От идеи до готового бизнеса: марафон «Белагропромбанка» поможет в реализации вашего стартапа

Источник материала: ProBusiness





В мае этого года начался Стартап-марафон «Белагропромбанка». Недавно банк подвел итоги образовательного этапа конкурса и готов поделиться интересными фактами о командах-участниках и их движении в процессе марафона. Представитель Белагропромбанка — организатора Стартап-марафона, заместитель начальника Управления развития экосистемы банка Виктория Барисевич рассказала о том, сколько команд поборется за призы конкурса, есть ли перспективы у представленных на конкурсе стартапов и что необходимо для успешной реализации бизнес-проекта.

— Виктория, сегодня Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон», которая проводится уже второй год подряд Белагропромбанком с целью поиска и продвижения перспективных инновационных проектов белорусских предпринимателей, продолжается. Недавно подвели итоги первого — образовательного — этапа конкурса. Поделитесь, есть ли успешные результаты, каков настрой конкурсантов на дальнейшую работу?

— Итоги первого — образовательного — этапа Стартап-марафона считаем успешными. Участники проявили высокую мотивацию и усердно работали над своими проектами в ходе обучения. 101 команда была отобрана для участия в образовательном модуле конкурса, из них 78 получили сертификаты об успешном прохождении образовательного этапа Стартап-марафона. Это те команды, которые смогли пройти все модули курса до конца, отработать теоретические знания на своих кейсах и представить свою бизнес-идею экспертам сообщества Igrow. Конверсия достаточно высокая и говорит о готовности команд к дальнейшей работе и стремлении к успеху.





— По каким направлениям деятельности реализуются проекты участников? Много талантливой и энергичной молодежи участвует в конкурсе? Горят глаза?

— Да, действительно, молодежь, участвующая в конкурсе, талантлива и энергична. Их глаза «горят» от энтузиазма и стремления достичь успеха своих стартапов. Ведь проекты участников предлагают новые и инновационные подходы к решению проблем и развитию в разных сферах: инновации и технологии в сфере медицины, сельского хозяйства, финансовые сервисы и электронная коммерция, технологические решения и продукты для предприятий реального сектора экономики, а также цифровые технологии в медиа, дизайне, культуре и обучении.

— Кто работал со стартапами в этот период, какие формы работы были предложены молодым предпринимателям?

— Во время образовательного этапа с участниками команд работали представители экспертного сообщества Igrow Белагропромбанка. Нашими экспертами для ребят была предложена достаточно инновационная, на наш взгляд, методика обучения. Участники прошли обучение по восьми модулям курса по управлению жизненным циклом продукта — от его концепции и разработки до внедрения и управления на рынке. Каждый модуль был отработан на практике на своих проектах. Всем участникам дана обратная связь от профильных специалистов, которая помогла командам лучше понять свои сильные и слабые стороны в каждом отрабатываемом модуле и улучшить свои навыки и знания.

Полученные знания и рекомендации позволили командам достойно представить свои проекты перед Экспертным советом Стартап-марафона и попасть в акселерационную программу конкурса.

— Сколько в итоге команд прошло в акселерационный этап? И что ожидает стартапов на данном этапе работы над проектами?

— В акселерационный этап отобрано 20 проектов, которые набрали наивысший балл, по оценке Экспертного совета. В акселераторе с командами проектов будут индивидуально работать трекеры и бизнес-консультанты с предпринимательским опытом. Опытные бизнесмены будут вести проекты, помогать усовершенствовать продукт и вывести его на качественно новый уровень. Для участников акселератора предусмотрены еженедельные встречи с трекером, групповые образовательные мероприятия и активный нетворкинг. А это отличные возможности вырастить идею до реального бизнеса на предельной скорости!

— Есть зрелые проекты, которые уже сейчас можно выводить на рынок?

— Да, в конкурсе принимают участие проекты, которые уже готовы для выхода на рынок. У этих стартапов есть функционирующий прототип или минимально жизнеспособный продукт, который прошел начальную проверку рынка. Кроме того, эти стартапы реализуют достаточно сильные команды, в составе которых профессиональные разработчики, маркетологи и специалисты по продажам.





— Какие наиболее перспективные проекты из представленных на Стартап-марафоне в этом году? Или еще рано пока говорить, поскольку впереди много работы над проектами?

— Самые перспективные проекты будут определены в конце конкурса. На данный момент еще рано говорить о конкретных проектах, так как участники продолжают работу над своими стартапами. Впереди три месяца усердной практической работы для достижения наилучших результатов, чтобы проекты смогли позиционировать свои продукты и услуги на рынке и обеспечить финансовую устойчивость.

— Какие самые важные задачи решает Стартап-марафон Белагропромбанка?

— Стартап-марафон Белагропромбанка решает несколько важных задач, включая поиск, поддержку и продвижение перспективных инновационных проектов белорусских предпринимателей, развитие стартап-экосистемы в стране и укрепление позиций Беларуси на мировой стартап-сцене.

— Какие могут быть перспективы у проектов — смогут ли какие-то из них привлечь деньги инвесторов на масштабирование?

— У проектов есть потенциал для привлечения инвестиций и масштабирования. Перспективные проекты, которые демонстрируют высокую доходность и потенциал роста, обладают сильной укомплектованной командой могут привлечь инвестиции.

Каждый инвестор имеет свои собственные критерии и приоритеты при выборе проектов для инвестирования. Но стоит помнить, что привлечение инвестиций может быть сложным и требует времени, терпения и настойчивости.

Стартап-марафон создает условия и дает возможность получить инвестиции в нужный момент, выбрав при этом оптимальный для текущей стадии развития стартапа вариант: финансирование, предложение сотрудничества или персональный интерес инвестора.





— Кого организаторы Стартап-марафона ожидают на Республиканский Demo Day?

— Республиканский Demo Day — это яркое мероприятие, где стартапы могут представить свои проекты, получить обратную связь и установить контакты с экспертами и потенциальными инвесторами. Мы как организаторы Стартап-марафона преследуем две цели. С одной стороны, хотим представить бизнес-сообществу проработанные стартапы — компании, которые прошли необходимую подготовку, демонстрируют высокую динамику развития и добились определенного уровня стабильности и успеха. Полученный опыт вселяет в нас уверенность, что вырастить бизнес за 9 месяцев от идеи до первых продаж — это реально.

А с другой стороны, нам важно собрать на площадке Demo Day максимальное количество представителей стартап-сообщества, интересующихся новаторскими бизнес-идеями, готовых оказать поддержку, предоставить необходимые ресурсы и внести вклад в создание благоприятной атмосферы для развития стартап-экосистемы.

— Может, поделитесь отзывами участников? Насколько Стартап-марафон помог уже на данном этапе проработать, поднять уровень проектов?

— Да, конечно, уже есть не один положительный отзыв от участников Стартап-марафона. И для нас очень важно и ценно получать обратную связь. Именно оттуда мы берем ценные идеи и предложения для дальнейшего развития нашего проекта, стараемся сделать максимально комфортным и полезным участие команд в Стартап-марафоне и взаимодействие с организаторами и партнерами Конкурсной программы.

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