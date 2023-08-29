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Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону

29.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всемирная федерация бадминтона допустила россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов с 26 февраля 2024 года.

«Считаем, что решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению солидарности», – отметил президент организации Поуль-Эрик Хейер Ларсен.

Весной Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям россиян в качестве нейтральных спортсменов.

В конце мае российские и белорусские спортсмены приняли участие в первенстве мира по тхэквондо.



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Они смогут выступить на соревнованиях с конца февраля в качестве нейтральных спортсменов.
 
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