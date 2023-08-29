Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всемирная федерация бадминтона допустила россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов с 26 февраля 2024 года.

«Считаем, что решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению солидарности», – отметил президент организации Поуль-Эрик Хейер Ларсен.

Весной Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям россиян в качестве нейтральных спортсменов.