Грандиозный спортивный фестиваль организовали в Борисове

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спортивный забег, квест, интеллектуальные игры и десятки интерактивных площадок. Белорусская олимпиада для детей и подростков проходит в городе Борисове. Фестиваль «Истоки. Шаг к Олимпу» собрал несколько тысяч участников, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На старт, внимание, марш! Фестиваль начался с олимпийского забега. Спортсменам – до девяти лет. На преодоление дистанции ушло меньше минуты. На финише участники не скрывают эмоций, получают медали и фотографируются. Рита Петрова на таком забеге впервые. К соревнованию она подготовилась.

«По выходным я всегда бегаю, потому что люблю бегать», – говорит юная участница забег.

«В забеге участвовал мой ребенок, ей 6,5 лет. Меня переполняют эмоции, все очень круто, пробежали быстро, хотелось еще. Потом дочка сказала, что хочет еще участвовать», – поделилась мама участницы забега Ирина Зарембо.