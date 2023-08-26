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Лукашенко оценил планы соседних стран по закрытию границ с Беларусью

26.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко оценил планы соседних стран по закрытию границ с Беларусью
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Литва и Латвия вслед за Польшей планируют закрыть границу с Беларусью. Ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко во время общения с журналистами, передает телеканал «МИР 24».

По мнению белорусского лидера, прибалтийские страны поступают не по-соседски и в результате сделают только хуже для своих же граждан.

«Сейчас наблюдается политический психоз накануне выборов, особенно в Польше, вот они и будут нагнетать эту ситуацию. Закроют – пусть закрывают, сделают хуже только для себя. И так уже народ обнищал: зимой дрова от нас вывозили, потому что топить нечем. И ради бога. Мы будем им помогать, надо будет – бесплатно будем помогать, чтобы люди выдержали это», – пояснил Лукашенко.

Минск ввел безвизовый режим для граждан соседних европейских стран. За время его действия Беларусь посетило больше 700 тысяч латышей, литовцев и поляков. По словам Александра Лукашенко, это не нравится властям этих государств. В свою очередь Беларусь не претендует на земли соседних стран, а просто хочет жить в мире с ними, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Литва на границе с Беларусью временно закрыла два пункта пропуска. А это значит, что литовцам станет сложнее приезжать по безвизу, а белорусам – навещать родных в соседней стране.



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Теги: Минск
 
 
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По мнению белорусского лидера, Литва и Латвия сделают только хуже для своих граждан.
 
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