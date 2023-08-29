«Хотел быть пилотом, а ушел в бизнес». Минский студент хочет зарабатывать на выращивании ценной экзотической древесины

Источник материала: ProBusiness



Ярослав Барнатович.

Вы знали, что на восстановление срубленного соснового леса уйдет от 25 до 40 лет, прежде чем деревья снова можно будет использовать для производства «деловой древесины»? Без грамотного подхода к лесовосстановлению существуют риски создать серьезные проблемы с экологией. Целеустремленный минский студент Ярослав Бартанович предлагает свое оригинальное решение: выращивание холодостойких сортов павлонии — дерева, которое активно применяется в сфере строительства в Азиатском регионе. «Про бизнес» поговорил с начинающим предпринимателем о преимуществах этого дерева, его коммерческом потенциале и планах парня на будущее.

«Во время летней подработки в лесхозе придумал способ ускорить восстановление лесов»

— В детстве мне всегда ставили в пример крестного отца, который занимается бизнесом по продаже одежды, поэтому уже тогда я знал, что хочу пойти по пути предпринимательства. Примерно в 9 классе я решил, что, наконец-то, настало время зарабатывать деньги, и пошел на первую в жизни работу — сезонный сбор черники. На свой первый заработок собрался купить брендовую пару кроссовок на маркетплейсе, чтобы перепродать кому-нибудь подороже. Но затея закончилась «разводом»: мне прислали дешевый аналог. Я очень расстроился и больше не хотел влезать ни в какие авантюры, но быстро одумался и извлек для себя жизненный урок: хочешь результата — напиши план для его достижения.

Теперь я уже никогда не действую без плана, потому что считаю, что даже дурак с планом может обойти гения без него. Без плана невозможно бить в одну точку, поскольку жизнь может генерировать такие сюрпризы, что ты просто забудешь свои изначальные цели.





Следующую попытку заняться предпринимательством я сделал в 10 классе в канун весенних праздников. Тогда я перестал профессионально заниматься акробатикой (Ярослав — кандидат в мастера спорта, — прим. «Про бизнес») и нужно было чем-то заполнить свободное время. На отложенные деньги в начале февраля закупил партию тюльпанов и начал продавать их через Instagram. Тогда мне удалось без всякой рекламы пройти отметку в тысячу подписчиков. Я просто подписывался на людей из похожих магазинов и за счет более низкой цены переманивал их к себе. Выбрал Интернет как канал дистрибуции, потому что не хотел стоять и продавать цветы на улице во времена, когда все сидят в социальных сетях.

На мой взгляд, сейчас в онлайне точно легче найти спрос, подкрепленный деньгами, чем ждать случайного человека с нужной потребностью.

Самым сложным аспектом оказалась доставка. Я взял на себя функции курьера, но большие расстояния из одного конца города в другой с огромным баулом цветов — это действительно тяжело. Когда распродал все цветы, точно почувствовал облегчение. Во-первых, я смог, наконец-то, заработать денег не в найме, а во-вторых, получил хороший опыт.





На летних каникулах я снова оказался в лесу, но на этот раз ухаживал за деревьями вместе с сотрудниками лесхоза. Там впервые познакомился с культурой выращивания лесных деревьев и решил попробовать вырастить павловнию, о которой впервые узнал в туристической поездке с родителями по Вьетнаму.





Там я на дерево внимание особо не обратил, просто услышал, что оно растет в определенном ареале, традиционно используется для постройки домов и имеет преимущества в скорости роста. А вот спустя время, когда задумался над созданием своего бизнес-проекта, как раз вспомнился этот опыт. С идеей я пошел к отцу, чтобы обсудить коммерческие перспективы. Первый его совет — проверить не будет ли мешать такое дерево природной экосистеме нашей страны.



