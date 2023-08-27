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Хлеб из муки нового урожая начали печь в Беларуси
27.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Предприятия Беларуси начали производство хлеба из муки нового урожая, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
Несмотря на то, что в лабораторию хлебозавода поступает уже отборная мука, ее все равно исследуют заново, и не только на влажность. В строгом перечне – десятки показателей.
Хлебы и караваи, торты и пряники, печенье и даже зефир. Ежегодно технологи стараются удивить потребителя новинками.
Ежесуточно предприятие производит более 40 тонн хлебобулочных и порядка четырех тонн кондитерских изделий. Отправляют и на экспорт.
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Ежесуточно предприятие производит более 40 тонн хлебобулочных и порядка четырех тонн кондитерских изделий.
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