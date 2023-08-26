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Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ

26.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал о предстоящих учениях ОДКБ
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Западу не стоит переживать по поводу предстоящих учений ОДКБ, которые пройдут на территории Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами. Президент ответил на вопросы СМИ после посещения Белорусского государственного университета, передает телеканал «МИР 24».

В маневрах нет никакого особого знака для западных государств, подчеркнул белорусский лидер. При этом выразил уверенность, что эту тему зарубежные издания все равно будут использовать и нагнетать.

«Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому переживать за это не надо. Там нет боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее», – пояснил Лукашенко.

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Учения пройдут с 1 по 6 сентября. В них примут участие больше 2,5 тысячи военнослужащих. Беларусь в этом году председательствует в ОДКБ.

Ранее сообщалось, что военные из Кыргызстана и Казахстана провели совместные тактические учения. Маневры прошли в горах Иссык-Кульской области. В них приняли участие около 300 человек из двух стран, были задействована военная техника и вертолеты. За действиями военнослужащих наблюдали министры обороны двух стран.



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В маневрах нет никакого особого знака для западных государств, подчеркнул белорусский лидер.
 
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