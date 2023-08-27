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Белорусский Борисов окунулся в национальные традиции

27.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спектакли, мастер-классы художников и модный показ. Белорусский Борисов превратился в спортивную и культурную столицу страны. Там прошел масштабный фестиваль «Вытоки. Крок да Алимпу» или на русском «Истоки. Шаг к Олимпу», сообщает «МИР 24».

В руках у гостей праздника – ведерки с краской и кисти. В этот раз рисовали на асфальте. Мастер-класс дали опытные художники. Изобразили «Цмока» – белорусское мифическое существо, похожее на Змея Горыныча. Обучиться на фестивале можно было и десяткам ремесел. На улицах развернулся город народных мастеров.

«Эти ковры – это аппликация соломой по ткани. В основу берется черная ткань, на ней по центру размещается рисунок. Это обязательно дерево, букет цветов, пара голубей, олени, лоси. Композицию дополняет орнамент. Вот интерактив, человек может попробовать создать свой ковер», – сообщила мастер по изготовлению ковров Валентина Игнатчик.

Культурная часть фестиваля продолжилась гастрономической. Участники «Вытоков» попробовали на вкус оригинальную национальную кухню. Например, за местной колбасой выстроилась очередь. Ее коптят на щепе лиственных деревьев. Такой натуральный метод использует только борисовское предприятие. Фестиваль в Борисове – это финальный аккорд третьего сезона проекта. Организаторы пообещали, что в следующем году «Вытоки» продолжит путешествовать по Беларуси.



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В следующем году фестиваль «Вытоки» продолжит путешествовать по Беларуси.
 
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