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Правильная мотивация продавцов, точный прогноз погоды и кофейня как дело жизни: новости бизнеса за 21-27 августа 2023 года
27.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как продвигать мобильные приложения во время санкций, зачем бизнесу киберспорт и секреты «Морозпродукта». Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Белорусские разработчики мобильных приложений лидировали в мировом рейтинге по итогам 2022 года, который составило американское аналитическое агентство data.ai. И все же многие компании в сфере разработки за последний год предпочли сменить юрисдикцию, чтобы избежать возможных трудностей и ограничений в связи с санкциями и общей ситуацией в регионе. Значит ли это, что белорусский рынок потерял шансы на дальнейшее развитие и рост? С магазином приложений RuStore
Сегодня Белорусская ассоциация компьютерного спорта — локомотив развития индустрии, которая еще недавно в нашей стране вообще не воспринималась серьезно. Только за последние два года количество компьютерных клубов в республике увеличилось почти в 4 раза, а киберспортивные турниры уже вовлекают тысячи участников со всей республики. «Про бизнес» посетил девятый митап Ассоциации, чтобы поговорить с заместителем председателя Белорусской ассоциации компьютерного спорта, заместителем генерального директора А1 по цифровым платформам и контенту Антоном Бладиком
Полезное для бизнеса
Эксперт по отделам продаж Максим Карабак эксклюзивно для «Про бизнес»
Соцсети стали реальным бизнес-инструментом, который приводит клиентов и помогает компаниям расти. Контент-маркетолог, специалист по продвижению и продажам в соцсетях Оксана Ванчук подтверждает это на собственном опыте. Эксперт
«Когда все плохо, нужно помочь с тушением пожаров. Когда хорошо — обозначить заслуги конкретных людей и команды» — такого принципа в управлении придерживается первый заместитель гендиректора компании «Морозпродукт» Иван Добудько. С ним «Про бизнес» встретился по случаю 25-летия компании. О новых технологиях на вооружении у бизнеса, особой атмосфере в компании и деловых принципах —
Истории бизнеса
«Про бизнес» уже рассказывал два года назад о путешественнике и предпринимателе Алексее Анушкине. Тогда он поделился, как возит белорусов по всему миру. Но за это время Алексей многое осознал и переосмыслил. Во времена больших перемен такой опыт особенно ценен. Поэтому мы решили копнуть историю 29-летнего предпринимателя глубже. В соцсетях Алексей называет себя дизайнером впечатлений, но нам кажется, что парень больше похож на белорусского Уолтера Митти.
22 августа мир отмечает День катания на радуге — метафоричный праздник, который призывает людей подключить фантазию и осуществить что-то «невозможное». Пожалуй, для нового белорусского стартапа Rainbow.ai более символичной даты для широкого релиза и не придумаешь. Известные белорусские венчурные предприниматели Юрий Мельничек и Александр Матвеенко обещают «прорывной сервис точного прогнозирования погоды, который охватит более 95% населения Земли». «Про бизнес» пообщался с опытными стартаперами
Открыть свой бизнес — это мечта многих, но реализовать ее не так просто, как кажется на первый взгляд. Герой этой статьи много лет проработал в логистической сфере, занимался продажами, но последние 5 лет «горит» кофейной сферой: открыл 4 кофейни, занимается производством десертов и обжаркой кофе, а теперь задумался о продаже франшизы. Однако на пути к успеху было немало трудностей. О развитии проекта и планах на будущее «Про бизнес»
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Правильная мотивация продавцов, точный прогноз погоды и кофейня как дело жизни: новости бизнеса за 21-27 августа 2023 года
Как продвигать мобильные приложения во время санкций, зачем бизнесу киберспорт и секреты «Морозпродукта». Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
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