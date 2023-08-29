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О чем пишут мировые СМИ: шторм «Идалия» в США и выплаты молодоженам в Китае

29.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тропический шторм «Идалия» может усилиться до урагана 3 категории, заявили метеорологи. На побережье Мексиканского залива Флориды ожидаются «катастрофические ветры», дожди и наводнения, сообщает CNN. Местные власти рассматривают возможность закрытия школ и эвакуации населения в некоторых частях штата. Ранее шторм прошел мимо западной оконечности Кубы, и специалисты прогнозируют, что он быстро наберет силу в чрезвычайно теплых водах Мексиканского залива. Ожидается, что он выйдет на сушу 30 августа во флоридском регионе Биг-Бенд.

В Китае начали выплачивать молодоженам вознаграждение в размере 1000 юаней ($137), если возраст невесты не превышает 25 лет. Соответствующую меру реализуют в восточном округе Чаншань, сообщает The Guardian. По мнению местных властей, она побудит молодых людей вступать в брак, что важно на фоне новостей о снижении рождаемости в стране. Для улучшения демографической ситуации также предусмотрены другие шаги, в частности, субсидии по уходу за детьми. По официальным данным, в 2022 году в стране заключили рекордно маленькое количество браков – 6,8 млн, или на 800 тысяч меньше, чем годом ранее.

Более 100 медалей завоевали представители Казахстана на чемпионате мира-2023 по армрестлингу. Соревнования проходили в Алматы, сообщает «Казахстанская правда». В них принимали участие спортсмены разных возрастных категорий. Всего на чемпионате выступили более 1000 человек из 52 стран. В сборную Казахстана вошли 256 атлетов. Они завоевали 116 медалей: 58 золотых, 38 серебряных и 20 бронзовых.

В Беларуси создали автоматизированную аптеку. Авторами проекта стали резиденты гомельского технопарка, сообщает БелТА. На реализацию разработки ушло около года. Специалисты отметили, что подобный сервис будет востребован не только в городах, но и в сельской местности. С его помощью можно круглосуточно приобрести необходимые лекарства, получить онлайн-консультацию с фармацевтом, также он позволит снизить отпускную цену лекарств.

Самыми популярными направлениями для отдыха кыргызстанцев на осень стали Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. По сравнению с сентябрем 2022 года, спрос на билеты в российскую столицу вырос на 20%, сообщает 24.kg. Также растет интерес к другим городам – так, продажи билетов в Казань и Новосибирск вырос на 92% и 22% соответственно. Также путешественники из Кыргызстана бронируют на осень туры в Турцию, ОАЭ и Сербию.



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Флорида готовится к удару шторма «Идалия», который, по прогнозам, усилится до урагана 3 категории. В Китае ввели новые выплаты для молодоженов.
 
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