.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Непродуманная кадровая политика и пассивное руководство. Так Александр Лукашенко оценил организацию работы главного вуза страны, передает «МИР 24».
В Белорусском госуниверситете президент провел совещание, которому предшествовала масштабная проверка. Кроме того, аттестации подвергли ректоров всех белорусских учебных заведений.
В БГУ учатся больше 24 тысяч студентов, в том числе
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Президент Беларуси провел совещание в главном вузе страны и указал на недочеты в работе.
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