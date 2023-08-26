Лукашенко назвал саммит БРИКС сильным шагом к многополярному миру

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко оценил итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС. По мнению белорусского лидера, мероприятие стало «сильным шагом к многополярному миру», передает телеканал «МИР 24».

«Я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается. Но это сильный шаг в данном направлении. И там не только СМИ, там политики высокого уровня напряглись. А дальше, глядишь, и какие-то расчетные единицы, валюта появится. Они же этого боятся больше всего, особенно американцы, которые верховодят. Они понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта. И гегемония закончится», – отметил Лукашенко.