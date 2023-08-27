Правильная мотивация продавцов, точный прогноз погоды и кофейня как дело жизни: новости бизнеса за 21-27 августа 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Как продвигать мобильные приложения во время санкций, зачем бизнесу киберспорт и секреты «Морозпродукта». Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Белорусские разработчики мобильных приложений лидировали в мировом рейтинге по итогам 2022 года, который составило американское аналитическое агентство data.ai. И все же многие компании в сфере разработки за последний год предпочли сменить юрисдикцию, чтобы избежать возможных трудностей и ограничений в связи с санкциями и общей ситуацией в регионе. Значит ли это, что белорусский рынок потерял шансы на дальнейшее развитие и рост? С магазином приложений RuStore разбираемся в ситуации на рынке Беларуси.

Сегодня Белорусская ассоциация компьютерного спорта — локомотив развития индустрии, которая еще недавно в нашей стране вообще не воспринималась серьезно. Только за последние два года количество компьютерных клубов в республике увеличилось почти в 4 раза, а киберспортивные турниры уже вовлекают тысячи участников со всей республики. «Про бизнес» посетил девятый митап Ассоциации, чтобы поговорить с заместителем председателя Белорусской ассоциации компьютерного спорта, заместителем генерального директора А1 по цифровым платформам и контенту Антоном Бладиком о перспективах развития киберспорта в Беларуси , достижениях за последнее время и ближайших планах на будущее.

Полезное для бизнеса

Эксперт по отделам продаж Максим Карабак эксклюзивно для «Про бизнес» объяснил , как поставить продавцам реальный план, который они с удовольствием будут выполнять.

Соцсети стали реальным бизнес-инструментом, который приводит клиентов и помогает компаниям расти. Контент-маркетолог, специалист по продвижению и продажам в соцсетях Оксана Ванчук подтверждает это на собственном опыте. Эксперт рассказала , как с помощью аккаунта в соцсетях можно увеличить продажи в 8 раз за 5 месяцев.

«Когда все плохо, нужно помочь с тушением пожаров. Когда хорошо — обозначить заслуги конкретных людей и команды» — такого принципа в управлении придерживается первый заместитель гендиректора компании «Морозпродукт» Иван Добудько. С ним «Про бизнес» встретился по случаю 25-летия компании. О новых технологиях на вооружении у бизнеса, особой атмосфере в компании и деловых принципах — в нашем материале .

Истории бизнеса

«Про бизнес» уже рассказывал два года назад о путешественнике и предпринимателе Алексее Анушкине. Тогда он поделился, как возит белорусов по всему миру. Но за это время Алексей многое осознал и переосмыслил. Во времена больших перемен такой опыт особенно ценен. Поэтому мы решили копнуть историю 29-летнего предпринимателя глубже. В соцсетях Алексей называет себя дизайнером впечатлений, но нам кажется, что парень больше похож на белорусского Уолтера Митти. Читайте , к каким выводам он пришел, объездив 50 стран мира и организовав 3 бизнеса.

22 августа мир отмечает День катания на радуге — метафоричный праздник, который призывает людей подключить фантазию и осуществить что-то «невозможное». Пожалуй, для нового белорусского стартапа Rainbow.ai более символичной даты для широкого релиза и не придумаешь. Известные белорусские венчурные предприниматели Юрий Мельничек и Александр Матвеенко обещают «прорывной сервис точного прогнозирования погоды, который охватит более 95% населения Земли». «Про бизнес» пообщался с опытными стартаперами о том, как родилась идея проекта , в чем заключается их ноу-хау и насколько сложно искать инвестиции в условиях мирового кризиса.