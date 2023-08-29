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Букеты к 1 сентября начали составлять флористы в Беларуси
29.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К 1 сентября готовятся флористы. В Беларуси начали собирать цветы и составлять букеты. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева оценила красочность композиций и узнала их стоимость.
В этих теплицах растут сотни тысяч роз. С нежными бутонами работают только девушки – нужна мягкая рука. Цветовод Людмила Гаркун готовые к срезу цветы выбирает очень внимательно. Букет ко Дню знаний для сына хочет составить из роз, которые вырастила сама.
«Это сорт «Джумилия», рядом «Талея», «Дали», «Анна Карина», «Аваланж». Наверное, возьму «Аваланж». Кремовые цветочки, красивые, светлые, нежные, как раз для учителей», – сказала Людмила Гаркун.
В магазины из Минского тепличного комбината отправятся 35 тысяч роз. Готовиться к празднику начали за месяц. Срезали все цветы, кусты хорошо подпитали, чтобы к 1 сентября они сформировали новые бутоны.
«Чтобы в основной стебель пошло все питание, и другие побеги не забирали его. Чтобы роза была с хорошим толстым стеблем и красивым цветком», – пояснила агроном Минского тепличного комбината Алина Новик.
«С самого утра нужно срезать цветы и быстренько поместить их в холодильники. Потом сильно жарко в теплицах становится, в таких условиях цветы быстрее начинают распускаться. В холодильнике они хранятся недолго. День, от силы два. Потом их забирают в магазины», – рассказала цветовод Ольга Махахей.
В полноценную букетную композицию цветы превращаются у флористов. Они составляют их по характеру и темпераменту учителя. Подбирают уникальную палитру цветов и ароматов.
«Для учителя на 1 сентября розы, астры, георгины, хризантемы. И гортензии, конечно же, сейчас пользуются популярностью. Если молодая девушка, лучше выбирать светлые тона, белые розы, персиковые, кремовые. Если мужчина – бордовые розы», – отметила продавец-флорист Татьяна Олифер.
В фаворитах у белорусов легкие цветочные композиции и нежные кремовые оттенки. В основе букета чаще всего розы или хризантемы. В среднем букет из 15 роз выйдет родителям минимум в 35 белорусских рублей (чуть больше тысячи российских).
В дополнение к цветам родители в Беларуси предпочитают дарить учителям сладкие угощения и подарочные наборы.
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В магазины из Минского тепличного комбината отправятся 35 тысяч роз. Готовиться к празднику начали за месяц.
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