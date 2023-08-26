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Педагогический форум прошел в Минске
26.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Образование Минска должно быть передовым. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на столичном педагогическом форуме, передает телеканал «МИР 24».
В рамках встречи обсудили актуальные вопросы и поставили новые задачи. Отдельно коснулись оказания помощи одаренным детям, сиротам и детям из неблагополучных семей в реализации талантов. Затронули вопросы цифровизации образования, выпуска новых учебников и готовности школ к 1 сентября.
Ранее сообщалось, что почти все школы Беларуси
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Участники обсудили вопросы цифровизации образования и готовности школ к 1 сентября.
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