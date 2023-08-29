О чем пишут мировые СМИ: шторм «Идалия» в США и выплаты молодоженам в Китае

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тропический шторм «Идалия» может усилиться до урагана 3 категории, заявили метеорологи. На побережье Мексиканского залива Флориды ожидаются «катастрофические ветры», дожди и наводнения, сообщает CNN . Местные власти рассматривают возможность закрытия школ и эвакуации населения в некоторых частях штата. Ранее шторм прошел мимо западной оконечности Кубы, и специалисты прогнозируют, что он быстро наберет силу в чрезвычайно теплых водах Мексиканского залива. Ожидается, что он выйдет на сушу 30 августа во флоридском регионе Биг-Бенд.

В Китае начали выплачивать молодоженам вознаграждение в размере 1000 юаней ($137), если возраст невесты не превышает 25 лет. Соответствующую меру реализуют в восточном округе Чаншань, сообщает The Guardian . По мнению местных властей, она побудит молодых людей вступать в брак, что важно на фоне новостей о снижении рождаемости в стране. Для улучшения демографической ситуации также предусмотрены другие шаги, в частности, субсидии по уходу за детьми. По официальным данным, в 2022 году в стране заключили рекордно маленькое количество браков – 6,8 млн, или на 800 тысяч меньше, чем годом ранее.

Более 100 медалей завоевали представители Казахстана на чемпионате мира-2023 по армрестлингу. Соревнования проходили в Алматы, сообщает «Казахстанская правда» . В них принимали участие спортсмены разных возрастных категорий. Всего на чемпионате выступили более 1000 человек из 52 стран. В сборную Казахстана вошли 256 атлетов. Они завоевали 116 медалей: 58 золотых, 38 серебряных и 20 бронзовых.

В Беларуси создали автоматизированную аптеку. Авторами проекта стали резиденты гомельского технопарка, сообщает БелТА . На реализацию разработки ушло около года. Специалисты отметили, что подобный сервис будет востребован не только в городах, но и в сельской местности. С его помощью можно круглосуточно приобрести необходимые лекарства, получить онлайн-консультацию с фармацевтом, также он позволит снизить отпускную цену лекарств.