Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Западу не стоит переживать по поводу предстоящих учений ОДКБ, которые пройдут на территории Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами. Президент ответил на вопросы СМИ после посещения Белорусского государственного университета, передает телеканал «МИР 24».

В маневрах нет никакого особого знака для западных государств, подчеркнул белорусский лидер. При этом выразил уверенность, что эту тему зарубежные издания все равно будут использовать и нагнетать.

«Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому переживать за это не надо. Там нет боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее», – пояснил Лукашенко.