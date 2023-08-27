Хлеб из муки нового урожая начали печь в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Предприятия Беларуси начали производство хлеба из муки нового урожая, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Несмотря на то, что в лабораторию хлебозавода поступает уже отборная мука, ее все равно исследуют заново, и не только на влажность. В строгом перечне – десятки показателей.

«Органолептические показатели – цвет, вкус, запах. Физико-химические – влажность, металломагнитные примеси, зараженность хлебных запасов вредителями», – отметил инженер-технолог лаборатории Анастасия Санкевич.

Хлебы и караваи, торты и пряники, печенье и даже зефир. Ежегодно технологи стараются удивить потребителя новинками.

«В настоящее время в разработке сдобное изделие булка «Городская». Вчера была дегустация. Булка одобрена. Очень довольны. Традиционно пользуются популярностью заварные хлебы. В настоящее время у нас 10 наименований заварных хлебов», – рассказала начальник производственно-технологической лаборатории хлебозавода Юлия Чимбур.