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Лукашенко назвал саммит БРИКС сильным шагом к многополярному миру

26.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назвал саммит БРИКС сильным шагом к многополярному миру
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко оценил итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС. По мнению белорусского лидера, мероприятие стало «сильным шагом к многополярному миру», передает телеканал «МИР 24».

«Я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается. Но это сильный шаг в данном направлении. И там не только СМИ, там политики высокого уровня напряглись. А дальше, глядишь, и какие-то расчетные единицы, валюта появится. Они же этого боятся больше всего, особенно американцы, которые верховодят. Они понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта. И гегемония закончится», – отметил Лукашенко.

БРИКС с новыми членами

Президент ответил на вопросы журналистов во время посещения Белорусского государственного университета. В будущем году в БРИКС вступят шесть стран. Беларусь также планирует стать членом объединения.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил, что страна рассчитывает на скорейший прием в БРИКС. Заявку на прием в объединение Беларусь подала в мае этого года. Следующий саммит организации планируется провести осенью 2024 года в Казани.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Беларусь также планирует стать членом объединения.
 
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