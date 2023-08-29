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О чем пишут мировые СМИ: шторм «Идалия» в США и выплаты молодоженам в Китае
29.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тропический шторм «Идалия» может усилиться до урагана 3 категории, заявили метеорологи. На побережье Мексиканского залива Флориды ожидаются «катастрофические ветры», дожди и наводнения, сообщает
В Китае начали выплачивать молодоженам вознаграждение в размере 1000 юаней ($137), если возраст невесты не превышает 25 лет. Соответствующую меру реализуют в восточном округе Чаншань, сообщает
Более 100 медалей завоевали представители Казахстана на чемпионате мира-2023 по армрестлингу. Соревнования проходили в Алматы, сообщает
В Беларуси создали автоматизированную аптеку. Авторами проекта стали резиденты гомельского технопарка, сообщает
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Флорида готовится к удару шторма «Идалия», который, по прогнозам, усилится до урагана 3 категории. В Китае ввели новые выплаты для молодоженов.
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