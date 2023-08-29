Стартует прием заявок на 23-й Профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга «БРЕНД ГОДА»

Источник материала: ProBusiness





Уже в 23 раз в Беларуси пройдет один из старейших профессиональных конкурсов в сфере маркетинга и брендинга в Беларуси БРЕНД ГОДА. Экспертное жюри оценит лучшие проекты компаний в стратегическом маркетинге и построении бренда. А также подчеркнет достижения бизнеса в области устойчивого развития и социальной активности. Оргкомитет конкурса сообщает, что символика конкурса и награды победителей предстанут в новом облике. Прием заявок уже начался.

«Мы очень рады, что конкурс БРЕНД ГОДА открывает новый сезон. Наблюдение за рынком коммуникаций показывает, что белорусские компании в этом году активизировали свою креативность, и мы ожидаем увидеть немало ярких и эффективных кейсов. Грамотный маркетинг — одна из основ сильного бизнеса и нельзя не заметить, что местные игроки рынка снова ставят перед собой амбициозные цели после периода турбулентности. БРЕНД ГОДА традиционно поддерживает их стремления. Это отражает и новый стиль наград конкурса: сочетание премиум материалов — металла и дерева — с необычным сечением», — отмечает исполнительный директор БРЕНДА ГОДА Владислав Шумский.









Напомним, что у профессионального конкурса БРЕНД ГОДА — две ведущие номинации.

В разделе «Маркетинг и брендинг» компании могут подать проекты в группы категорий «Стратегический маркетинг», «Жизненный цикл бренда», «Маркетинговые инструменты», «Коммуникации» и «Аудитория».

Здесь участники конкурса презентуют достижения в области маркетинговых стратегий и продвижения продуктов. Подать на конкурс можно проекты по разработке нового бренда, ребрендингу, выходу на новый рынок, отдельную рекламную кампанию по продукту и так далее.





В номинации «Корпоративная устойчивость» представить проекты можно в трех блоках: экология, социальное развитие и корпоративное управление. В заявках бренды смогут рассказать об экологических инициативах, зеленом офисе, социальном предпринимательстве, инклюзии. А также о корпоративном волонтерстве и других активностях и стратегиях.

А бренд, который успешно реализовал КСО-стратегию и демонстрирует системный подход в вопросах окружающей среды, социальных практик и ответственного корпоративного управления жюри отметит почетной наградой ESG-лидера .





Экспертное жюри конкурса дает прозрачную оценку кампаний по ключевым критериям: креативная идея, стратегия, исполнение и результаты. Состав жюри формируется из практиков с многолетним опытом и специалистов известных агентств и крупнейших брендов. Обратная связь от жюри БРЕНДа ГОДА — ценный импульс для коллег по отрасли.

Отдельно, в рамках Премии БРЕНД ГОДА лидеров среди продуктов белорусских компаний выберут потребители. Общенациональный опрос общественного мнения покажет знание и предпочтение брендов.

По результатам опроса участники конкурса получат эффективный инструмент маркетолога и бренд-менеджера — отчет с результатами исследования. Он показывает ситуацию на потребительском рынке и позиции бренда относительно конкурентов.





Победители премии получают возможность использования изображения наград, отражающих признание потребителей, во всех рекламных материалах и дизайне упаковки продуктов. Этим правом, компании, как правило, активно пользуются, подчеркивая свои ведущие позиции на рынке.