Белорусские спасатели отработали навыки при ЧП на борту самолета

В контейнерах десантников-спасателей электроинструмент для вскрытия воздушных судов и пневматика. На этой команде еще работа с особо тяжелым пострадавшим. Ми-8 как реанимобиль. Оборудования достаточно, чтобы перевезти пострадавшего к профильным врачам.

«Мы отрабатываем сортировку пострадавших, оказание первой медицинской помощи и дальнейшую эвакуацию пострадавших в лечебные учреждения Минска. В основном при авиационных происшествиях возникают переломы, кровотечения, отравления угарным газом», – отметил заведующий врачебным здравпунктом Национального аэропорта Минск Марат Казаев.

Борт потушен. Теперь необходимо определить поломку. Наблюдатели на учениях оценили всю программу тренировок. Это поможет ускорить работу в реальной ситуации.

«Мы анализируем мировую практику, которая присутствует и в РФ, и в дальнем зарубежье. Такие случаи бывают, как правило, при посадке, при жесткой посадке. Тем более, если отказал двигатель, возможен разлив топлива. В дальнейшем, если его не локализовать, получается возгорание воздушного судна. И соответственно, спасти пассажиров будет намного сложнее», – пояснил генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко.

Подобные масштабные учения в авиации проходят раз в два года.