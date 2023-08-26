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Лукашенко назвал саммит БРИКС сильным шагом к многополярному миру
26.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко оценил итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС. По мнению белорусского лидера, мероприятие стало «сильным шагом к многополярному миру», передает телеканал «МИР 24».
Ранее министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил, что страна
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