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Лукашенко оценил планы соседних стран по закрытию границ с Беларусью
26.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Литва и Латвия вслед за Польшей планируют закрыть границу с Беларусью. Ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко во время общения с журналистами, передает телеканал «МИР 24».
По мнению белорусского лидера, прибалтийские страны поступают не по-соседски и в результате сделают только хуже для своих же граждан.
Ранее сообщалось, что
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По мнению белорусского лидера, Литва и Латвия сделают только хуже для своих граждан.
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