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Грандиозный спортивный фестиваль организовали в Борисове
27.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спортивный забег, квест, интеллектуальные игры и десятки интерактивных площадок. Белорусская олимпиада для детей и подростков проходит в городе Борисове. Фестиваль «Истоки. Шаг к Олимпу» собрал несколько тысяч участников, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
На старт, внимание, марш! Фестиваль начался с олимпийского забега. Спортсменам – до девяти лет. На преодоление дистанции ушло меньше минуты. На финише участники не скрывают эмоций, получают медали и фотографируются. Рита Петрова на таком забеге впервые. К соревнованию она подготовилась.
«По выходным я всегда бегаю, потому что люблю бегать», – говорит юная участница забег.
Вольная борьба и карате, футбол и баскетбол, гольф и теннис. В центре Борисова можно попробовать себя в 30-ти видах спорта. Для Никиты Шидловского самым тяжелым испытанием оказалась штанга. Ведь мальчик занимается легкой атлетикой.
«Я давно не занимался. У меня всегда все выходит хорошо и получается. Тренер мне сказал: «Будешь верить в свои силы, и вырастешь хорошим спортсменом», – говорит участник олимпийского квеста Никита Шидловский.
На «Вытоки» приехали не только юные, но и опытные спортсмены. От них мастер-классы. Волейболист Павел Емельянов учит детей правильно подавать и бить по мячу. Хочет привлечь в свой вид спорта, как можно больше ребят.
По правилам олимпийского квеста, можно выбрать любые 15 локаций. За каждую – штамп на специальном бейдже. После участники получают подарки.
«Очень весело, классно, мы с сестрой и мамой много чего прошли. Футбол, баскетбол, карате», – говорит участник олимпийского квеста Матвей Завадский.
Подарок от Национального олимпийского комитета получил и сам Борисов. Городу вручили сертификат на 100 тысяч белорусских рублей (около 2,8 миллиона российских рублей). Все планируют потратить на закупку инвентаря и обновление спорткомплексов.
Днем в Борисове в субботу было плюс 30 градусов. Поэтому после спорта участникам квеста захотелось освежиться. Настоящий фонтан включили прямо в центре города, это сюрприз от МЧС. Развлекательные площадки будут работать до поздней ночи. Завершится фестиваль красочным салютом и концертом.
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В спортивном празднике «Истоки. Шаг к Олимпу» приняли участие несколько тысяч человек, в том числе дети.
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