Сколько сейчас стоят квартиры в Албании? Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость в этой стране? Какие возможности для заработка есть у владельцев квартир на берегу моря?

Источник материала: ProBusiness

«В последние 2 года после пандемии Албания стала все более привлекательной для иностранных гостей не только как место отдыха, но и с точки зрения приобретения недвижимости. 2022 год стал для Албании рекордным по объему иностранных инвестиций в недвижимость. По последним статистическим данным за первый квартал 2023 года вливания составили 49 млн евро», - поделился учредитель агентства недвижимости Cactus Real Estate Александр Ковалевский.





- Что сейчас происходит с рынком недвижимости Албании?

- Сейчас наблюдается стремительный рост: увеличивается как спрос на квартиры, так и предложение – строятся новые современные жилые комплексы. Значительный интерес проявляют иностранные инвесторы. Это не может не сказываться на уровне цен за квадратный метр. Но Албания все еще остается страной с относительно доступной ценой на жилую недвижимость.





- Выходцы из каких стран в основном приобретают недвижимость здесь?

- Спрос есть со стороны самих албанцев, которые давно не живут в стране. Также много итальянцев, поляков, чехов, немцев, австрийцев. Граждане из стран СНГ также в последние годы активно приобретают квартиры. Многие стали рассматривать Албанию для постоянного места жительства. Этому поспособствовала внешнеполитическая обстановка.

- Легко ли иностранцу купить квартиру в Албании?

- Да, покупка недвижимости – сама по себе довольно простая процедура. Сначала мы собираем все пожелания потенциального покупателя. Далее делаем подборку из нескольких объектов, организуем их просмотр. При необходимости можем провести и онлайн-демонстрацию апартаментов по видеосвязи. Далее мы заключаем договор на оказание риэлторских услуг. Самым сложным может быть этап перевода денег на счет нотариуса, который будет оформлять сделку купли-продажи. Из-за действия санкций SWIFT-перевод из России, в частности, сделать будет довольно затратно. Но мы помогаем нашим клиентам и ищем оптимальный вариант для проведения платежа. Далее сделка оформляется у нотариуса. Если покупатель не может присутствовать лично, его может представлять агент по недвижимости на основании доверенности. Последний этап – это получение сертификата собственности на квартиру. И недвижимость ваша.

- Можно получить ВНЖ за покупку любой квартиры в Албании?

- Законодательство сейчас не ограничивает стоимость недвижимости, необходимой для получения ВНЖ. Это должно быть жилое помещение, пригодное для проживания, единственное, что нужно соблюсти – это минимальный метраж общей площади квартиры в расчете на одного человека – по 20 кв.м на взрослого, по 10 кв.м на каждого ребенка от 5 лет и старше. И количество собственников квартиры для подачи на ВНЖ должно быть не более 2.

Сейчас процедура подачи на ВНЖ все еще оптимизируется, большинство процедур происходит в электронном виде. Занимает весь процесс получения ВНЖ несколько месяцев, а заветная пластиковая карточка выдается на год. После того как родители получили ВНЖ, дети также могут его оформить на основании процедуры воссоединения.





- Какие квартиры пользуются спросом?

- В Албании построено много просторных квартир, чтобы жить там большими семьями. Так как многие албанцы эмигрировали в другие страны, эти квартиры сейчас продаются. Но большой популярностью они не пользуются. Покупателей интересуют квартиры площадью 50-60 метров с отдельной спальней (1+1) или двумя комнатами (2+1). Квартиры-студии небольшого метража по 30-40 метров тоже очень популярны, особенно для целей получения ВНЖ. Такие варианты не самые распространенные на рынке, поэтому их разбирают очень быстро.

- Какой уровень цен за квадратный метр в самых популярных городах Албании?

- Пользуются спросом апартаменты в столице Тиране, крупных курортных городах: Дурресе и Влере.

Цены за квадратный метр в Тиране сейчас от 850 евро на окраине города до 1200 евро в центре. В Дурресе - от 650 евро на окраине города и в его окрестностях, в комплексах на стадии строительства до 1600 евро в центре города. Во Влере - 650 евро на окраинах - 1200 евро. на набережной Лунгомаре. В последнее время интересным направлением становится город Шенжинь: там строятся современные жилые комплексы, квартиры в которых быстро раскупаются.

На стоимость квартиры влияют: расположение, в прибрежных городах – расстояние до моря, год постройки, состояние дома.

Цены на жилье увеличиваются довольно стремительно и пока нет оснований полагать, что они остановятся в ближайшем будущем.





- Какие возможности для заработка есть у владельцев недвижимости в Албании?

- Первый вариант – аренда.

Часть покупателей квартир планируют сдавать ее в долгосрочную или краткосрочную аренду, таким образом получая ежемесячный доход. Но зачастую состояние квартир сразу после покупки не позволяет ее сразу предлагать к аренде. Поэтому мы можем помочь нашим клиентам с ремонтом помещений, их меблировкой, оснащением всем необходимым для проживания. Также купленную квартиру можно передать нашему агентству под управление, чтобы не заниматься самостоятельно поиском арендаторов, уборкой, оплатой счетов, мелкими ремонтами. В настоящее время у нас в управлении находится 30 апартаментов и апарт-отель на 10 номеров.

Кстати, последние номера в нашем новом апарт-отеле в Дурресе еще можно приобрести по выгодной цене - от 47 740 евро. Номера полностью пригодны как для краткосрочного, так и для круглогодичного проживания. В каждом номере высота потолков больше 3 метров, установлены панорамные окна в пол. Что немаловажно, у апарт-отеля есть собственный паркинг (для Дурреса актуален вопрос с оборудованными парковочными местами - прим.) Таким образом, у владельцев номеров есть возможность как проживать в них самим, так и сдавать их в аренду: самостоятельно или передав их нам в управление с лучшими условиями.





Второй вариант – перепродажа.

Как правило, покупаются пустые квартиры с минимальным ремонтом. Новый владелец делает ремонт в квартире, оборудует ее всей необходимой техникой и мебелью и впоследствии продает ее по более высокой цене.

Третий вариант – долгосрочная инвестиция.

В этом случае владелец квартиры может в ней проживать, а когда ее рыночная стоимость увеличится, - продает ее.

Как видим, возможностей для заработка достаточно.

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