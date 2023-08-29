Букеты к 1 сентября начали составлять флористы в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 1 сентября готовятся флористы. В Беларуси начали собирать цветы и составлять букеты. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева оценила красочность композиций и узнала их стоимость.

В этих теплицах растут сотни тысяч роз. С нежными бутонами работают только девушки – нужна мягкая рука. Цветовод Людмила Гаркун готовые к срезу цветы выбирает очень внимательно. Букет ко Дню знаний для сына хочет составить из роз, которые вырастила сама.

«Это сорт «Джумилия», рядом «Талея», «Дали», «Анна Карина», «Аваланж». Наверное, возьму «Аваланж». Кремовые цветочки, красивые, светлые, нежные, как раз для учителей», – сказала Людмила Гаркун.

В магазины из Минского тепличного комбината отправятся 35 тысяч роз. Готовиться к празднику начали за месяц. Срезали все цветы, кусты хорошо подпитали, чтобы к 1 сентября они сформировали новые бутоны.

«Чтобы в основной стебель пошло все питание, и другие побеги не забирали его. Чтобы роза была с хорошим толстым стеблем и красивым цветком», – пояснила агроном Минского тепличного комбината Алина Новик.

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