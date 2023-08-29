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Белорусские спасатели отработали навыки при ЧП на борту самолета

29.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спасатели отработали навыки при ЧП на борту самолета
 Фото: МЧС БЕЛАРУСИ

Белорусские спасатели провели учения в Национальном аэропорту Минск. По легенде в самолете произошло ЧП. Борт загорелся, пассажиров пришлось эвакуировать, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

По сценарию на дорожной поверхности дым, имитация огня из-за разлива топлива. Подключается пожарно-спасательный расчет.

«Перед посадкой делается пенная подушка. Только в аэропортах такие машины используются. Эта пенная подушка для того, чтобы не произошло возгорание при посадке», – рассказал начальник авиации МЧС Беларуси Тадеуш Курсевич.

Свои навыки на учениях отработали команды авиации, спасателей, медики, милиция, таможенные и пограничные службы. Впервые приняли участие парашютисты. Ситуацию они оценили с 1300 метров над землёй. Спустились с особым 15-килограммовым «багажом».

«У меня носилки были, у второго спасателя тоже носилки, у третьего – специальное оборудование. Это усложняет прыжок. То есть у тебя большой груз. Намного сложнее в падении управлять телом. Но мы готовы ко всему», – сказал спасатель-укладчик парашютов авиационно-спасательной парашютно-десантной службы Павел Паскевич.

В контейнерах десантников-спасателей электроинструмент для вскрытия воздушных судов и пневматика. На этой команде еще работа с особо тяжелым пострадавшим. Ми-8 как реанимобиль. Оборудования достаточно, чтобы перевезти пострадавшего к профильным врачам.

«Мы отрабатываем сортировку пострадавших, оказание первой медицинской помощи и дальнейшую эвакуацию пострадавших в лечебные учреждения Минска. В основном при авиационных происшествиях возникают переломы, кровотечения, отравления угарным газом», – отметил заведующий врачебным здравпунктом Национального аэропорта Минск Марат Казаев.

Борт потушен. Теперь необходимо определить поломку. Наблюдатели на учениях оценили всю программу тренировок. Это поможет ускорить работу в реальной ситуации.

«Мы анализируем мировую практику, которая присутствует и в РФ, и в дальнем зарубежье. Такие случаи бывают, как правило, при посадке, при жесткой посадке. Тем более, если отказал двигатель, возможен разлив топлива. В дальнейшем, если его не локализовать, получается возгорание воздушного судна. И соответственно, спасти пассажиров будет намного сложнее», – пояснил генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко.

Подобные масштабные учения в авиации проходят раз в два года.



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Теги: Минск
 
 
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По легенде в воздушном судне произошло ЧП. Борт загорелся, пассажиров пришлось эвакуировать.
 
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