Этот вопрос сподвиг меня к глубокому исследованию темы. Когда все посмотрел и получил достаточное количество информации, понял, что идея на самом деле стоящая и достойна внимания, поэтому уже в начале 11 класса купил первые семена. В Беларуси их можно найти в обычных ботанических магазинах, но спросом они пользуются только как декоративные деревья. К сожалению, первые попытки приобрести саженцы привели меня к недобросовестным продавцам, потому что их товар не соответствовал заявленным характеристикам.

Дело в том, что есть павловния, которая растет в холодных условиях и именно с ней связан мой проект, но наши продавцы продают сорта, пригодные только для выращивания в Азии.

Разумеется, такие деревья не переживают зимний период и те любители, которые пробуют их высаживать, быстро теряют интерес и больше не возвращаются к этой идее. Я решил глубже разобраться в ситуации и смог вырастить дерево прямо у себя в квартире, но прийти к этому получилось не сразу. В начале я не знал, что растению нужны высокая влажность и температура, а также определенный уровень света в разные периоды роста. Но эмпирическим путем я постепенно вошел в правильное русло и добился результата.





«Погрузился в мир ботаники и начал бизнес на выращивании микрозелени для ресторанов»

Изучение темы павловнии глубоко погрузило меня в мир ботаники, где я стал замечать новые возможности для бизнеса. Например, однажды наткнулся на занимательные статьи о том, что в ресторанах Европы сейчас очень популярно использовать микрозелень для эстетической подачи блюд. Проще говоря, микрозелень — это уменьшенная версия традиционных овощей.

Я сразу подумал, что для ресторанов — это самый дешевый способ сделать внешний вид блюда дороже.





Решил опробовать эту идею, купил специальные семена и стал выращивать микрозелень. После первого урожая, сделал email и Instagram-рассылки на сотню писем в разные заведения Минска. Быстро понял, что это непростая работа, особенно когда потребитель не понимает ценности продукта.





В таком общении моим главным аргументом стал опыт западных заведений, в чью сторону наши рестораторы, разумеется, смотрят. Я также приводил статистику опросов людей, которым предлагали сделать выбор между блюдами с и без микрозелени. На пике мне удалось работать одновременно с несколькими заведениями, продавая десятки лотков каждую неделю. Разумеется, люди обращали внимание на мой юный возраст, но прямых вопросов мне никто не задавал, поэтому неловких ситуаций не было. Да, в количественном выражении это были небольшие заработки, но для школьника вполне неплохой результат.





Я прекратил заниматься ботаникой во второй половине 11 класса, когда нужно было сфокусироваться на поступлении в ВУЗ. Несмотря на увлечение предпринимательством, у меня была мечта стать пилотом, поэтому я решил подавать документы в академию авиации. Мне казалось, что освоение этой профессии не поставит крест на моей предпринимательской карьере в будущем. Да, возможно с профильным образованием, ты сделаешь меньше ошибок, но даже без него никто не отменяет шансы на успех.

К сожалению, я не прошел медкомиссию по зрению и начал искать альтернативы. В итоге остановился на «экономике и управлении предприятием» в БНТУ, потому что учебная программа включала все сферы моих интересов. Сейчас обучение меня полностью устраивает, потому что кафедра дает те прикладные знания, которые точно пригодятся в реальном бизнесе.





«Чтобы добиться результата с павлонией нужны вложения в инфраструктуру на сумму от $ 100 тысяч»

Новую жизнь мой проект с павловнией получил, когда в университете предложили всем желающим поучаствовать в проекте «100 идей для Беларуси». Я подал заявку и стал финалистом. Идея вызвала живой интерес среди большинства членов жюри и проложила мне дорогу на следующий конкурс молодежного бизнес-боя инновационных идей на базе Союзного государства, где я одержал победу . Ивент помог завести полезные контакты и сейчас мы вместе нарабатываем материальную базу, чтобы накопить достаточно данных и опыта для работы «в поле».

