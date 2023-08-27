ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правильная мотивация продавцов, точный прогноз погоды и кофейня как дело жизни: новости бизнеса за 21-27 августа 2023 года

27.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Правильная мотивация продавцов, точный прогноз погоды и кофейня как дело жизни: новости бизнеса за 21-27 августа 2023 года

Как продвигать мобильные приложения во время санкций, зачем бизнесу киберспорт и секреты «Морозпродукта». Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Белорусские разработчики мобильных приложений лидировали в мировом рейтинге по итогам 2022 года, который составило американское аналитическое агентство data.ai. И все же многие компании в сфере разработки за последний год предпочли сменить юрисдикцию, чтобы избежать возможных трудностей и ограничений в связи с санкциями и общей ситуацией в регионе. Значит ли это, что белорусский рынок потерял шансы на дальнейшее развитие и рост? С магазином приложений RuStore разбираемся в ситуации на рынке Беларуси.

Сегодня Белорусская ассоциация компьютерного спорта — локомотив развития индустрии, которая еще недавно в нашей стране вообще не воспринималась серьезно. Только за последние два года количество компьютерных клубов в республике увеличилось почти в 4 раза, а киберспортивные турниры уже вовлекают тысячи участников со всей республики. «Про бизнес» посетил девятый митап Ассоциации, чтобы поговорить с заместителем председателя Белорусской ассоциации компьютерного спорта, заместителем генерального директора А1 по цифровым платформам и контенту Антоном Бладиком о перспективах развития киберспорта в Беларуси, достижениях за последнее время и ближайших планах на будущее.

Полезное для бизнеса

Эксперт по отделам продаж Максим Карабак эксклюзивно для «Про бизнес» объяснил, как поставить продавцам реальный план, который они с удовольствием будут выполнять.

Соцсети стали реальным бизнес-инструментом, который приводит клиентов и помогает компаниям расти. Контент-маркетолог, специалист по продвижению и продажам в соцсетях Оксана Ванчук подтверждает это на собственном опыте. Эксперт рассказала, как с помощью аккаунта в соцсетях можно увеличить продажи в 8 раз за 5 месяцев.

«Когда все плохо, нужно помочь с тушением пожаров. Когда хорошо — обозначить заслуги конкретных людей и команды» — такого принципа в управлении придерживается первый заместитель гендиректора компании «Морозпродукт» Иван Добудько. С ним «Про бизнес» встретился по случаю 25-летия компании. О новых технологиях на вооружении у бизнеса, особой атмосфере в компании и деловых принципах — в нашем материале.

Истории бизнеса

«Про бизнес» уже рассказывал два года назад о путешественнике и предпринимателе Алексее Анушкине. Тогда он поделился, как возит белорусов по всему миру. Но за это время Алексей многое осознал и переосмыслил. Во времена больших перемен такой опыт особенно ценен. Поэтому мы решили копнуть историю 29-летнего предпринимателя глубже. В соцсетях Алексей называет себя дизайнером впечатлений, но нам кажется, что парень больше похож на белорусского Уолтера Митти. Читайте, к каким выводам он пришел, объездив 50 стран мира и организовав 3 бизнеса.

22 августа мир отмечает День катания на радуге — метафоричный праздник, который призывает людей подключить фантазию и осуществить что-то «невозможное». Пожалуй, для нового белорусского стартапа Rainbow.ai более символичной даты для широкого релиза и не придумаешь. Известные белорусские венчурные предприниматели Юрий Мельничек и Александр Матвеенко обещают «прорывной сервис точного прогнозирования погоды, который охватит более 95% населения Земли». «Про бизнес» пообщался с опытными стартаперами о том, как родилась идея проекта, в чем заключается их ноу-хау и насколько сложно искать инвестиции в условиях мирового кризиса.

Открыть свой бизнес — это мечта многих, но реализовать ее не так просто, как кажется на первый взгляд. Герой этой статьи много лет проработал в логистической сфере, занимался продажами, но последние 5 лет «горит» кофейной сферой: открыл 4 кофейни, занимается производством десертов и обжаркой кофе, а теперь задумался о продаже франшизы. Однако на пути к успеху было немало трудностей. О развитии проекта и планах на будущее «Про бизнес» поговорил с владельцем сети кофеен Coffee Embassy Александром Тихоновичем.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как продвигать мобильные приложения во время санкций, зачем бизнесу киберспорт и секреты «Морозпродукта». Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский Борисов окунулся в национальные традиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.08.2023
Mir24.TV Belarus
27.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика