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Педагогический форум прошел в Минске

26.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Педагогический форум прошел в Минске
 МТРК «Мир»

Образование Минска должно быть передовым. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на столичном педагогическом форуме, передает телеканал «МИР 24».

В рамках встречи обсудили актуальные вопросы и поставили новые задачи. Отдельно коснулись оказания помощи одаренным детям, сиротам и детям из неблагополучных семей в реализации талантов. Затронули вопросы цифровизации образования, выпуска новых учебников и готовности школ к 1 сентября.

«Работают мониторинговые группы. Отмечаем, что есть ряд системных недостатков, над которыми мы оперативно работаем, потому что до 1 сентября, по поручению главы государства, всю эту работу необходимо закончить», – отметил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

Ранее сообщалось, что почти все школы Беларуси готовы к новому учебному году. Специальные сертификаты получили три тысячи из них. 53 учебных учреждения страны такое разрешение на работу пока не получили. Всего за парты в новом учебном сядут более 1 млн школьников.



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Теги: Минск
 
 
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Участники обсудили вопросы цифровизации образования и готовности школ к 1 сентября.
 
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