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Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ
26.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Западу не стоит переживать по поводу предстоящих учений ОДКБ, которые пройдут на территории Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами. Президент ответил на вопросы СМИ после посещения Белорусского государственного университета, передает телеканал «МИР 24».
В маневрах нет никакого особого знака для западных государств, подчеркнул белорусский лидер. При этом выразил уверенность, что эту тему зарубежные издания все равно будут использовать и нагнетать.
Ранее сообщалось, что
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В маневрах нет никакого особого знака для западных государств, подчеркнул белорусский лидер.
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