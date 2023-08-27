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Белорусский Борисов окунулся в национальные традиции
27.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спектакли, мастер-классы художников и модный показ. Белорусский Борисов превратился в спортивную и культурную столицу страны. Там прошел масштабный фестиваль «Вытоки. Крок да Алимпу» или на русском «Истоки. Шаг к Олимпу», сообщает «МИР 24».
Культурная часть фестиваля продолжилась гастрономической. Участники «Вытоков» попробовали на вкус оригинальную
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В следующем году фестиваль «Вытоки» продолжит путешествовать по Беларуси.
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