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Лукашенко оценил разработки БГУ и отметил недочеты в работе вуза
26.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наладить порядок и дисциплину в вузах, завершить реформы в системе образования. В пятницу Александр Лукашенко посетил Белорусский государственной университет и провел там совещание, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
На выставке научных достижений университета представлены разработки от сельского хозяйства до космоса. Показаны биологические препараты, которые увеличивают урожайность на 40%, и рассказывается о спутнике второго поколения, который недавно запустили на орбиту.
Президент оценил научные проекты БГУ и напомнил, что в модернизацию вуза вложены немалые деньги. Значит, местные изобретения должны приносить пользу стране.
Но в вуз президент приехал говорить о проблемах. Обстановку в БГУ изучили специалисты. Их вывод: работа с кадрами непродуманная, руководство в жизни университета участвует поверхностно, дисциплина страдает.
«Чего греха таить, до меня доходит различная информация о процессах, происходящих в последнее время в вузе. Они меня настораживают. Вывод, к которому пришли ответственные лица: децентрализация управленческой вертикали и слабая сплоченность трудового коллектива чреваты потерей управляемости вузом и утратой лидирующих позиций в научной и образовательной сферах», – заявил президент.
Правительство предлагает радикальный подход – сменить руководство. Александр Лукашенко не согласен. В главном вузе страны резкие потрясения ни к чему. Решение должно быть обдуманным. Проблемы есть во всей системе высшего образования. Об этом свидетельствуют итоги аттестации ректоров.
Система образования Беларуси переживает глобальные реформы. Приемная кампания прошла по новым правилам. Корректировки президент не исключил, но только до конца года.
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Президент подчеркнул, что изобретения должны приносить пользу Беларуси.
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