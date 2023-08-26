Педагогический форум прошел в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Образование Минска должно быть передовым. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на столичном педагогическом форуме, передает телеканал «МИР 24».

В рамках встречи обсудили актуальные вопросы и поставили новые задачи. Отдельно коснулись оказания помощи одаренным детям, сиротам и детям из неблагополучных семей в реализации талантов. Затронули вопросы цифровизации образования, выпуска новых учебников и готовности школ к 1 сентября.

«Работают мониторинговые группы. Отмечаем, что есть ряд системных недостатков, над которыми мы оперативно работаем, потому что до 1 сентября, по поручению главы государства, всю эту работу необходимо закончить», – отметил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.