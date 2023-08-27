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Хлеб из муки нового урожая начали печь в Беларуси

27.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хлеб из муки нового урожая начали печь в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предприятия Беларуси начали производство хлеба из муки нового урожая, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Несмотря на то, что в лабораторию хлебозавода поступает уже отборная мука, ее все равно исследуют заново, и не только на влажность. В строгом перечне – десятки показателей.

«Органолептические показатели – цвет, вкус, запах. Физико-химические – влажность, металломагнитные примеси, зараженность хлебных запасов вредителями», – отметил инженер-технолог лаборатории Анастасия Санкевич.

Хлебы и караваи, торты и пряники, печенье и даже зефир. Ежегодно технологи стараются удивить потребителя новинками.

«В настоящее время в разработке сдобное изделие булка «Городская». Вчера была дегустация. Булка одобрена. Очень довольны. Традиционно пользуются популярностью заварные хлебы. В настоящее время у нас 10 наименований заварных хлебов», – рассказала начальник производственно-технологической лаборатории хлебозавода Юлия Чимбур.

Ежесуточно предприятие производит более 40 тонн хлебобулочных и порядка четырех тонн кондитерских изделий. Отправляют и на экспорт.

«Основным покупателем за пределами Республики Беларусь является Российская Федерация. Также продукцию мы поставляем в Казахстан, Армению, Азербайджан и Латвию», – рассказала заместитель начальника отдела по продажам Елена Бровко.

Самая важная продовольственная кампания года – жатва, ведь зерно, а значит, и хлеб – ресурс стратегический. В Беларуси уже собрали почти семь миллионов тонн.



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Ежесуточно предприятие производит более 40 тонн хлебобулочных и порядка четырех тонн кондитерских изделий.
 
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