Лукашенко оценил планы соседних стран по закрытию границ с Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Литва и Латвия вслед за Польшей планируют закрыть границу с Беларусью. Ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко во время общения с журналистами, передает телеканал «МИР 24».

По мнению белорусского лидера, прибалтийские страны поступают не по-соседски и в результате сделают только хуже для своих же граждан.

«Сейчас наблюдается политический психоз накануне выборов, особенно в Польше, вот они и будут нагнетать эту ситуацию. Закроют – пусть закрывают, сделают хуже только для себя. И так уже народ обнищал: зимой дрова от нас вывозили, потому что топить нечем. И ради бога. Мы будем им помогать, надо будет – бесплатно будем помогать, чтобы люди выдержали это», – пояснил Лукашенко.