Лукашенко оценил разработки БГУ и отметил недочеты в работе вуза

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наладить порядок и дисциплину в вузах, завершить реформы в системе образования. В пятницу Александр Лукашенко посетил Белорусский государственной университет и провел там совещание, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

На выставке научных достижений университета представлены разработки от сельского хозяйства до космоса. Показаны биологические препараты, которые увеличивают урожайность на 40%, и рассказывается о спутнике второго поколения, который недавно запустили на орбиту.

Президент оценил научные проекты БГУ и напомнил, что в модернизацию вуза вложены немалые деньги. Значит, местные изобретения должны приносить пользу стране.

«То, что вы делаете, это топ-проекты. Я знал, что вы этим занимаетесь, но не думал, что вышли на такой высокий уровень. Если в этом будет необходимость, мы обратим на это очень серьезное внимание наших промышленников, людей, которые делают конкретный товар благодаря вашим научным изобретениям. Вы уже сделали значимые вещи. Особенно в области космоса, беспилотники – это будущее», – сказал Александр Лукашенко.