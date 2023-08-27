Белорусский Борисов окунулся в национальные традиции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спектакли, мастер-классы художников и модный показ. Белорусский Борисов превратился в спортивную и культурную столицу страны. Там прошел масштабный фестиваль «Вытоки. Крок да Алимпу» или на русском «Истоки. Шаг к Олимпу», сообщает «МИР 24».



В руках у гостей праздника – ведерки с краской и кисти. В этот раз рисовали на асфальте. Мастер-класс дали опытные художники. Изобразили «Цмока» – белорусское мифическое существо, похожее на Змея Горыныча. Обучиться на фестивале можно было и десяткам ремесел. На улицах развернулся город народных мастеров.

«Эти ковры – это аппликация соломой по ткани. В основу берется черная ткань, на ней по центру размещается рисунок. Это обязательно дерево, букет цветов, пара голубей, олени, лоси. Композицию дополняет орнамент. Вот интерактив, человек может попробовать создать свой ковер», – сообщила мастер по изготовлению ковров Валентина Игнатчик.