Конкурентные свойства павловнии в том, что она обладает отличной эластичностью и влагостойкостью, поэтому есть хороший потенциал в сфере производства отделочных материалов вроде доски или фанеры. К тому же из-за высокой скорости роста себестоимость таких заготовок будет существенно ниже.

Например, для получения деловой древесины из павловнии достаточно лишь 8−10 лет, а вот ту же сосну придется ждать больше 40.

Основная трудность — это выращивание в условный «подростковый» период, когда цветок превращается в дерево и начинает активно расти. В это время нужно обеспечить отсутствие сильных заморозков, чтобы дерево смогло прижиться. Это значит, что павловния должна содержаться на специальных плантациях, где будет поддерживаться нужный уровень влаги. Дерево растет очень быстро и, соответственно, ему нужно больше воды. Но, как ни странно, основные расходы в бизнес-модели приходятся не выращивание деревьев, а на их закупку. Цена будет сильно зависеть от страны происхождения.





Например, в Таджикистане можно купить уже готовые деревья и высаживать их сразу в открытый грунт, но себестоимость окажется чрезвычайно высокой. Гораздо дешевле обойдется создание питомника, где можно самому вырастить посадочный материал и подготовить растение к нашим реалиям. В таком случае себестоимость будет гораздо ниже.

Огромный плюс дерева в том, что после первого сруба его не нужно выкорчевывать, потому что оно все еще живо. Грубо говоря, с одного дерева мы можем получить урожай целых 4−5 раз.

Минимальный объем, который имеет экономический смысл для выращивания — 10 гектаров. Но в масштабах Беларуси — это очень мало. Например, в Кобринском ЖКХ экспериментально выращивается похожее по свойствам дерево — ива. Там выделено порядка 100 гектаров, а целевое назначение — получение топливной щепы.





Но павловния выигрывает у ивы за счет скорости роста и объема самого дерева, оно банально даст больше древесины. Основными каналами сбыта продукции могут стать как государственные структуры, так и частные организации. Мебель, облицовочные материалы, строительство или топливная щепа — этим и другим отраслям павловния может предложить уменьшение издержек без потери качества.

На данном этапе я занимаюсь планированием организационной структуры и логистических цепочек, которые смогут обеспечить стабильное функционирование проекта. Но уже можно сказать, что для успеха необходимы две базовые вещи: питомник, где будут выращиваться семена, и подготовленная плантация, куда перенесут саженцы из питомника.

По моим текущим оценкам, для построения такой инфраструктуры и оплаты труда понадобится минимум $ 100 тысяч, но все зависит от объемов.

Конечно, я пытался связываться с опытными ребятами из Вьетнама, но туда не просто достучаться. Люди либо не отвечают, либо ставят условие выкупить партию деревьев с чеком от $ 100 тысяч в обмен на информацию.





Разумеется, этот вопрос требует дальнейшего исследования, потому что сорт, который гарантированно приживется в Беларуси, до сих пор не выведен. У меня был опыт общения с нашим лесхозом, где мы обсуждали общую ситуацию на рынке Беларуси, а также проанализировали ниши деловой древесины и топливной щепы.

Оказалось, что в первом случае рынок перенасыщен, а вот топливной щепы не хватает, поэтому сейчас именно это направление я считаю приоритетным, но пока не ищу инвестиций, потому что проект сырой и требует доработки. В моем понимании: если человек дает деньги, то он должен получить готовое решение.





А вообще моя цель — создать большой проект, который позволит реализовать все мои амбиции и помочь людям. Разумеется, проект павлонии получит свое развитие, но я все еще продолжаю поиски своего дела. Думаю, что для любого парня очень важная цель — обеспечить родителей, и в этом я нахожу свою мотивацию. Мне важно, чтобы все люди, которые находятся вокруг меня, были счастливы. Но если абстрагироваться от моего альтруизма, то где-то глубоко в душе я все еще хочу стать пилотом и надеюсь, что однажды такой день все-таки наступит.