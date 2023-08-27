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Грандиозный спортивный фестиваль организовали в Борисове

27.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грандиозный спортивный фестиваль организовали в Борисове
 Фото: МТРК «Мир»

Спортивный забег, квест, интеллектуальные игры и десятки интерактивных площадок. Белорусская олимпиада для детей и подростков проходит в городе Борисове. Фестиваль «Истоки. Шаг к Олимпу» собрал несколько тысяч участников, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На старт, внимание, марш! Фестиваль начался с олимпийского забега. Спортсменам – до девяти лет. На преодоление дистанции ушло меньше минуты. На финише участники не скрывают эмоций, получают медали и фотографируются. Рита Петрова на таком забеге впервые. К соревнованию она подготовилась.

«По выходным я всегда бегаю, потому что люблю бегать», – говорит юная участница забег.

«В забеге участвовал мой ребенок, ей 6,5 лет. Меня переполняют эмоции, все очень круто, пробежали быстро, хотелось еще. Потом дочка сказала, что хочет еще участвовать», – поделилась мама участницы забега Ирина Зарембо.

Вольная борьба и карате, футбол и баскетбол, гольф и теннис. В центре Борисова можно попробовать себя в 30-ти видах спорта. Для Никиты Шидловского самым тяжелым испытанием оказалась штанга. Ведь мальчик занимается легкой атлетикой.

«Я давно не занимался. У меня всегда все выходит хорошо и получается. Тренер мне сказал: «Будешь верить в свои силы, и вырастешь хорошим спортсменом», – говорит участник олимпийского квеста Никита Шидловский.

На «Вытоки» приехали не только юные, но и опытные спортсмены. От них мастер-классы. Волейболист Павел Емельянов учит детей правильно подавать и бить по мячу. Хочет привлечь в свой вид спорта, как можно больше ребят.

«Популяризируем волейбол, не хватает волейбола в нашей стране, на мой взгляд. Ему не уделяют такого внимания, как, например, хоккею. Помогаем молодому поколению познакомиться с волейболом», – отметил игрок команды по волейболу «Борисов-БГУФК» Павел Емельянов.

По правилам олимпийского квеста, можно выбрать любые 15 локаций. За каждую – штамп на специальном бейдже. После участники получают подарки.

«Очень весело, классно, мы с сестрой и мамой много чего прошли. Футбол, баскетбол, карате», – говорит участник олимпийского квеста Матвей Завадский.

Подарок от Национального олимпийского комитета получил и сам Борисов. Городу вручили сертификат на 100 тысяч белорусских рублей (около 2,8 миллиона российских рублей). Все планируют потратить на закупку инвентаря и обновление спорткомплексов.

«Посещая эти объекты, мы увидели очень хорошую инфраструктуру, отличных тренеров, в каждом присутствует дух победы. Не все люксовые ФОКи и ФОЦы, не все с иголочки, хотя есть и новые. Но везде чувствуются традиции и атмосфера, которые помогают спортсменам», – отметил президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко.

Днем в Борисове в субботу было плюс 30 градусов. Поэтому после спорта участникам квеста захотелось освежиться. Настоящий фонтан включили прямо в центре города, это сюрприз от МЧС. Развлекательные площадки будут работать до поздней ночи. Завершится фестиваль красочным салютом и концертом.



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В спортивном празднике «Истоки. Шаг к Олимпу» приняли участие несколько тысяч человек, в том числе дети.
 
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